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У Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух: двоє туристів загинули, четверо травмовані, один з них "важкий", - ДСНС. ФОТО

У Карпатах стався вибух в долині гори Під Берди під час розпалювання багаття туристами. Загинуло двоє людей, ще четверо травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"15 вересня о 21 год. 20 хв. на полонині "Під Берди" поблизу с. Вороненка Надвірнянського району під час відпочинку групи з 12 туристів (з них 2 дітей 2016 та 2018 р.н.) та розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинуло 2 особи, 3 людей травмовано та 1 - отримала контузію", - йдеться в повідомленні.

У Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух: двоє туристів загинули, четверо травмовані, один з них важкий, - ДСНС 01
Фото: ДСНС

О 04 год. 20 хв. 16 вересня травмованих осіб транспортовано до підніжжя гори, передано медичним працівникам та госпіталізовано до лікарні. Для пошуку та транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.

У пресслужбі ДСНС Івано-Франківської області зазначили, що один з потерпілих - "важкий", а двоє інших постраждалих, а також двоє дітей в задовільному стані.

Читайте також: Вибух автомобіля в Дніпрі: СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею "терористичний акт"

Для пошуку і транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.

Пізніше в ДСНС повідомили, що сьогодні, 16 вересня, о 10:00, в Головному управлінні ДСНС в області (вул.Франка, 6, зал оперативних нарад) відбудеться брифінг щодо події травмування та загибелі людей під час відпочинку в горах (на полонині "Під Берди", поблизу села Вороненка Надвірнянського району).

Напередодні в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль. Загинули двоє людей. Пізніше стало відомо, що жертвами вибуху стали прессекретар регіонального управління ДСНС Дарина Гречіщева і ветеран АТО, сапер Олексій Кавлак. Порушено кримінальну виробництво за статтею про терористичний акт.

Автор: 

вибух (4455) Карпати (261) смерть (6750) туризм (1563)


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Топ коментарі
+4
шифер
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16.09.2021 09:31
+3
Какой-то козёл бросил боеприпас в костёр, похоже
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16.09.2021 08:55
+3
Ничо се какие ядреные дровишки. Хорошо Ивано-Франковск не остался в руинах.
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16.09.2021 09:04
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Костер на снарядах разложили?!

Или просто парность случаев....
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16.09.2021 08:50 Відповісти
Могли діти в вогонь щось кинути.. Чисто з цікавості.. А що буде?
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16.09.2021 12:13 Відповісти
есть такое правило у лесных " скитальцев профессионалов " ни когда не разжигать огонь на старом пепелище . народная забава распространена довольно широко - подкладывать взрывчатые артефакты с расчётом что обязательно на нём разведут костёр
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16.09.2021 12:58 Відповісти
що зи дичина...... може на ********** розпалили?
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16.09.2021 08:51 Відповісти
над схроном с боеприпасами 2 мировой...
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16.09.2021 09:11 Відповісти
Какой-то козёл бросил боеприпас в костёр, похоже
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16.09.2021 08:55 Відповісти
Был случай когда один вполне адекватный товарищ, чтобы распалить печь засунул 5 ракет, для перебрасываея каната с корабля.
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16.09.2021 09:04 Відповісти
Кстати остался жив
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16.09.2021 09:07 Відповісти
питарды это хлопушки для детей не фейки..фейками
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16.09.2021 09:53 Відповісти
Ничо се какие ядреные дровишки. Хорошо Ивано-Франковск не остался в руинах.
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16.09.2021 09:04 Відповісти
Або,дійсно,випадково розпалили багаття над снарядом,або міною,що залишились ще із часів ВВВ, або якийсь дурень кинув у багаття вибухонебезпечний предмет.
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16.09.2021 09:11 Відповісти
Колись ми пацанами розпалили багаття і теж щось почало стріляти наче там були патрони.
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16.09.2021 09:19 Відповісти
шифер
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16.09.2021 09:31 Відповісти
Что может взорваться в горах?

Только то, что принесли с собой.
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16.09.2021 09:55 Відповісти
Таке трапляється. В тих місцях хто тільки не воював. Жахнуло щось важке, звичайні патрони не страшніше пітард.
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16.09.2021 10:00 Відповісти
Небось ТОЛ из ископаемого железа-военного выплавляли, дибилы...
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16.09.2021 10:44 Відповісти
Во время Первой мировой там проходила линия Арпада. Сохранились линии окопов, блиндажи, ДОТы. Не исключено, что и разожгли над боеприпасом. Но навряд ли в таком случае температура была бы достаточной чтобы рвануло. Важна глубина залегания. Только участники знают как все произошло. Окопов первой мировой по всем Карпатам много просматривается хоть и позаростало. В Горганах окопы из камней выложены.
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16.09.2021 11:36 Відповісти
 
 