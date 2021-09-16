У Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух: двоє туристів загинули, четверо травмовані, один з них "важкий", - ДСНС. ФОТО

У Карпатах стався вибух в долині гори Під Берди під час розпалювання багаття туристами. Загинуло двоє людей, ще четверо травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"15 вересня о 21 год. 20 хв. на полонині "Під Берди" поблизу с. Вороненка Надвірнянського району під час відпочинку групи з 12 туристів (з них 2 дітей 2016 та 2018 р.н.) та розпалювання ними багаття стався вибух невстановленого походження, внаслідок чого загинуло 2 особи, 3 людей травмовано та 1 - отримала контузію", - йдеться в повідомленні.



Фото: ДСНС

О 04 год. 20 хв. 16 вересня травмованих осіб транспортовано до підніжжя гори, передано медичним працівникам та госпіталізовано до лікарні. Для пошуку та транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.

У пресслужбі ДСНС Івано-Франківської області зазначили, що один з потерпілих - "важкий", а двоє інших постраждалих, а також двоє дітей в задовільному стані.

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Для пошуку і транспортування постраждалих від ДСНС залучалося 30 осіб та 6 одиниць техніки.

Пізніше в ДСНС повідомили, що сьогодні, 16 вересня, о 10:00, в Головному управлінні ДСНС в області (вул.Франка, 6, зал оперативних нарад) відбудеться брифінг щодо події травмування та загибелі людей під час відпочинку в горах (на полонині "Під Берди", поблизу села Вороненка Надвірнянського району).

Напередодні в Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького вибухнув автомобіль. Загинули двоє людей. Пізніше стало відомо, що жертвами вибуху стали прессекретар регіонального управління ДСНС Дарина Гречіщева і ветеран АТО, сапер Олексій Кавлак. Порушено кримінальну виробництво за статтею про терористичний акт.