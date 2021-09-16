СБУ викрила зловмисників, які за 2 тис. євро підробляли необхідні для отримання "Карти поляка" документи. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність мешканців Черкаської та Чернігівської областей. Зловмисники підробляли документи необхідні для отримання "Карти поляка".

Про це повідомляє ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, організував злочинний "бізнес" мешканець Черкаської області. Він залучив до "справи" 6 спільників, у тому числі двох держслужбовців: співробітника одного із РАГСів та державного реєстратора, які надавали інформацію з офіційних баз даних.

"Зловмисники знаходили "клієнтів" в інтернеті. Рекламували свої послуги як допомогу у пошуку польського коріння. Натомість продавали фальшиві документи зразка СРСР, які є підставою для звернення до компетентних органів Республіки Польща для отримання Карти поляка. У середньому кожен "пакет документів" коштував 2000 євро", - розповіли в СБУ.

У відомстві зазначили, що встановлено, що до ділків звернулося майже 300 осіб. Виготовлені підробки прямували "клієнтам" поштовими службами, а оплата послуг проводилася через банківські картки або готівкою з рук в руки.

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У ході проведення обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено та вилучено підготовлені бланки, печатки, документи громадян (паспорти, військові квитки, посвідчення офіцера, свідоцтва про народження, свідоцтва про смерть, домові книги, профспілкові квитки, свідоцтва про шлюб) та спеціальні пристрої для виготовлення карток.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру учасникам схеми за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Викриття протиправної діяльності проводилося спільно зі слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у м. Києві Поліція Києва та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва.















