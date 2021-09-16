Схованку з арсеналом вибухівки та протитанковими гранатами виявили в прикордонному районі Закарпаття, - СБУ. ФОТОрепортаж

У прикордонному районі Закарпатті виявлено схованку з арсеналом вибухівки та протитанковими гранатами. Правоохоронці затримали чоловіка, який є одним з організаторів злочинного угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, тайник був виявлений у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району.

У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали зловмисника, причетного до облаштування схрону. Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї.

Під час огляду схованки співробітники СБУ виявили:

майже 2 кг тротилу;

400 г пластиду;

10 засобів для ініціювання вибуху;

3 реактивні протитанкові гранати;

4 постріли до гранатометів ВОГ-25;

39 гранат РГД-5 та Ф-1.

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Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються джерела надходження виявлених засобів ураження.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.





