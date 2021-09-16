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Схованку з арсеналом вибухівки та протитанковими гранатами виявили в прикордонному районі Закарпаття, - СБУ. ФОТОрепортаж

У прикордонному районі Закарпатті виявлено схованку з арсеналом вибухівки та протитанковими гранатами. Правоохоронці затримали чоловіка, який є одним з організаторів злочинного угруповання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, тайник був виявлений у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району.

У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали зловмисника, причетного до облаштування схрону. Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї.

Під час огляду схованки співробітники СБУ виявили:

  • майже 2 кг тротилу;
  • 400 г пластиду;
  • 10 засобів для ініціювання вибуху;
  • 3 реактивні протитанкові гранати;
  • 4 постріли до гранатометів ВОГ-25;
  • 39 гранат РГД-5 та Ф-1.

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Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються джерела надходження виявлених засобів ураження.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

Схованку з арсеналом вибухівки та протитанковими гранатами виявили в прикордонному районі Закарпаття, - СБУ 01
Схованку з арсеналом вибухівки та протитанковими гранатами виявили в прикордонному районі Закарпаття, - СБУ 02
Схованку з арсеналом вибухівки та протитанковими гранатами виявили в прикордонному районі Закарпаття, - СБУ 03

Автор: 

вибухівка (471) СБУ (12818) сховок (125) Закарпатська область (2049)


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на мадяров собирались,походу..
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16.09.2021 09:39 Відповісти
цімбор непогано прибарахлився
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16.09.2021 09:54 Відповісти
по всій країні мережа таких схронів, ще з довійни
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16.09.2021 11:07 Відповісти
 
 