Схованку з арсеналом вибухівки та протитанковими гранатами виявили в прикордонному районі Закарпаття, - СБУ. ФОТОрепортаж
У прикордонному районі Закарпатті виявлено схованку з арсеналом вибухівки та протитанковими гранатами. Правоохоронці затримали чоловіка, який є одним з організаторів злочинного угруповання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, тайник був виявлений у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району.
У ході слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали зловмисника, причетного до облаштування схрону. Встановлено, що затриманий є одним з організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї.
Під час огляду схованки співробітники СБУ виявили:
- майже 2 кг тротилу;
- 400 г пластиду;
- 10 засобів для ініціювання вибуху;
- 3 реактивні протитанкові гранати;
- 4 постріли до гранатометів ВОГ-25;
- 39 гранат РГД-5 та Ф-1.
Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Встановлюються джерела надходження виявлених засобів ураження.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.
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