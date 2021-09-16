УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5099 відвідувачів онлайн
Новини Фото
7 191 19

Прикордоннику, який під час відпустки убив чоловіка на Буковині, загрожує до 15 років позбавлення волі, - ДБР. ФОТОрепортаж

Інспектор прикордонної служби одного із загонів Західного регіонального управління Держприкордонслужби постане перед судом за вбивство людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що увечері 13 березня 2021 року в одному з розважальних закладів Вижницького району Чернівецької області між прикордонником та цивільною особою стався конфлікт. Під час суперечки прикордонник завдав потерпілому 11 ножових поранень, у результаті чого 22-річний чоловік загинув на місці події.

На час вчинення злочину військовий перебував у відпустці.

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Прикордонник обвинувачується у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейський під час бійки в кафе на Дніпропетровщині зламав ніс дівчині і щелепу чоловікові, - ДБР

Прикордоннику, який під час відпустки убив чоловіка на Буковині, загрожує до 15 років позбавлення волі, - ДБР 01
Прикордоннику, який під час відпустки убив чоловіка на Буковині, загрожує до 15 років позбавлення волі, - ДБР 02
Прикордоннику, який під час відпустки убив чоловіка на Буковині, загрожує до 15 років позбавлення волі, - ДБР 03

Автор: 

Буковина (848) прикордонники (1099) вбивство (3088) ДБР (3492)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
"Электрик (сантехник, повар и т. д.), убивший мужчину во время отпуска" - вам самим не смешно такие заголовки писать? Он в отпуске, он не на службе при чём здесь его профессия?
показати весь коментар
16.09.2021 10:15
+3
У будь-якому випадку, це нелюд і мусить сидіти за гратами.
показати весь коментар
16.09.2021 10:53
+2
За что убил необходимо знать. А если он прокацапа зарезал, то не 15лет, а к награде представить...
показати весь коментар
16.09.2021 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Электрик (сантехник, повар и т. д.), убивший мужчину во время отпуска" - вам самим не смешно такие заголовки писать? Он в отпуске, он не на службе при чём здесь его профессия?
показати весь коментар
16.09.2021 10:15 Відповісти
Как это причем? Этот человек с неадекватной психикой носил табельное оружие. Сложно представить его поведение с обычными людьми в рабочее время. Ну и конечно не понятна вообше его профпригодность.
показати весь коментар
16.09.2021 11:37 Відповісти
Открою страшную тайну. Люди с неадекватной психикою попадаются на любых должностях, даже на самых высоких. Конкретно по этому случаю. Данный неадекватный человек с табельным оружием ничем не лучше неадекватного врача без табельного оружия.
показати весь коментар
16.09.2021 13:34 Відповісти
Там где есть профессиональный отбор на профпригодность, а не "кумпомог", это ЧП.
показати весь коментар
17.09.2021 18:30 Відповісти
Стесняюсь спросить, откуда вьіводьі о якобьі"неадекватной психике" погранца, где-то прочел или сам домьіслил?
показати весь коментар
16.09.2021 14:33 Відповісти
Я думаю вас тыкать незнакомым людям научила мама? Передайте ей что это некрасиво.
показати весь коментар
17.09.2021 18:29 Відповісти
Вот дебил, дадут 15 и будет каждый день сидеть и думать, нахреная я это сделал?!!
показати весь коментар
16.09.2021 10:25 Відповісти
чья бы корова мычала
показати весь коментар
16.09.2021 11:25 Відповісти
За что убил необходимо знать. А если он прокацапа зарезал, то не 15лет, а к награде представить...
показати весь коментар
16.09.2021 10:36 Відповісти
Ножичек на фото в статье кацапстаном и рюскедухом смердит...
показати весь коментар
16.09.2021 11:32 Відповісти
Там американская звезда и израильский Галил нарисованы- где там рюзьгедух, неуч?
показати весь коментар
17.09.2021 13:20 Відповісти
Быдлу не отвечаю.
показати весь коментар
17.09.2021 14:56 Відповісти
Ахаха, быдлян слился...
показати весь коментар
18.09.2021 00:46 Відповісти
В угол загнал...

наверное убиенный хорошо его достал, столько ножевых...хватило бы и два раза....
показати весь коментар
16.09.2021 10:40 Відповісти
У будь-якому випадку, це нелюд і мусить сидіти за гратами.
показати весь коментар
16.09.2021 10:53 Відповісти
Как вьі определили??? Кстати, человек мог и защищаться от нападения, что конечно же вьі не в силах допустить.
показати весь коментар
16.09.2021 14:36 Відповісти
или, на крайняк, десяток ))
показати весь коментар
16.09.2021 14:37 Відповісти
11 ножевых это несчастное хулиганство)
показати весь коментар
16.09.2021 12:08 Відповісти
Бывает первый удар ножом, только злит жертву больше, та нападет еще и еще. В результате получает попутные ранения. Если он оборонялся и не ставил цели убивать, но провокатор не унимался, то должны будут найти конценсус. Однако, если у покойного есть заинтересованная сторона, то все могут переиграть. И тогда за порез будут считать даже царапину.
показати весь коментар
16.09.2021 20:09 Відповісти
 
 