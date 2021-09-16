Прикордоннику, який під час відпустки убив чоловіка на Буковині, загрожує до 15 років позбавлення волі, - ДБР. ФОТОрепортаж

Інспектор прикордонної служби одного із загонів Західного регіонального управління Держприкордонслужби постане перед судом за вбивство людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що увечері 13 березня 2021 року в одному з розважальних закладів Вижницького району Чернівецької області між прикордонником та цивільною особою стався конфлікт. Під час суперечки прикордонник завдав потерпілому 11 ножових поранень, у результаті чого 22-річний чоловік загинув на місці події.

На час вчинення злочину військовий перебував у відпустці.

Суд обрав обвинуваченому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Прикордонник обвинувачується у вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Обвинувальний акт направлено до суду.

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