"Армія" в 50 тисяч ботів: СБУ накрила на Харківщині ботоферму, яка поширювала замовні матеріали з РФ. ФОТОрепортаж
Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За період роботи зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах, в тому числі і в українському сегменті", - йдеться в повідомленні.
Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації "липових" профілів у соцмережах.
За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.
Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.
"Армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:
- зрив національної програми вакцинації;
- виправдання збройної агресії РФ на сході України;
- дискредитацію української влади.
Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника виявлено:
- комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності;
- GSM-шлюзи та SIM-банки;
- 5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку.
Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.
Викриття протиправної діяльності проводили кіберфахівці Управління СБ України у Харківській області спільно зі слідчим підрозділом Нацполіції.
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а на счет модерации то не переживай . попадает всем . и банят не за убеждения а за матюки и бред . кто вам виноват что вы ересь несете а как только вас на этом ловят на мат переходите . будьте умнее и культурнее и ни кто вас банить не будет
За многолетнюю историю пребывания на этом форуме ни разу не печатал матершину. Даже слово х.йло цензурирую.)) Так воспитан. Все баны исключительно за критику его святейшества Петра.))
теперь на счет большого количества несчастных забаненых зебобов . исходя из твоей логики согластно которой ваших забаненых 85% а нормальных 15% вся лента коментариев должна состоять из одних крестиков слегка разбавленных нашими коментами . но я этого в упор не вижу . как раз полно коментов и лишь где не где остатки стертого сообщения
так что не сходится
Щас меня забанят. Спишемся позже. Я запомнил твой ник.)
кстати крестики сами по себе тоже не совсем показатель . я с вашими лаюсь здесь регулярно . так вот когда мы с оппонентом переходим рамки приличия . я имею в виду не обязательно мат а просто колличество коментов превышает допустимое для двоих в одной теме то они трутся . при чем все . и его и мои . и ни кто не смотрит за Пороха я или против
1) Путен- х.йло. 2) Крым это Украина. 3) На Востоке Украины вооруженная агрессия РФ.
По поводу всего остального возможны дискуссии, банить за которые- откровенное свинство.
Всё ещё согласны на 100% или уже меньше?))
он воно шо, Міхалич...
Покажите кого посадили??
Когда написано "каждый первый", то естественно имеется ввиду "каждый первый", а не 73%. Потому что набрасыванием говна на оппонента грешат все участники этого форума вне зависимости от политических "вподобань". И каждый считает того, кто с его мнением не согласен, придурком. Вы этого не замечали? Скорее всего - нет, так как вы не сильно понимаете прочитанное .
А у нас суды добрые, могут и условно дать.
Причина проста:
Зеленський це справжній Президент України, дії якого швидко посилюють державу, після багаторічної ганьби і грабунку країни тими, хто був у владі протягом десятків років.
Він не є ідеальним, бо ідеалів в природі не існує, проте зміни, які відбуваються з 2019 року, дуже і дуже серйозні. Саме це збісило Кремль та бісить тих, кого народ України викинув з влади геть і НАЗАВЖДИ.
Невідомо, чи захоче Зеленський балотуватися на наступний термін. Можливо, це непотрібно. Проте якщо він підійде до своєї команди з ще більшою вимогливістю, то другий термін Зеленського був би державі не менше корисним, ніж перший.
Я в шоці.