"Армія" в 50 тисяч ботів: СБУ накрила на Харківщині ботоферму, яка поширювала замовні матеріали з РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За період роботи зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах, в тому числі і в українському сегменті", - йдеться в повідомленні.

Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації "липових" профілів у соцмережах.

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За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.

"Армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:

зрив національної програми вакцинації;

виправдання збройної агресії РФ на сході України;

дискредитацію української влади.

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Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника виявлено:

комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності;

GSM-шлюзи та SIM-банки;

5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку.

Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.

Викриття протиправної діяльності проводили кіберфахівці Управління СБ України у Харківській області спільно зі слідчим підрозділом Нацполіції.



Фото: сайт СБУ