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"Армія" в 50 тисяч ботів: СБУ накрила на Харківщині ботоферму, яка поширювала замовні матеріали з РФ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність ботоферми, через яку створювали акаунти для поширення замовних матеріалів з Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"За період роботи зареєстровано майже 50 тис. фейкових акаунтів, які створювали "альтернативну реальність" у соцмережах, в тому числі і в українському сегменті", - йдеться в повідомленні.

Організатором ботоферми виявився мешканець Харківщини. Він має чималий досвід у сфері телекомунікацій, тому успішно налагодив механізм реєстрації "липових" профілів у соцмережах.

Також читайте: Російські "тролі" атакували десятки західних видань, - BBC

За наявною інформацією, чоловік створював акаунти і передавав їх замовникам. На одну SIM-карту він реєстрував до 5 фейкових облікових записів у різних соціальних мережах.

Армія в 50 тисяч ботів: СБУ накрила на Харківщині ботоферму, яка поширювала замовні матеріали з РФ 01

Оплату за виконані замовлення зловмисник отримував у рублях, через електронні платіжні системи.

"Армія ботів" поширювала публікації та коментарі, спрямовані на:

  • зрив національної програми вакцинації;
  • виправдання збройної агресії РФ на сході України;
  • дискредитацію української влади.

Дивіться також: СБУ ліквідувала потужну ботоферму в Києві: на замовлення із РФ "Кримську платформу" критикували з 15 тис. акаунтів. ФОТОрепортаж

Під час обшуків за місцем фактичного мешкання зловмисника виявлено:

  • комп'ютерне обладнання із доказами протиправної діяльності;
  • GSM-шлюзи та SIM-банки;
  • 5 тис. SIM-карток українських операторів зв’язку.

Армія в 50 тисяч ботів: СБУ накрила на Харківщині ботоферму, яка поширювала замовні матеріали з РФ 02

Тривають слідчі дії для перевірки можливої причетності особи до співпраці з російськими спецслужбами.

Викриття протиправної діяльності проводили кіберфахівці Управління СБ України у Харківській області спільно зі слідчим підрозділом Нацполіції.

Армія в 50 тисяч ботів: СБУ накрила на Харківщині ботоферму, яка поширювала замовні матеріали з РФ 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

кіберзлочин (810) СБУ (12818) боти (97) кібербезпека (1163)


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Топ коментарі
+17
то ж бо я дивлюсь, що якось дописувачів поменшало на цензорі...
он воно шо, Міхалич...
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16.09.2021 11:05
+16
на Цензоре исчезают самые стойкие бойцы ЗЕленого фронта . Лалки сто лет не видно интересно кто теперь пропадет Игокович или Нетописец ?
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16.09.2021 11:05
+14
зелесосов арестовали?
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16.09.2021 11:00
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зелесосов арестовали?
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16.09.2021 11:00 Відповісти
на Цензоре исчезают самые стойкие бойцы ЗЕленого фронта . Лалки сто лет не видно интересно кто теперь пропадет Игокович или Нетописец ?
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16.09.2021 11:05 Відповісти
Вони у мене в списку тріпачів. Як тільки вилазять, так і отримують по кумполу.
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16.09.2021 11:09 Відповісти
але вони вилазять, як правило, тоді, коли основна маса коментуючих пішла з гілки інфи на іншу. Гадять втиху, щоб ми всі не бачили.
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16.09.2021 11:14 Відповісти
Ті гілки вже ніхто не читає.
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16.09.2021 11:18 Відповісти
А куда - Игорь Д - делся?
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16.09.2021 12:36 Відповісти
Хутко зник. Він теж в тому списку з почесним номером 86.
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16.09.2021 12:49 Відповісти
не он не бот . просто хвора людина . к интернету добирается только когда удается развязаться и пробраться в кабинет главврача
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16.09.2021 16:04 Відповісти
Купрік та Бостуга - дуже колоритні персонажі були. За кількістю брехні багатьох залишали позаду.
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16.09.2021 11:26 Відповісти
15 відсотків пасіонаріїв це краще за 73 відсотки болота, більшовиків навіть в Пітерраді було менше 3 відсотків.
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16.09.2021 11:45 Відповісти
Можно сколько угодно присваивать самому себе регалии и звания, но факты- вещь упрямая. Даже если смотреть на условно пассионарную часть украинского общества нет у вас там большинства. И в среде активных участников Майдана, и в ветеранской среде соотношение «порохоботов» и «порохофобов» будет не в вашу пользу. К тому же и в числе ваших 15% есть часть инертного избирателя.
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16.09.2021 12:04 Відповісти
Що означає в вашу, невашу, ви бачити все біполярно, в чомусь Порошенко непоганий, в чомусь поьилився, люди так не діляться, я знаю людей, які безумовно підтримують Порошенко, але знаходяться в базі Миротворця, а на рахунок ветеранського середовища..., там теж різні люди є.
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16.09.2021 12:07 Відповісти
Я как раз не присваивал себе никаких почётных званий и не делил мир на два полюса. Я напротив, подчеркнул, что помимо 15% есть ещё 85%. И эти 85% очень разные. Записывать в «зебилы» каждого, кто не верит Порошенко, это ли не биполярное восприятие реальности?
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16.09.2021 12:23 Відповісти
За что платят... То и видим. Ботофермы Порошенко следующие.
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16.09.2021 13:09 Відповісти
То, что у нас, национально-демократической части общества, нет большинства - это плохо не только нам, но и всей Украине, в том числе и тем, кто против нас, против наших идей, кто выбирает во власть с завидным постоянством клоунов и преступников. Из-за этого страна и экономика топчется на месте, коррупция и воровство безнаказанны и фактически защищаются властью, растаптываются идем Майдана, преследуются патриоты.
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16.09.2021 14:45 Відповісти
К счастью большинство нашего общества вполне патриотично и демократично. Об этом говорит и социология, и успешное сопротивление агрессии соседней империи. Тезис о том, что настоящий патриот обязательно должен быть сторонником Порошенко это всего лишь часть программы зомбирования, с помощью которой хакнули мозг некоторого числа граждан нашей страны. В реальности патриотов гораздо больше чем порохоботов. Нелюбовь к олигарху в вышиванке отнюдь не означает нелюбовь к Украине.
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16.09.2021 16:45 Відповісти
как ты высчитал 15 % поделись методом или что бы это освоить нужно в Трускавце учиться ?

а на счет модерации то не переживай . попадает всем . и банят не за убеждения а за матюки и бред . кто вам виноват что вы ересь несете а как только вас на этом ловят на мат переходите . будьте умнее и культурнее и ни кто вас банить не будет
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16.09.2021 11:57 Відповісти
Нужно просто посмотреть официальные итоги выборов и не заниматься ментальным онанизмом на тему тотально купленной масонами украинской социологии.))

За многолетнюю историю пребывания на этом форуме ни разу не печатал матершину. Даже слово х.йло цензурирую.)) Так воспитан. Все баны исключительно за критику его святейшества Петра.))
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16.09.2021 12:12 Відповісти
Хм, офіційно більшовики прогрла вибори в Думу з розгромним рахунком, але встановили диктатуру на 70 років.
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16.09.2021 12:14 Відповісти
не бреши . за критику Пороха у нас пока не банят

теперь на счет большого количества несчастных забаненых зебобов . исходя из твоей логики согластно которой ваших забаненых 85% а нормальных 15% вся лента коментариев должна состоять из одних крестиков слегка разбавленных нашими коментами . но я этого в упор не вижу . как раз полно коментов и лишь где не где остатки стертого сообщения

так что не сходится
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16.09.2021 16:00 Відповісти
Та всё отлично сходится, если наблюдатель не оторван от реальности конечно. В некоторых темах, которые со ссылкой на пресслубу ЕС, число крестиков доходит до половины всех сообщений. Не все такие упрямые, как я. Многие после пары-тройки банов ни за что, теряют интерес к форуму. Зачем писать, если вытрут? Мне не лень.))
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16.09.2021 16:19 Відповісти
не затруднит ссылочку на тему в которой ху.. с ним не 85% а хотя бы 50% сообщений стерта
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16.09.2021 16:27 Відповісти
Та щас, я начну тебе тут перелопачивать весь шлак от пресслужбы Петра.)) Когда-то заскринил пару страниц форума, где крестиков реально было 2/3 от всех сообщений. Ещё часть заспамленных. И только десяток порохоботов отгавкивались куда-то в пустоту. )) Это была просто феерическая картина демократии на Цензоре. Не могу найти. Может на другом устройстве. Подожди новой темы, где Порошенко выдаст очередную приторную лабуду. Обращай внимание именно на темы, с пометкой- "со ссылкой на пресслужбу ЕС". Именно в них модер особо лютует. Видимо "чистота" комментов под ними обязательное условие сотрудничества.

Щас меня забанят. Спишемся позже. Я запомнил твой ник.)
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16.09.2021 17:01 Відповісти
глупости конечно пишешь . ну да ладно . в общем буду ждать с нетерпением

кстати крестики сами по себе тоже не совсем показатель . я с вашими лаюсь здесь регулярно . так вот когда мы с оппонентом переходим рамки приличия . я имею в виду не обязательно мат а просто колличество коментов превышает допустимое для двоих в одной теме то они трутся . при чем все . и его и мои . и ни кто не смотрит за Пороха я или против
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16.09.2021 17:25 Відповісти
Согласен с Вами,Афанасий, на 100%! Меня здесь банили ,только учуяв ход моих мыслей,хотя придраться было не к чему...Бессмысленная битва кипит-только не в пользу Украины...Кому она нужна-обсуждать здесь не будем...
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17.09.2021 03:54 Відповісти
На восьмом году войны, существует три тезиса, по поводу которых, какой-либо альтернативный ход мыслей действительно неприемлем:
1) Путен- х.йло. 2) Крым это Украина. 3) На Востоке Украины вооруженная агрессия РФ.
По поводу всего остального возможны дискуссии, банить за которые- откровенное свинство.

Всё ещё согласны на 100% или уже меньше?))
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17.09.2021 11:30 Відповісти
наконец то накрыли порошенковское кодло...
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16.09.2021 12:49 Відповісти
о, одну криворожскую прохфессоршу дуню пропустили
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16.09.2021 13:03 Відповісти
Значит это рф спонсировала Порошенко создать боеспособную армию в Украине,чтобы противостоять рф, добиться афтокефалии украинской церкви , сделать украинский язык государственным и тратить свои миллионы на вооружение ВСУ и на волонтерство? Когда зебилы пишут, диагноз - на лицо.
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16.09.2021 13:04 Відповісти
👍
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16.09.2021 18:56 Відповісти
Их в ОП намного больше. Ищите там.
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16.09.2021 11:00 Відповісти
👍🤝
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16.09.2021 18:57 Відповісти
Что то штатных цензоровских ботов не видно. Совпадение?
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16.09.2021 11:03 Відповісти
то ж бо я дивлюсь, що якось дописувачів поменшало на цензорі...
он воно шо, Міхалич...
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16.09.2021 11:05 Відповісти
Харків був ботофермою ще з часів Проффесора єнакуєвського.
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16.09.2021 11:05 Відповісти
Гораздо раньше. Достаточно взглянуть на результаты выборов с 91 года...
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16.09.2021 11:20 Відповісти
У кого в 91 році був інтернет?
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16.09.2021 11:23 Відповісти
Я имел ввиду уровень интеллекта харьковчан - не выше бота.
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16.09.2021 11:34 Відповісти
И шо, операторы ЖСМ не видят кучи неподвижных абонентов в одной точке? Сговор.
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16.09.2021 11:09 Відповісти
Зачастую сотрудники операторов мобильной связи сам сообщники противоправной деятельности. Но какое право у нас раьотает? Только связи и право большей цены.
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16.09.2021 12:56 Відповісти
не здивуюсь, якщо оператор і сам продав/поставив 5 тис. сім карт! Для простого смертного практично нереально отримати таку кількість сімок.
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16.09.2021 13:33 Відповісти
я не удивлен что в Харькове
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16.09.2021 11:09 Відповісти
ріднесенький Харків....тут ватаботів через одного, нажаль...
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16.09.2021 11:12 Відповісти
😒
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16.09.2021 18:58 Відповісти
О! невже допаботів менше буде... доречі, Дідовік зник, та акваріус - співпадіння?
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16.09.2021 11:11 Відповісти
Они воскреснут под новым ником
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16.09.2021 11:14 Відповісти
Газпром в дерев'яних платить
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16.09.2021 11:12 Відповісти
Баньте здешнх ботов-антиваксов несущих ересь. Они угрожают нац безопасности.
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16.09.2021 11:13 Відповісти
Петяботы в последнее время проредились. Срача стало меньше даже на цензоре.
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16.09.2021 11:16 Відповісти
С каких пор регистрация акаунтов в соц сетях является незаконным видом деятельности?
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16.09.2021 11:17 Відповісти
регистрация аккаунта - не является незаконной, если не регистрируются сотни и тысячи аккаунтов, создающих нагрузку на систему... дальше начинается уже все по-другому - нарушение работы компьютерных сетей, умышленное влияние на общественное мнение и манипуляция с целью голосования за того или иного кандидата, партию, вакцинация или антивакцинация и т.д.
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16.09.2021 11:29 Відповісти
Ви маєте право висловити власну думку, навіть якщо вона проросійська і вітає вбивство українців, а от створення 50000 акаунтів з цією ж метою, це вже незаконно.
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16.09.2021 11:49 Відповісти
Таки нет. Запросто можно обвинить в пропаганде войны и работу на противника. Думаю, там связи с координаторами уже выявлены. А тут уже на предательство и измену Родине тянет.
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16.09.2021 11:57 Відповісти
Армия ботов - это ОПЗЖ, Кива, Шуфрич, и прочие, глаза просто лубяные. Всякие там Медведчуки и Рабиновичи.
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16.09.2021 11:37 Відповісти
москалі настільки вільно почуваються в Україні, що створюють ботоферми В САМІЙ УКРАЇНІ!!!
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16.09.2021 11:43 Відповісти
500000000000000мил ботов

Покажите кого посадили??
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16.09.2021 11:49 Відповісти
Таких і тут повно. Воно видно по коментах, хто сіє розбрат і намагається розхитувати ситуацію.
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16.09.2021 11:49 Відповісти
да, ниють про вєлікага гасударсвєннага дєятєля хєрмака та найвеличнішу бубу лєвінські
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16.09.2021 12:06 Відповісти
А ну мо, уточніть, будьте добрі? Хто ж це сіє розбрат? Прихильники якого політичного діяча вважають всіх інших, кто не поділяє їх політичних переконань, " неправильними українцями"?
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16.09.2021 12:16 Відповісти
Блин, да каждый первый так считает Чего прибедняться? Просто сопляки поутихли чуть-чуть на фоне того, что их Ишак со своей командой скоморохов вытворяет.
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16.09.2021 12:32 Відповісти
Все вірно. "Каждий пєрвий" прихильник одного політика-невдахи саме так і "счітає". Причому їхня думка збігається з кремлівськими наративами і пропагандою. Совпадєніє? Не думаю...
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17.09.2021 02:46 Відповісти
Не надо перекручивать мои слова
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17.09.2021 17:21 Відповісти
А як вас розуміти? Хто є "каждий пєрвий "? За Зеленського віддали голоси 73% з тих українських громадян, хто прийшов на виборчі дільниці у другому турі. А тепер увага питання - яких "каждого пєрвого" ви маєте на увазі? Вам не здається, що ви не дружите ані з цифрами, ані з логікою, ані із здоровим глуздом?
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18.09.2021 01:21 Відповісти
Бгг если у вас трудности с пониманием прочитанного, то это не моя вина . Все вопросы к вашей мамочке с папочкой .

Когда написано "каждый первый", то естественно имеется ввиду "каждый первый", а не 73%. Потому что набрасыванием говна на оппонента грешат все участники этого форума вне зависимости от политических "вподобань". И каждый считает того, кто с его мнением не согласен, придурком. Вы этого не замечали? Скорее всего - нет, так как вы не сильно понимаете прочитанное .
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19.09.2021 11:02 Відповісти
Ви так багато написали, але відповіді так і не дали. Та хто саме "каждий пєрвий"? "Каждий пєрвий" громадянин України? "Каждий пєрвий" дописувач на Цензорі? "Каждий пєрвий" порохобот? "Каждий пєрвий" Зільоний Змій? Ви ж так і не пояснили з якої саме групи людей ви берете того самого "каждого пєрвого".
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20.09.2021 15:17 Відповісти
Ты тупой. С тобой нудно.
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20.09.2021 16:18 Відповісти
Ага. Все саме так і є. На найпростіше, розжоване вже до молекул і атомів питання, щоб було ще простіше і доступніше, не в стані дати хоч якусь зрозумілу відповідь "зільоний змій". Але, увага - тупий виявляюсь я. Ну що ж, продовжуйте так і в подальшому вести діалоги. Це вас дуже всебічно характеризує і показує ваш інтелектуальний розвиток.
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20.09.2021 17:20 Відповісти
В России десяточку получил бы, как минимум.

А у нас суды добрые, могут и условно дать.
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16.09.2021 11:55 Відповісти
У нас трохи фнша ситуація, на росії суспільна думка нічого не означає, у нас людина випадає з життя, як та професорша з Дніпра.
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16.09.2021 12:16 Відповісти
И опять на фотках ЖСМ шлюзы.... и опять я не верю в ботофермы.
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16.09.2021 12:30 Відповісти
З.Ы. и да, я всё ещё с вами
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16.09.2021 12:33 Відповісти
Шось тут меньше не стало... Не тіх бахнули.
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16.09.2021 13:05 Відповісти
)) литвин то хоть живой? или на даче в подвале среди бульбы спрятался.
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16.09.2021 13:06 Відповісти
Сьогодні ботофермою стали петрооти, істерика яких вже перекрикує істерику кремлівських пропагандонів.

Причина проста:

Зеленський це справжній Президент України, дії якого швидко посилюють державу, після багаторічної ганьби і грабунку країни тими, хто був у владі протягом десятків років.

Він не є ідеальним, бо ідеалів в природі не існує, проте зміни, які відбуваються з 2019 року, дуже і дуже серйозні. Саме це збісило Кремль та бісить тих, кого народ України викинув з влади геть і НАЗАВЖДИ.

Невідомо, чи захоче Зеленський балотуватися на наступний термін. Можливо, це непотрібно. Проте якщо він підійде до своєї команди з ще більшою вимогливістю, то другий термін Зеленського був би державі не менше корисним, ніж перший.
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16.09.2021 16:46 Відповісти
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16.09.2021 17:05 Відповісти
Ото відірваний від реального буття в Україні. .....

Я в шоці.
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16.09.2021 21:16 Відповісти
Слишком толсто. Так еды не добыть
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16.09.2021 18:20 Відповісти
И за это платят? Как нашел спонсоров-идиотов?
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16.09.2021 20:56 Відповісти
 
 