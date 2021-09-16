Пошкоджено адмінбудівлю і автомобіль, поранено мирного жителя, - наслідки російського мінометного обстрілу н.п. Щастя. ФОТОрепортаж

На Луганщині російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Підкреслюється, що сьогодні вранці незаконні збройні формування РФ вчергове грубо порушили режим припинення вогню. Так, о 6:40 і о 7:30 окупанти двічі обстріляли населений пункт Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо з застосуванням міномета калібру 82 мм. - ООС).

"В результаті обстрілу було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративна будівля, цивільний автомобільний транспорт і зазнав поранення мирний житель. Стан його здоров'я - задовільний", - зазначають в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець, - джерело











Також уточнюється, що для з'ясування всіх обставин на місці події працюють правоохоронні органи.

Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на джерела, 16 вересня в районі проведення ООС поранення зазнав голова міської військово-цивільної адміністрації міста Щастя (Луганська область) Олександр Дунець.