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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Пошкоджено адмінбудівлю і автомобіль, поранено мирного жителя, - наслідки російського мінометного обстрілу н.п. Щастя. ФОТОрепортаж

На Луганщині російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Щастя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Підкреслюється, що сьогодні вранці незаконні збройні формування РФ вчергове грубо порушили режим припинення вогню. Так, о 6:40 і о 7:30 окупанти двічі обстріляли населений пункт Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо з застосуванням міномета калібру 82 мм. - ООС).

"В результаті обстрілу було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративна будівля, цивільний автомобільний транспорт і зазнав поранення мирний житель. Стан його здоров'я - задовільний", - зазначають в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок обстрілу військами РФ поранений глава Щастинської ВЦА Дунець, - джерело

Пошкоджено адмінбудівлю і автомобіль, поранено мирного жителя, - наслідки російського мінометного обстрілу н.п. Щастя 01
Пошкоджено адмінбудівлю і автомобіль, поранено мирного жителя, - наслідки російського мінометного обстрілу н.п. Щастя 02
Пошкоджено адмінбудівлю і автомобіль, поранено мирного жителя, - наслідки російського мінометного обстрілу н.п. Щастя 03
Пошкоджено адмінбудівлю і автомобіль, поранено мирного жителя, - наслідки російського мінометного обстрілу н.п. Щастя 04
Пошкоджено адмінбудівлю і автомобіль, поранено мирного жителя, - наслідки російського мінометного обстрілу н.п. Щастя 05

Також уточнюється, що для з'ясування всіх обставин на місці події працюють правоохоронні органи.

Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на джерела, 16 вересня в районі проведення ООС поранення зазнав голова міської військово-цивільної адміністрації міста Щастя (Луганська область) Олександр Дунець.

Автор: 

обстріл (28472) щастя (22) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+3
Воєнний стан, закриття кордонів з росією та націоналізація російських компаній, в першу чергу Київстар та Водафон!
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16.09.2021 12:48
+2
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16.09.2021 13:05
+1
я всегда считал так...пока эти ****** обстреливают мирных жителей и посёлки .ненужно там делать кап ремонты и дороги и прямо пластиковые окна так сказать....смысл? завтра послезавтра снова обстреляю....временно латать... даже незнаю....(( но строить на границе разделения новые там детские сады, строй площадки и другое ...зачем тратить бюджетные деньги? может переждать а потом уже капитально строить...
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16.09.2021 13:29
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Воєнний стан, закриття кордонів з росією та націоналізація російських компаній, в першу чергу Київстар та Водафон!
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16.09.2021 12:48 Відповісти
ПОХОЖЕ ПОЧАВСЯ ВІДСТРІЛ ПОСАДОВИХ ОСІБ В ПРИФРОНТОВИХ ТЕРИТОРІЯХ, АРМІЯ МОВЧИТЬ ЖДЕ НАКАЗУ, ПОЛІЦІЯ ІМІТУЄ РОЗГЛЯДУ ЗЛОЧИНИХ ОБСТРІЛІВ.
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16.09.2021 13:34 Відповісти
Почались посилені провокації на фронті після пісні путін-куйло на параді в Києві.
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16.09.2021 13:37 Відповісти
А шось не чутвно було про отвєтку таким калібром та в такий кількості...
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16.09.2021 14:13 Відповісти
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16.09.2021 13:05 Відповісти
Зеля теж Уйло.
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16.09.2021 14:39 Відповісти
я всегда считал так...пока эти ****** обстреливают мирных жителей и посёлки .ненужно там делать кап ремонты и дороги и прямо пластиковые окна так сказать....смысл? завтра послезавтра снова обстреляю....временно латать... даже незнаю....(( но строить на границе разделения новые там детские сады, строй площадки и другое ...зачем тратить бюджетные деньги? может переждать а потом уже капитально строить...
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16.09.2021 13:29 Відповісти
ето там где зеля бегал и кричал Я не лох ?
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16.09.2021 13:31 Відповісти
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16.09.2021 13:58 Відповісти
Населення відвести і не війскаЗробити буферну зону на дальність пострілу РЗСО...
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16.09.2021 14:15 Відповісти
Ага. До Конча Заспы
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16.09.2021 14:21 Відповісти
Короче, йде загострення. Тому що зеленський розвалив армію, демотивував.

Тепер ворог може робити що завгодо.
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16.09.2021 14:39 Відповісти
 
 