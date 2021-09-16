Вибух у Карпатах: поліцейські виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, в горах на Рахівщині вибухнув снаряд часів Першої світової війни, внаслідок чого двоє туристів загинули, ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості і контузіями. За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.

Вчора, 15 вересня, в поліцію зателефонувала мешканка Івано-Франківської області, яка повідомила, що її чоловік став свідком вибуху в горах на Рахівщині.

"За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на пасовище Григоров, що на горі Кукол, на власних автомобілях приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Всього було 12 осіб, серед яких двоє дітей 2 і 5 років.

На місці відпочинку туристи розклали намети і почали розпалювати багаття. Незабаром на тому місці, де вони розклали багаття, стався вибух, внасліок якого двоє людей, які сиділи біля вогню, загинули на місці події, ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості і контузіями. Діти не постраждали", - сказано в повідомленні.

Відомо, що на зазначеній території, де відпочивали туристи, проходила лінія "Арпада". На місці події виявлено ​​вибоїну, що виникла внасліок вибуху, й уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряда часів Першої світової війни.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

У справі будуть призначені експертні дослідження, за результатами яких поліцейські з'ясують усі обставини події.

Як повідомлялося, в Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух. При цьому двоє туристів загинули, четверо травмовані, один із них - у важкому стані.





Фото: сайт полиции