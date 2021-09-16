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Вибух у Карпатах: поліцейські виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, в горах на Рахівщині вибухнув снаряд часів Першої світової війни, внаслідок чого двоє туристів загинули, ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості і контузіями. За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.

Вчора, 15 вересня, в поліцію зателефонувала мешканка Івано-Франківської області, яка повідомила, що її чоловік став свідком вибуху в горах на Рахівщині.

"За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на пасовище Григоров, що на горі Кукол, на власних автомобілях приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Всього було 12 осіб, серед яких двоє дітей 2 і 5 років.

На місці відпочинку туристи розклали намети і почали розпалювати багаття. Незабаром на тому місці, де вони розклали багаття, стався вибух, внасліок якого двоє людей, які сиділи біля вогню, загинули на місці події, ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості і контузіями. Діти не постраждали", - сказано в повідомленні.

Вибух у Карпатах: поліцейські виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни 01

Відомо, що на зазначеній території, де відпочивали туристи, проходила лінія "Арпада". На місці події виявлено ​​вибоїну, що виникла внасліок вибуху, й уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряда часів Першої світової війни.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Вибух у Карпатах: поліцейські виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни 02

У справі будуть призначені експертні дослідження, за результатами яких поліцейські з'ясують усі обставини події.

Як повідомлялося, в Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух. При цьому двоє туристів загинули, четверо травмовані, один із них - у важкому стані.

Вибух у Карпатах: поліцейські виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни 03
Вибух у Карпатах: поліцейські виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни 04
Фото: сайт полиции

Автор: 

вибух (4455) Карпати (261) туризм (1563) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+18
более 100!!!!! лет пролежать чтобы бабахнуть нет просто слов в совпадение и роковую случайность....
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16.09.2021 13:21
+11
а представьте сколько поколений будут выгребать мины которые русня понаставила и порассыпала на востоке
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16.09.2021 14:24
+8
выбрать место для костра прямо над снарядом, это судьба..

R.I.P.
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16.09.2021 13:51
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более 100!!!!! лет пролежать чтобы бабахнуть нет просто слов в совпадение и роковую случайность....
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16.09.2021 13:21 Відповісти
Черным копачам хрен так везет как этим. Сто процентно с металлоискателем место нашли под костер
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16.09.2021 14:47 Відповісти
Чи часом не пробували вони "погратись" з цим снарядом?
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16.09.2021 13:22 Відповісти
во-во, дети не пострадали - возможно бросили и бросились(прочь)
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16.09.2021 13:30 Відповісти
Так і я про те ж.
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16.09.2021 13:31 Відповісти
Офигеть ! Чтоб развести костер в Карпатах , надо сначала вскопать землю на пол метра хотя бы !
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16.09.2021 13:25 Відповісти
Залишки шрепнельного снаряду. По ідеї при вибуху такого, ве навколо мало б бути посічено шрапнеллю?
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16.09.2021 13:33 Відповісти
За попереднім висновком експертів, під багаттям вибухнули гранати, що залишилися в землі ще після Першої світової війни. Як відомо, в ті часи вершинами карпатських гір проходила лінія опору між Російською імперією та Австро-Угорщиною.

За інформацією видання, внаслідок вибуху загинули:

Макарчук Мирослав Мирославович, 1992 р. н.;

чоловік на ім'я Микола (прізвище уточнюється, 1985 р. н.).

Четверо людей отримали поранення, з них троє перебувають у важкому стані:

Малиш Марина Олександрівна, 1985 р. н.;

Гладиш Юлія Іванівна, 1986 р. н.;

Макарчук Лідія Мирославівна, 1990 р. н.;

Гладуник Надія, 1988 р. н.

Їх госпіталізували, медики продовжують вживати заході щодо стабілізації стану постраждалих.

Серед учасників був громадянин Великобританіїї, який травмувань не отримав.

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16.09.2021 13:40 Відповісти
выбрать место для костра прямо над снарядом, это судьба..

R.I.P.
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16.09.2021 13:51 Відповісти
На полигонах, такое сплошь и рядом.
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16.09.2021 18:23 Відповісти
я родился в военном городке и первые 19 лет прожил в разных военных городках разных стран..

и патроны кидали в костер, и порох от сигнальной ракеты в квартире зажигали, и другие глупости делали опасные для жизни, но всё таки до жил до почти 50 лет.. значит судьба..
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16.09.2021 18:26 Відповісти
Значит судьба. У меня аналогично.

Но вот например в 1990 году, восьми бойцам 2 обрСпН, не повезло буквально. Кто-то и когда-то закопал неизрасходованные боеприпасы в ложбинке, а бойцы костерок, на полевом выходе разожгли. Рвануло так, что на деревьях были мясные гирлянды.

Ли если напрячь память, то в 2014 году, на Новомсковском полигоне, погибло два бойца из оцепления. Третий, очень удачно отлить отошёл. На месте костра, лежала старая 82 мм мина.

Постоянно в голове держится абзац из наставлений, про проверку грунта, на глубину, не менее 50 см, перед разжиганием костра.
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16.09.2021 19:17 Відповісти
я читал в 2011 или в 2012 году, несколько пар приехали нудиться на дикий пляж в Крыму.. заняли место, поставили палатки, искупались и решили развести костер для готовки жратвы..

ну и развели.. а там под костром лежала донная бИмба времен 2МВ в 500 кг тротилла..

жахнуло так, что ни гирлянд ни соплей.. судьба..
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16.09.2021 19:23 Відповісти
И хрен бы она взорвалась.
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17.09.2021 01:42 Відповісти
Ніколи!!! Ніколи не розводьте багаття на місці старого згарища.
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16.09.2021 14:02 Відповісти
Та тут не вгадаєш,на якому місці безпечно розпалювати багаття: на новому, чи на старому. Просто потрібно із собою возити щуп або міношукач і на місці наміченої ватри провести перевірку на предмет виявлення вибухонебезпечних предметів. Ну,хоч якось "страхуватись" від подібних нещасть.
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16.09.2021 20:00 Відповісти
а представьте сколько поколений будут выгребать мины которые русня понаставила и порассыпала на востоке
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16.09.2021 14:24 Відповісти
як таке станеться, проклять не вистачить у цілого народу, перепрошую..
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16.09.2021 16:17 Відповісти
а чому "як", сумніваєся, що Донбас звільнять? Звільнять, а ту непотріб ой довго будуть знаходити і калічитись, нажаль.
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16.09.2021 18:59 Відповісти
Вот это называется - фатальное событие...
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16.09.2021 14:39 Відповісти
Фатальное невезение. Если только специально не бросили в костёр что то непонятное.
"Если не повезет, можно от сестры триппер подхватить."
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16.09.2021 15:07 Відповісти
Хто ходе в походи, підтвердить, що туристи практично завжди багаття розводять на місці старого кострища, а не поряд. Це правильно з точки зору екології. І це усталена традиція. Думаю, що снаряд на цьому місці лежав не сто років. Його туди поклали раніше місцеві або туристи, а знайшли десь в іншому місці. Місцеві там збирають гриби, а туристи там відносно рідко ходять. Може цього літа поклали, а може і раніше. Може навіть діти це зробили: поклали, розпалили багаття щоб подивитися як вибухне. Відійшли, багаття згасло, а снаряд не вибухнув. Що робити далі? А нічого. Пішли собі і забули. А тепер інші люди розпалили багаття поверх снаряду під залишками обгорілої деревини, багаття горіло кілька годин (як пишуть у інтернеті) і в решті-решт снаряд детонував. Тепер знайти винних буде так само легко, як і тих, хто цим снарядом стрельнув під час Першої Світової війни. Мабуть легше злітати на Місяць.
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16.09.2021 17:07 Відповісти
так, ((((( схоже на таку версію...
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17.09.2021 10:07 Відповісти
Кому суждено быть повешенному - тот не утонет!
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16.09.2021 17:38 Відповісти
Какая то мутная история. За сто лет в обычной земле снаряд бы давно уже сгнил бы. И с трудом вериться, что в той местности за сто лет ни одного пожара не было. Почему нет фото воронки от взрыва.
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17.09.2021 01:46 Відповісти
 
 