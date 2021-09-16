Вибух у Карпатах: поліцейські виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни. ФОТОрепортаж
За попередньою інформацією, в горах на Рахівщині вибухнув снаряд часів Першої світової війни, внаслідок чого двоє туристів загинули, ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості і контузіями. За даним фактом в поліції відкрили кримінальне провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області.
Вчора, 15 вересня, в поліцію зателефонувала мешканка Івано-Франківської області, яка повідомила, що її чоловік став свідком вибуху в горах на Рахівщині.
"За результатами першочергових слідчих дій встановлено, що на пасовище Григоров, що на горі Кукол, на власних автомобілях приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Всього було 12 осіб, серед яких двоє дітей 2 і 5 років.
На місці відпочинку туристи розклали намети і почали розпалювати багаття. Незабаром на тому місці, де вони розклали багаття, стався вибух, внасліок якого двоє людей, які сиділи біля вогню, загинули на місці події, ще п'ятеро госпіталізовані в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості і контузіями. Діти не постраждали", - сказано в повідомленні.
Відомо, що на зазначеній території, де відпочивали туристи, проходила лінія "Арпада". На місці події виявлено вибоїну, що виникла внасліок вибуху, й уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряда часів Першої світової війни.
За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
У справі будуть призначені експертні дослідження, за результатами яких поліцейські з'ясують усі обставини події.
Як повідомлялося, в Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух. При цьому двоє туристів загинули, четверо травмовані, один із них - у важкому стані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
За інформацією видання, внаслідок вибуху загинули:
Макарчук Мирослав Мирославович, 1992 р. н.;
чоловік на ім'я Микола (прізвище уточнюється, 1985 р. н.).
Четверо людей отримали поранення, з них троє перебувають у важкому стані:
Малиш Марина Олександрівна, 1985 р. н.;
Гладиш Юлія Іванівна, 1986 р. н.;
Макарчук Лідія Мирославівна, 1990 р. н.;
Гладуник Надія, 1988 р. н.
Їх госпіталізували, медики продовжують вживати заході щодо стабілізації стану постраждалих.
Серед учасників був громадянин Великобританіїї, який травмувань не отримав.
R.I.P.
и патроны кидали в костер, и порох от сигнальной ракеты в квартире зажигали, и другие глупости делали опасные для жизни, но всё таки до жил до почти 50 лет.. значит судьба..
Но вот например в 1990 году, восьми бойцам 2 обрСпН, не повезло буквально. Кто-то и когда-то закопал неизрасходованные боеприпасы в ложбинке, а бойцы костерок, на полевом выходе разожгли. Рвануло так, что на деревьях были мясные гирлянды.
Ли если напрячь память, то в 2014 году, на Новомсковском полигоне, погибло два бойца из оцепления. Третий, очень удачно отлить отошёл. На месте костра, лежала старая 82 мм мина.
Постоянно в голове держится абзац из наставлений, про проверку грунта, на глубину, не менее 50 см, перед разжиганием костра.
ну и развели.. а там под костром лежала донная бИмба времен 2МВ в 500 кг тротилла..
жахнуло так, что ни гирлянд ни соплей.. судьба..
"Если не повезет, можно от сестры триппер подхватить."