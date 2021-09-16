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Завершено ремонт моста через річку Тиса на кордоні з Угорщиною, - ОДА. ФОТО

Ремонт моста через річку Тиса на кордоні з Угорщиною завершено з випередженням графіка.

Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

Відновлювальні роботи на мосту, який є частиною дороги міжнародного значення М-06, тривали протягом двох місяців в рамках президентської програми "Велике будівництво", їх загальна вартість становить близько 10 млн грн.

"Так, рух в пункті пропуску було утруднено, проте завдяки злагодженій співпраці прикордонних служб двох країн незручності вдалося мінімізувати", - розповів Білецький.

Нове дорожнє покриття дозволить зберегти експлуатаційні можливості моста і сприятиме більш якісному обслуговуванню транспортних засобів, зазначають в ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках програми Володимира Зеленського "Велике будівництво" в 2020 році було відновлено 150 км доріг до прикордонних контрольно-пропускних пунктів. У 2021-2022 роках таких доріг планується відремонтувати і побудувати 600 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ділянку дороги Р-33 на Одещині повністю відремонтували, - "Укравтодор"

Завершено ремонт моста через річку Тиса на кордоні з Угорщиною, - ОДА 01
Завершено ремонт моста через річку Тиса на кордоні з Угорщиною, - ОДА 02

Автор: 

кордон (4767) міст (1231) Велике будівництво (741)


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Це мабуть той самий великий міст, якить звуть великою стройкою.
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16.09.2021 13:35 Відповісти
Воно працює.....
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16.09.2021 13:37 Відповісти
Ще *****, так фоткі зробили нібито там справді МІСТ!

Ще краще - покажіть міст Солотвино - Сігет))))
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16.09.2021 14:34 Відповісти
на фотках нeмає завeршeння
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16.09.2021 14:46 Відповісти
 
 