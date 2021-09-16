Вперше в Україні дорослому пацієнту пересадили кістковий мозок від нерідного донора, - Ляшко. ФОТО
В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дорослій людині від нерідного донора.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зустрівся з надзвичайно мужньою і водночас тендітною 18-річною Оленою. Саме їй 19 серпня лікарі Черкаської обласного онкологічного диспансеру спільно з командою відділення ТКМ НДСЛ Охматдит вперше в країні пересадили кістковий мозок. Завдяки Українському реєстру донорів кісткового мозку в Світовому реєстрі вдалося знайти повністю сумісного донора. І наша команда лікарів провела операцію", - написав він.
Також Ляшко подякував лікарям, медсестерам, лаборантам і всім, хто був причетний до процесу трансплантації: "Це командна робота і вона вдалася!"
"Мрія Еліни обійняти нарешті свою маму, сьогодні здійснилася.
Ми робимо все можливе, щоб більше не потрібно було їхати за кордон робити трансплантацію кісткового мозку. І дитяча, і доросла трансплантація стає доступною в Україні за кошти Державного бюджету. У проєкті бюджету на 2022 року цього разу закладено 789 500 000 гривень на трансплантацію", - додав Ляшко.
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теперь надо 73% пересадить мозг вместо желудка в голове