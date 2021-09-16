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Вперше в Україні дорослому пацієнту пересадили кістковий мозок від нерідного донора, - Ляшко. ФОТО

В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дорослій людині від нерідного донора.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав очільник МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зустрівся з надзвичайно мужньою і водночас тендітною 18-річною Оленою. Саме їй 19 серпня лікарі Черкаської обласного онкологічного диспансеру спільно з командою відділення ТКМ НДСЛ Охматдит вперше в країні пересадили кістковий мозок. Завдяки Українському реєстру донорів кісткового мозку в Світовому реєстрі вдалося знайти повністю сумісного донора. І наша команда лікарів провела операцію", - написав він.

Вперше в Україні дорослому пацієнту пересадили кістковий мозок від нерідного донора, - Ляшко 01
Фото: Ляшко/Facebook

Також Ляшко подякував лікарям, медсестерам, лаборантам і всім, хто був причетний до процесу трансплантації: "Це командна робота і вона вдалася!"

"Мрія Еліни обійняти нарешті свою маму, сьогодні здійснилася.

Ми робимо все можливе, щоб більше не потрібно було їхати за кордон робити трансплантацію кісткового мозку. І дитяча, і доросла трансплантація стає доступною в Україні за кошти Державного бюджету. У проєкті бюджету на 2022 року цього разу закладено 789 500 000 гривень на трансплантацію", - додав Ляшко.

Вперше в Україні дорослому пацієнту пересадили кістковий мозок від нерідного донора, - Ляшко 02

Автор: 

трансплантація (118) Ляшко Віктор (1513)


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16.09.2021 13:50 Відповісти
То пересадиди ж кістковий, а не головний. Кістковим не думають він лише пробирає "до мозга костєй".
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16.09.2021 14:21 Відповісти
Йому і той пересадити не завадило б , ну а на безриб"ї і рак риба ........
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16.09.2021 17:53 Відповісти
P.S. І вже якщо серйозно говорити , то без головного у нас 73 % живуть і не паряться , а без кісткового , на жаль , капець усім причому дуже швидко ((( так що добре що хоч тепер це у нас починають робити хоча у Черкаському онкоцентрі нормальних лікарів одиниці , більшість - "працівники медичної сфери" яким глибоко пох#ю їхні пацієнти і їхні проблеми - там прямим текстом хворим кажуть у присутності свідків : " Жити хочеш - гроші знайдеш" Самі дорогі у Черкасах аптеки - у приміщенні онкоцентру , іноді можна у них придбати медикаменти з відміткою " гематологічне відділення" , хто в курсі зрозуміє що це означає (((
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16.09.2021 18:06 Відповісти
отличные новости!

теперь надо 73% пересадить мозг вместо желудка в голове
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16.09.2021 22:11 Відповісти
 
 