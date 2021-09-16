З початку року ДБР задокументовало факти отримання хабарів на суму понад 20 млн грн. ІНФОГРАФІКА

Майже 300 чиновників і співробітників правоохоронних органів були спіймані в поточному році на хабарництві, загальна сума хабарів перевищила 20 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

"Тільки за 8 місяців 2021 року завдяки роботі ДБР задокументовано отримання неправомірної вигоди посадовцями по всій території України на загальну суму 20,8 млн гривень", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що найбільші суми неправомірної вигоди задокументовані в Києві, Київській, Харківській, Одеській та Тернопільській областях.

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"Загальний розмір збитків, які виявили в результаті розслідувань працівники ДБР, становить 167 млн гривень. Також завдяки роботі ДБР арештовано майна на суму 365 млн гривень", - відзначають в Бюро.

Також за 8 місяців поточного року повідомлено про підозру у вчиненні корупційних кримінальних злочинів 482 осіб.

"З них за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди"(ст. 368 КК України) щодо 282 осіб, з яких: 1 чиновник категорії "А", 108 поліцейських, 8 прокурорів, 1 співробітник СБУ; 20 податківців, 19 митників, 27 прикордонників, 11 співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України"- повідомляють в ДБР.

Також уточнюється, що з початку поточного року до судів направлено обвинувальні акти щодо 429 осіб, з них 232 особи звинувачуються за статтею одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).

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