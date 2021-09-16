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Новини Фото Хабарники
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З початку року ДБР задокументовало факти отримання хабарів на суму понад 20 млн грн. ІНФОГРАФІКА

Майже 300 чиновників і співробітників правоохоронних органів були спіймані в поточному році на хабарництві, загальна сума хабарів перевищила 20 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

"Тільки за 8 місяців 2021 року завдяки роботі ДБР задокументовано отримання неправомірної вигоди посадовцями по всій території України на загальну суму 20,8 млн гривень", - випливає з повідомлення.

Підкреслюється, що найбільші суми неправомірної вигоди задокументовані в Києві, Київській, Харківській, Одеській та Тернопільській областях.

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"Загальний розмір збитків, які виявили в результаті розслідувань працівники ДБР, становить 167 млн гривень. Також завдяки роботі ДБР арештовано майна на суму 365 млн гривень", - відзначають в Бюро.

Також за 8 місяців поточного року повідомлено про підозру у вчиненні корупційних кримінальних злочинів 482 осіб.

З початку року ДБР задокументовало факти отримання хабарів на суму понад 20 млн грн 01

"З них за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди"(ст. 368 КК України) щодо 282 осіб, з яких: 1 чиновник категорії "А", 108 поліцейських, 8 прокурорів, 1 співробітник СБУ; 20 податківців, 19 митників, 27 прикордонників, 11 співробітників Державної кримінально-виконавчої служби України"- повідомляють в ДБР.

Також уточнюється, що з початку поточного року до судів направлено обвинувальні акти щодо 429 осіб, з них 232 особи звинувачуються за статтею одержання неправомірної вигоди (ст. 368 КК України).

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хабар (4703) корупція (4683) ДБР (3492)


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ВСЕГО ТО?

Надо полагать что документировали только у себя, ну, в своей организации. Друг на друга. И то, не всё, а выборочно, по мелочам.
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16.09.2021 14:42 Відповісти
Также за 8 месяцев текущего года сообщено о подозрении в совершении коррупционных уголовных преступлений 482 лицам. - подозрение не показатель , а подозрительная туфта,которая к реальным наказаниям не имет никакого отношения
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16.09.2021 14:45 Відповісти
только на таможне до 5 млрд. дол в год черного нала по карманам растекается...20 млн. гр.по всей Украине..ха-ха..
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16.09.2021 14:45 Відповісти
зачем они позорятся этой статистикой?
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16.09.2021 15:30 Відповісти
Хорошая работа отдела "К" СБУ, правда работа эта в основном на свой карман.
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16.09.2021 16:20 Відповісти
 
 