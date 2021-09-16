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На кордоні з Росією прикордонники встановлюють нові загородження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Забезпечення безпеки на державному кордоні значною мірою залежить від його належного облаштування. Саме тому Держприкордонслужба продовжує системну роботу щодо посилення інженерного облаштування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Особлива увага приділяється ділянці українсько-російського рубежу. Поряд з урядовим планом з інженерного облаштування кордону відповідно до відомчих заходів прикордонного відомства створені комплексні інженерні групи. Їх першочерговим завданням є облаштування протитранспортних загороджень на загрозливих напрямках з подальшим нарощенням інших елементів", - йдеться в повідомленні

Зокрема, роботи тривають в межах Сумської області. До них залучається техніка інженерних підрозділів прикордонного загону та інших органів охорони кордону

Окрім цього, для обладнання кордону в рамках взаємодії залучена й спеціальна військова інженерна техніка, що значно посилює проведення робіт.

Також читайте: Туреччина побудувала вже 43 кілометри бетонної стіни на кордоні з Іраном

На кордоні з Росією прикордонники встановлюють нові загородження 01

Також зазначимо, що відповідно до законодавства та рішення РНБО Держприкордонслужба спільно з Держгеокадастром та органами місцевого самоврядування активізувала роботу з інвентаризації земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону, які мають надаватися органам прикордонного відомства для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

На кордоні з Росією прикордонники встановлюють нові загородження 02

Зазначається, що належне облаштування державного кордону має не лише безпековий, але й оборонний аспекти. На рівні з підвищенням прикордонної безпеки – зниження міграційного ризику, небезпеки переміщення засобів терору, зброї, наркотичних речовин та товарів. Разом з тим фортифікаційні елементи ускладнюють дії противника у випадку збройної агресії.

Також у практику впроваджується комплексна модель охорони і захисту державного кордону. Інтегрована система базується на поєднанні інженерних елементів з технічними засобами контролю.

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На кордоні з Росією прикордонники встановлюють нові загородження 03
На кордоні з Росією прикордонники встановлюють нові загородження 04
На кордоні з Росією прикордонники встановлюють нові загородження 05

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) кордон (4767) Сумська область (3678)


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Топ коментарі
+19
Це ж стіна Яценюка, над якою всі ржали.
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16.09.2021 15:13
+10
Навіть не сумніваюсь, що зебілята вже віжжать від захвату )
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16.09.2021 15:21
+9
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16.09.2021 15:23
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Це ж стіна Яценюка, над якою всі ржали.
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16.09.2021 15:13 Відповісти
Не. Эт теперь тоже досягнення Зе
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16.09.2021 15:18 Відповісти
Навіть не сумніваюсь, що зебілята вже віжжать від захвату )
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16.09.2021 15:21 Відповісти
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16.09.2021 15:23 Відповісти
осматривает первый лярд на посту премьера)
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16.09.2021 15:42 Відповісти
Ты бредишь уже конкретно
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16.09.2021 15:38 Відповісти
Не совсем. Там рокадной дороги не хватает. Схалтурили малость.
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16.09.2021 16:36 Відповісти
Да, кацапами
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16.09.2021 15:19 Відповісти
Вони наповнені....росіскими трупцами.
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16.09.2021 15:20 Відповісти
Нет, я проверял -

Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».

Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».

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16.09.2021 15:29 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев

Від тебе дууже тхне ******.
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16.09.2021 15:41 Відповісти
Не смерди пацак і не їж багато лайна.
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16.09.2021 15:50 Відповісти
МДК - сила!!)
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16.09.2021 15:20 Відповісти
только так!.. ров с крокодилами и ядерные фугасы каждый километр..

таких соседей имеючи под боком, и врагов не надо..
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16.09.2021 15:22 Відповісти
Выложить дно рвов ящиками с водкой - на неделю любое наступление остановится...
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16.09.2021 15:28 Відповісти
То не стіна навколо рашки, то опалубка.
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16.09.2021 15:27 Відповісти
20 вересня розпочинаються українсько-американські військові навчання RAPID TRIDENT - 2021, в яких візьмуть участь 6 тисяч військових з різних країн.

Як https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1665417686994416 повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, їхня мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Очікується, що навчання підвищать рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних сил України, США та членів НАТО й держав-партнерів.

У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.

Уперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час маневрів заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.
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16.09.2021 15:38 Відповісти
Нужно военные базы делать по всей границе и весь вооруженный состав там базироваться должен и не только Украинский, а и США и Великобритании и Канады и Запада в целом.
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16.09.2021 15:44 Відповісти
Під час Другої Світової війни американські бомбардувальники В-24 літали з аеродрому у Полтаві бомбардувати фашистську Німеччину. Так продовжіть традицію. Нехай американські стратегічні бомбардувальники і авіація ППО США знову на тому ж аеродромі хоча б залітали на дозаправку (для початку). Ну а розверталися для заходу на посадку на цей аеродром ще над москвою ( або хоч над Воронежем ). От побачите, прийдуть до влади патріоти України на зміну нинішнім клоунам, буде американська база в Україна і не одна. Підписували у Будапешті меморандум, то тепер welcome to Ukraine.
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16.09.2021 16:22 Відповісти
Да что ты будешь делать?Опять спам не открывается😭😭😭
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16.09.2021 15:48 Відповісти
Ось таку треба стіну будувати

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16.09.2021 15:55 Відповісти
турки построили границу с Ираком..

видимо, для нас это не достижимые технологии..

турки построили на границе с Ираком..

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16.09.2021 16:13 Відповісти
у америкосов между мексикой по выше будет и у Израиля между палестиной
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16.09.2021 18:29 Відповісти
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17.09.2021 16:51 Відповісти
Tak tak , tam patom krakadilov treba , a v kustah kapkani na medveda
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16.09.2021 15:55 Відповісти
я считаю такой ров очень нужным.... широкий и глубокий рыть и рыть нужно спешить круглосуточно...его не только не перепрыгнешь но главное не переедешь....это громадная задержка транспорта врага и живой силе...((
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16.09.2021 15:56 Відповісти
Молодцы.Работайте парни
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16.09.2021 16:06 Відповісти
жаль экскаватор...рыть должны рабиновичи с мураевыми...всей шайкой лопатами без черенков...
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16.09.2021 17:45 Відповісти
Ещё раньше всё это надо было делать, а не тогда, когда жареный петух клюнет в пятую точку...
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19.02.2022 17:48 Відповісти
 
 