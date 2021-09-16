На кордоні з Росією прикордонники встановлюють нові загородження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Забезпечення безпеки на державному кордоні значною мірою залежить від його належного облаштування. Саме тому Держприкордонслужба продовжує системну роботу щодо посилення інженерного облаштування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Особлива увага приділяється ділянці українсько-російського рубежу. Поряд з урядовим планом з інженерного облаштування кордону відповідно до відомчих заходів прикордонного відомства створені комплексні інженерні групи. Їх першочерговим завданням є облаштування протитранспортних загороджень на загрозливих напрямках з подальшим нарощенням інших елементів", - йдеться в повідомленні
Зокрема, роботи тривають в межах Сумської області. До них залучається техніка інженерних підрозділів прикордонного загону та інших органів охорони кордону
Окрім цього, для обладнання кордону в рамках взаємодії залучена й спеціальна військова інженерна техніка, що значно посилює проведення робіт.
Також зазначимо, що відповідно до законодавства та рішення РНБО Держприкордонслужба спільно з Держгеокадастром та органами місцевого самоврядування активізувала роботу з інвентаризації земельних ділянок шириною 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону, які мають надаватися органам прикордонного відомства для будівництва та утримання інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.
Зазначається, що належне облаштування державного кордону має не лише безпековий, але й оборонний аспекти. На рівні з підвищенням прикордонної безпеки – зниження міграційного ризику, небезпеки переміщення засобів терору, зброї, наркотичних речовин та товарів. Разом з тим фортифікаційні елементи ускладнюють дії противника у випадку збройної агресії.
Також у практику впроваджується комплексна модель охорони і захисту державного кордону. Інтегрована система базується на поєднанні інженерних елементів з технічними засобами контролю.
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Поховали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля, як собаку,
Видно руки, видно ноги, видно «вухо».
Поховали москаля у куфайці,
а у того москаля видно «пальці».
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев
Від тебе дууже тхне ******.
таких соседей имеючи под боком, и врагов не надо..
Як https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1665417686994416 повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, їхня мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.
Очікується, що навчання підвищать рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних сил України, США та членів НАТО й держав-партнерів.
У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.
Уперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час маневрів заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.
видимо, для нас это не достижимые технологии..
турки построили на границе с Ираком..