У "Житлоінвестбуд" тривають обшуки у справі про розкрадання 9,9 млн грн на закупівлю ліфтів, - прокуратура. ФОТО

Сьогодні, 16 вересня, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України проводить слідчі дії в приміщеннях комунального підприємства з будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" і у постачальника у справі про розкрадання коштів на закупівлі пасажирських ліфтів в столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Уточнюється, що обшуки проходять в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України

"Комунальне підприємство у період з 2019 по 2021 роки перерахувало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів. Постачальник у свою чергу перерахував вказані грошові кошти на рахунки інших товариств начебто на придбання комплектуючих до ліфтів. У той же час, як з’ясовано слідством, вказані суб’єкти господарювання не є виробниками даних комплектуючих та не здійснювали їх придбання у звітний період. Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання комплектуючих до ліфтів здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів", - випливає з повідомлення.

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З метою встановлення обставин вчинення кримінального злочину в службових приміщеннях комунального підприємства і фірми-постачальника проводяться обшуки.







