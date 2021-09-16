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У "Житлоінвестбуд" тривають обшуки у справі про розкрадання 9,9 млн грн на закупівлю ліфтів, - прокуратура. ФОТО

Сьогодні, 16 вересня, Подільська окружна прокуратура міста Києва спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України проводить слідчі дії в приміщеннях комунального підприємства з будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ" і у постачальника у справі про розкрадання коштів на закупівлі пасажирських ліфтів в столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Уточнюється, що обшуки проходять в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України

"Комунальне підприємство у період з 2019 по 2021 роки перерахувало 9,9 млн грн на рахунки товариства за постачання пасажирських ліфтів. Постачальник у свою чергу перерахував вказані грошові кошти на рахунки інших товариств начебто на придбання комплектуючих до ліфтів. У той же час, як з’ясовано слідством, вказані суб’єкти господарювання не є виробниками даних комплектуючих та не здійснювали їх придбання у звітний період. Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання комплектуючих до ліфтів здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від комунального підприємства шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів", - випливає з повідомлення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проводяться обшуки в "Київавтодорі", КП "Київавтошляхміст" і 10 дорожньо-експлуатаційних управліннях за фактом розтрати бюджетних коштів, - прокуратура. ФОТО

З метою встановлення обставин вчинення кримінального злочину в службових приміщеннях комунального підприємства і фірми-постачальника проводяться обшуки.

У Житлоінвестбуд тривають обшуки у справі про розкрадання 9,9 млн грн на закупівлю ліфтів, - прокуратура 01
У Житлоінвестбуд тривають обшуки у справі про розкрадання 9,9 млн грн на закупівлю ліфтів, - прокуратура 02
У Житлоінвестбуд тривають обшуки у справі про розкрадання 9,9 млн грн на закупівлю ліфтів, - прокуратура 03
У Житлоінвестбуд тривають обшуки у справі про розкрадання 9,9 млн грн на закупівлю ліфтів, - прокуратура 04

Автор: 

Київ (19466) ліфт (40) обшук (1971) прокуратура (3677)


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Капля в море, капля в море, а на море корабли...
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16.09.2021 15:30 Відповісти
А в Україні є бодай невелчка місцина де нема корумпованих гнид ???)))
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16.09.2021 15:38 Відповісти
ну при чем тут Виталик?
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16.09.2021 15:39 Відповісти
Да хз. А боксёр хороший.
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16.09.2021 16:12 Відповісти
Таких корумпованих гнид в Україні сотні тисяч ,крадуть в міру можливості !!!
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16.09.2021 15:40 Відповісти
что ты увидела сверх естественного? "В то же время указанные субъекты хозяйствования не являются производителями данных комплектующих и не совершали их приобретения в отчетный период."

например, тебе для лифта нужно какое то реле переключатель, кнопку... в Украине все сдохло, производств нет, ты можешь купить только китай за нал на базаре. какой выход? скидывают деньги на фоп, покупают за нал, устанавливают. так делают ВСЕ!
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16.09.2021 16:16 Відповісти
Саме так ,купляєш реле ,умовно кажучи,за 100 грн.і береш папірець де вказа вартість реле 500 грн. ,а різницю до кишені !!! Схема ,давня ,як світ !!))
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16.09.2021 16:43 Відповісти
Це з совкових часів-Домовляєшся з головою колгоспа зробити щось за 10 тис.р.,він через правління проводить рішення на 15 тис.р. !!! Різниця 5 тис.р. -тобі,голові і прорабу !!!)))
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16.09.2021 16:48 Відповісти
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16.09.2021 16:10 Відповісти
 
 