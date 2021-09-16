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СБУ розслідує обстріл міста Щастя за статтею "терористичний акт". ФОТОрепортаж

Слідчі СБУ почали досудове розслідування за фактом обстрілу терористам "ЛНР" військових і цивільних об'єктів міста Щастя. Під час цього обстрілу використовувалося озброєння, заборонене мінськими угодами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"Встановлено, що вранці 16 вересня бойовики обстріляли район дислокації Луганського прикордонного загону у Щасті, внаслідок чого пошкоджено сусідній житловий будинок, військові та цивільні автомобілі. Крім того, під час обстрілу мінно-осколкове поранення отримав керівник військово-цивільної адміністрації, який прибув на місце пригоди. Наразі посадовця шпиталізовано для надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

За попередніми висновками, обстріл здійснено із великокаліберних мінометів, заборонених Мінськими угодами. Утім, не виключається, що міни випущено із використанням БПЛА.

На місці подій працює оперативно-слідча група СБУ, яка допитує свідків та очевидців, у тому числі, мешканців будинку, постраждалого від ворожої атаки, вивчає та документує обставини злочину окупантів.

Також дивіться: Пошкоджено адмінбудівлю і автомобіль, поранено мирного жителя, - наслідки російського мінометного обстрілу н.п. Щастя. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівницвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки).

Як повідомлялося раніше 16 вересня 2021 року в районі проведення ООС поранення зазнав голова міської військово-цивільної адміністрації міста Щастя (Луганська область) Олександр Дунець.

СБУ розслідує обстріл міста Щастя за статтею терористичний акт 01
СБУ розслідує обстріл міста Щастя за статтею терористичний акт 02
СБУ розслідує обстріл міста Щастя за статтею терористичний акт 03
СБУ розслідує обстріл міста Щастя за статтею терористичний акт 04
СБУ розслідує обстріл міста Щастя за статтею терористичний акт 05
СБУ розслідує обстріл міста Щастя за статтею терористичний акт 06

Автор: 

обстріл (28472) СБУ (12818) найманці рф (2053) Луганська область (4878)


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20 вересня розпочинаються українсько-американські військові навчання RAPID TRIDENT - 2021, в яких візьмуть участь 6 тисяч військових з різних країн.

Як https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1665417686994416 повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, їхня мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.

Очікується, що навчання підвищать рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних сил України, США та членів НАТО й держав-партнерів.

У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.

Уперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час маневрів заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.
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16.09.2021 15:39 Відповісти
ЄТо полній дурдом разрушнения обстрелі мі раследуем беззубій хомяк у власти трус и предатель
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16.09.2021 15:45 Відповісти
Это что за язык такой? Яка це мова?
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16.09.2021 15:49 Відповісти
Хотя по смыслу верно
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16.09.2021 15:51 Відповісти
Следователи СБУ начали досудебное расследование по факту обстрела террористам "ЛНР" военных и гражданских объектов города Счастье. Во время этого обстрела использовалось вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Вот это вот "по факту обстрела террористам "ЛНР"" Делает это "расследование" изначально бесполезным.
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16.09.2021 15:56 Відповісти
а разве не работа СБУ пресекать эти самые террористические акты? Ну скажем так "в тылу врага"? Или отжимать битки и кошмарить бизнес им куда интереснее?
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16.09.2021 15:58 Відповісти
 
 