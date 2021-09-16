СБУ розслідує обстріл міста Щастя за статтею "терористичний акт". ФОТОрепортаж

Слідчі СБУ почали досудове розслідування за фактом обстрілу терористам "ЛНР" військових і цивільних об'єктів міста Щастя. Під час цього обстрілу використовувалося озброєння, заборонене мінськими угодами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.

"Встановлено, що вранці 16 вересня бойовики обстріляли район дислокації Луганського прикордонного загону у Щасті, внаслідок чого пошкоджено сусідній житловий будинок, військові та цивільні автомобілі. Крім того, під час обстрілу мінно-осколкове поранення отримав керівник військово-цивільної адміністрації, який прибув на місце пригоди. Наразі посадовця шпиталізовано для надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

За попередніми висновками, обстріл здійснено із великокаліберних мінометів, заборонених Мінськими угодами. Утім, не виключається, що міни випущено із використанням БПЛА.

На місці подій працює оперативно-слідча група СБУ, яка допитує свідків та очевидців, у тому числі, мешканців будинку, постраждалого від ворожої атаки, вивчає та документує обставини злочину окупантів.

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Під процесуальним керівницвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки).

Як повідомлялося раніше 16 вересня 2021 року в районі проведення ООС поранення зазнав голова міської військово-цивільної адміністрації міста Щастя (Луганська область) Олександр Дунець.











