СБУ розслідує обстріл міста Щастя за статтею "терористичний акт". ФОТОрепортаж
Слідчі СБУ почали досудове розслідування за фактом обстрілу терористам "ЛНР" військових і цивільних об'єктів міста Щастя. Під час цього обстрілу використовувалося озброєння, заборонене мінськими угодами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій і Луганській областях.
"Встановлено, що вранці 16 вересня бойовики обстріляли район дислокації Луганського прикордонного загону у Щасті, внаслідок чого пошкоджено сусідній житловий будинок, військові та цивільні автомобілі. Крім того, під час обстрілу мінно-осколкове поранення отримав керівник військово-цивільної адміністрації, який прибув на місце пригоди. Наразі посадовця шпиталізовано для надання медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.
За попередніми висновками, обстріл здійснено із великокаліберних мінометів, заборонених Мінськими угодами. Утім, не виключається, що міни випущено із використанням БПЛА.
На місці подій працює оперативно-слідча група СБУ, яка допитує свідків та очевидців, у тому числі, мешканців будинку, постраждалого від ворожої атаки, вивчає та документує обставини злочину окупантів.
Під процесуальним керівницвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки).
Як повідомлялося раніше 16 вересня 2021 року в районі проведення ООС поранення зазнав голова міської військово-цивільної адміністрації міста Щастя (Луганська область) Олександр Дунець.
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Як https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/posts/1665417686994416 повідомляють Сухопутні війська ЗСУ, навчання триватимуть з 20 вересня по 1 жовтня, їхня мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій.
Очікується, що навчання підвищать рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних сил України, США та членів НАТО й держав-партнерів.
У навчаннях візьмуть участь 6 тисяч військових з 15 країн.
Уперше в історії RAPID TRIDENT проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час маневрів заплановані спільні стрибки українських і американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.
Вот это вот "по факту обстрела террористам "ЛНР"" Делает это "расследование" изначально бесполезным.