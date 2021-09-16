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Із загиблим на Донбасі внаслідок російського обстрілу воїном 57-ї ОМПБр Дем'яном Данилівим простяться 18 вересня на Львівщині. ФОТО

У суботу, 18 вересня, у селі Рудники Миколаївського району Львівської області об 11.00 розпочнеться церемонія прощання з Дем'яном Петровичем Данилівим, 1997 року народження, старшим солдатом, командиром бойової машини-командиром відділення 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 13 вересня в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області внаслідок смертельного кульового поранення голови, зазнаного під час обстрілу позицій ЗСУ російськими військами.

Зустріч тіла загиблого військовослужбовця у Миколаєві відбудеться в ніч з 17 на 18 вересня приблизно о 03.30, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наступного дня з Миколаєва до села Рудники о 09.45 від міського Палацу культури вирушає автобус з усіма бажаючими попрощатися з Героєм.

У Дем'яна Даниліва залишились мати, троє братів та дві сестри.

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Із загиблим на Донбасі внаслідок російського обстрілу воїном 57-ї ОМПБр Демяном Данилівим простяться 18 вересня на Львівщині 01

Автор: 

похорон (1284) смерть (6750) військовослужбовці (4749) Ян Осока (1495) 57 окрема мотопіхотна бригада (103) Львівська область (2427)


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