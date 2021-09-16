Розпалили вогонь на місці, де вже були сліди багаття: через 1.5 години стався вибух, що це було, ми не знаємо, - очевидець Малиш про інцидент у Карпатах. ФОТО
Туристи, які постраждали від вибуху в Карпатах, розповіли, що розпалили вогонь на місці, де раніше вже були сліди багаття. Сам вибух стався через 1,5 години. Що саме вибухнуло, вони не знають.
Про це розповів очевидець вибуху Орест Малиш, передає Цензор.НЕТ.
"Щоб не було викривлених історій напишу коротко тут що сталось.
Ми були в горах з друзями. Нас було 10 дорослих і 2 діток наших. Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за 1.5 год вирішив дров назбирати і пішов за ними. В цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло ми не знаємо.
Факти:
2 хлопців померли
4 дівчат з різними опіками і рваними ранами
1 хлопець з дрібними порізами
3 хлопців в порядку без ран ( всі були в різних сторонах за дровами)
З дітьми все добре, вони буди далеко.
Дівчата в обласній лікарні в Івано-Франківську. Дружина в найважчому стані і зараз на операції. Це все що я знаю на даний момент", - розповів він.
"Операція закінчилась. 6 годин…Лікарі (герої!!!) склали руку з того деформованого матеріалу, який до того називався рукою. Як рука буде себе вести і чи приживеться поки неясно. На одне око повинна бачити. На інше на жаль вже ні… Найближчі дві доби мали б показати чи Маринка з цим всім справиться", - додав він пізніше.
Як повідомлялося, в Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух. При цьому двоє туристів загинули, четверо травмовані, один із них - у важкому стані. Пізніше в ДСНС повідомили, що на місці події могли бути снаряди з часів війни. У поліції також повідомили, що виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни.
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Может, кто-то подложил? Кто потом "ушел за дровами".
1) старый боеприпас глубоко,
2) красивое популярное место и какой-то ***** прикопал гранату на месте кострища, т.к. следующие кто прийдёт туда на отдых наверняка воспользуются старым местом а не будут делать новую пропалину. Зачем? Хз. По приколу.
Посмотрим что эксперты накопают. Думаю они по осколкам на 100% определят что это было.
Ну а в остальном если это старый снаряд не повезло просто ребятам...
Т.е вариант снаряд времен наполеона просто отпадает. По всем причинам. Ну вот методы оттайки (прогрева) участка земли https://termomat.ru/stati/sposoby-progreva-grunta/ .
Из них!!!, берем самый дорогой и самый эффективный по времени прогревания(нук снаряд Наполеона должен бабакнуть!) это специализированная установка с магнетроном!!!
Имеющиеся в институте экспериментальные данные и проведённые аналитические оценки показывают, что при мощности излучения 50 кВт на частоте 915 МГц для поднятия температуры 1 м3 грунта от -10 до 0 °С потребуется 10+20 минут!!!!!. Прогрев при этом будет осуществляться послойно с удалением размороженного слоя. Разово отогреваемая площадь составит от 0,25 м2 до 0,75 м2 (в зависимости от количества излучателей-рупоров). Для достижения глубины 1м потребуется удалить 3+4 слоя!!!!. С учётом КПД генератора общая подводимая к установке мощность будет составлять 80+90 кВт.
Вы понимаете, что это умышленно подброшенный боеприпас.....НЕПОСРЕДСТВЕННО!!! в костер. Они там были не одни!!!!!!!!!!!!!!!!
Местные не сильно жалуют "диких" туристов. Они ж денег не приносят.
На 90% кто-то из местных и прикопал.