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Розпалили вогонь на місці, де вже були сліди багаття: через 1.5 години стався вибух, що це було, ми не знаємо, - очевидець Малиш про інцидент у Карпатах. ФОТО

Туристи, які постраждали від вибуху в Карпатах, розповіли, що розпалили вогонь на місці, де раніше вже були сліди багаття. Сам вибух стався через 1,5 години. Що саме вибухнуло, вони не знають.

Про це розповів очевидець вибуху Орест Малиш, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб не було викривлених історій напишу коротко тут що сталось.

Ми були в горах з друзями. Нас було 10 дорослих і 2 діток наших. Розпалили вогонь на горі на місці, де раніше палили його до нас. Зварили їсти і сиділи грілись біля вогню. Дітей вклали спати. Десь за 1.5 год вирішив дров назбирати і пішов за ними. В цей момент стався вибух на місці вогнища. Що саме вибухнуло ми не знаємо.

Факти:

2 хлопців померли

4 дівчат з різними опіками і рваними ранами

1 хлопець з дрібними порізами

3 хлопців в порядку без ран ( всі були в різних сторонах за дровами)

З дітьми все добре, вони буди далеко.

Дівчата в обласній лікарні в Івано-Франківську. Дружина в найважчому стані і зараз на операції. Це все що я знаю на даний момент", - розповів він.

"Операція закінчилась. 6 годин…Лікарі (герої!!!) склали руку з того деформованого матеріалу, який до того називався рукою. Як рука буде себе вести і чи приживеться поки неясно. На одне око повинна бачити. На інше на жаль вже ні… Найближчі дві доби мали б показати чи Маринка з цим всім справиться", - додав він пізніше.

Розпалили вогонь на місці, де вже були сліди багаття: через 1.5 години стався вибух, що це було, ми не знаємо, - очевидець Малиш про інцидент у Карпатах 01
Розпалили вогонь на місці, де вже були сліди багаття: через 1.5 години стався вибух, що це було, ми не знаємо, - очевидець Малиш про інцидент у Карпатах 02
Розпалили вогонь на місці, де вже були сліди багаття: через 1.5 години стався вибух, що це було, ми не знаємо, - очевидець Малиш про інцидент у Карпатах 03

Як повідомлялося, в Карпатах під час розпалювання багаття стався вибух. При цьому двоє туристів загинули, четверо травмовані, один із них - у важкому стані. Пізніше в ДСНС повідомили, що на місці події могли бути снаряди з часів війни. У поліції також повідомили, що виявили на місці події осколки снаряда часів Першої світової війни.

Автор: 

вибух (4455) Карпати (261) Ян Осока (1495) туристи (275)


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Топ коментарі
+8
какой капец...
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16.09.2021 16:47
+5
Просто в костре снаряд был бы заметен и взорвался бы быстрее. Я за то, что это было что-то закопаное.
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16.09.2021 17:22
+4
У меня две версии:
1) старый боеприпас глубоко,
2) красивое популярное место и какой-то ***** прикопал гранату на месте кострища, т.к. следующие кто прийдёт туда на отдых наверняка воспользуются старым местом а не будут делать новую пропалину. Зачем? Хз. По приколу.

Посмотрим что эксперты накопают. Думаю они по осколкам на 100% определят что это было.
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16.09.2021 17:20
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какой капец...
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16.09.2021 16:47 Відповісти
КАРПАТСКИЙ КАПЕЦ..все как то странно... полтора часа.. горел костер..потом бабах до этого также это было место костра и наверное не одного хотя может быть и боеприпас времен 1 мировой войны только глубже засыпан был земля прогрелась где то окалина прошла по щели в жизни иногда все простое- такое сложное и наоборот.. да уж трешь- а не отдых вот так люди сидели расслабились природа и тут бац двоим уже не на этом свете.... а у иных житие ДО и После...
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16.09.2021 17:10 Відповісти
Что-то мне кажется, что до этого какие-то умники решили взорвать найденный снаряд, бросив его в костер. Потом надоело ждать или захотелось пописать. В итоге снаряд в костре так и остался присыпанный углями. До следующего костра.
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16.09.2021 17:18 Відповісти
Просто в костре снаряд был бы заметен и взорвался бы быстрее. Я за то, что это было что-то закопаное.
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16.09.2021 17:22 Відповісти
В Крыму в начале нулевых, отец остановил авто по нужде на трассе, я(лет 12-13 было) пошел в лесок и проходя мимо кострища увидел что одно из обуглившихся бревен уж очень гладкое, сперва подумал закоптившаяся бутылка. Разворошил а там мина небольшая, наверное 82 мм, с отгнившим хвостовиком и носиком. Позвал отца тот обложил её белыми камнями чтобы было видно и по приезду в Коктебель с таксофона позвонил в милицию. Помню еще милиция сказала что это не к ним, и нужно звонить по другому номеру, дали номер а карты таксофонной не было поэтому позвонить не получилось, и мы ещё заезжали куда-то где военные бобики стояли. Так вот там где нашли мину точно площадка не для кемпинга была, там останавливаются чисто поссать и выкинуть мусор, так что у костра было только одно предназначение.
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16.09.2021 19:24 Відповісти
дык это народные умельцы топили тротил, ничего удивительного, бывает
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16.09.2021 21:01 Відповісти
Это единственная адекватная версия, детвора так делала всегда, среди взрослых дебилов тоже хватает. А то понапридумывают херни мол сами бросили в костер ржавые мины сидели в метре смотрели гыгы всех дурят что случайно гыгы, или секретный тайник через 100 лет поднялся из под земли и прямо в костер!
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16.09.2021 17:31 Відповісти
и полтора часа грелся?

Может, кто-то подложил? Кто потом "ушел за дровами".
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16.09.2021 18:30 Відповісти
У меня две версии:
1) старый боеприпас глубоко,
2) красивое популярное место и какой-то ***** прикопал гранату на месте кострища, т.к. следующие кто прийдёт туда на отдых наверняка воспользуются старым местом а не будут делать новую пропалину. Зачем? Хз. По приколу.

Посмотрим что эксперты накопают. Думаю они по осколкам на 100% определят что это было.
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16.09.2021 17:20 Відповісти
пздц...
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16.09.2021 16:50 Відповісти
Кто-то подложил тротил по тихому
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16.09.2021 16:53 Відповісти
Литой или прессованный тротил можно поджечь. Он горит без взрыва желтоватым пламенем. (с)
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16.09.2021 16:55 Відповісти
уже вроде показали осколки снаряда - если раньше был костер, то вероятно маленький и/или обильные дожди потом вымыли грунт...
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16.09.2021 17:04 Відповісти
Зуб даю и оторванное ухо
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16.09.2021 16:54 Відповісти
был обнаружен снаряд времён Куликовской битвы !!!
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16.09.2021 16:57 Відповісти
Один замерз на смерть в Карпатах пол года искали. Эти подорвались. Вывод: лутьше сидеть дома !!!
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16.09.2021 17:10 Відповісти
Можливо, але ваші сусіди сірниками користуються
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16.09.2021 17:16 Відповісти
У меня вот прямо щас соседка по дому матом орёт и чем-то киздит своего мужа. Уже с пол часа. Предполагаю, что муж бы с удовольствием свалил бы в Карпаты. Там тихо и красиво.
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16.09.2021 17:23 Відповісти
Мне повезло, я не живу в квартире: "У мене є клаптик землі і два раба " А если серйозно, то сейчас ночью холод собачий, утром пар со рта идет и такой вот отдых дикарем очень сомнителен... ИМХО конечно
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16.09.2021 21:19 Відповісти
Туристы правильные...только так и надо разжигать костер только на месте старого кострища....а не на новом месте...

Ну а в остальном если это старый снаряд не повезло просто ребятам...
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16.09.2021 17:15 Відповісти
З точки зору екології-так. Але ніхто не може знати, що ті туристи в багаття після себе насипали. Я б не став ним користуватись. Як мінімум - насц-ли, це точно.
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16.09.2021 20:51 Відповісти
наверное сильно разожгли.
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16.09.2021 17:18 Відповісти
Нууу факт - это живой свидетель! Первое место костра прежнее, это важно. Второе сначала была приготовлена еда!!! А это час как минимум. Третье - только через полтора часа взрыв неустановленного предмета.

Т.е вариант снаряд времен наполеона просто отпадает. По всем причинам. Ну вот методы оттайки (прогрева) участка земли https://termomat.ru/stati/sposoby-progreva-grunta/ .

Из них!!!, берем самый дорогой и самый эффективный по времени прогревания(нук снаряд Наполеона должен бабакнуть!) это специализированная установка с магнетроном!!!

Имеющиеся в институте экспериментальные данные и проведённые аналитические оценки показывают, что при мощности излучения 50 кВт на частоте 915 МГц для поднятия температуры 1 м3 грунта от -10 до 0 °С потребуется 10+20 минут!!!!!. Прогрев при этом будет осуществляться послойно с удалением размороженного слоя. Разово отогреваемая площадь составит от 0,25 м2 до 0,75 м2 (в зависимости от количества излучателей-рупоров). Для достижения глубины 1м потребуется удалить 3+4 слоя!!!!. С учётом КПД генератора общая подводимая к установке мощность будет составлять 80+90 кВт.

Вы понимаете, что это умышленно подброшенный боеприпас.....НЕПОСРЕДСТВЕННО!!! в костер. Они там были не одни!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.09.2021 17:21 Відповісти
Искать надо тех кто откопал и оставил в кострище мину. Видимо кинули уходя, чтоб бахнуло ради прикола. А оно не бахнуло и неизвестно сколько пролежало похожее на камень в пепелище.
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16.09.2021 17:36 Відповісти
Гомо гомини - люпус эст(лат.). Человек человеку - друг, товарищ и брат!
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16.09.2021 17:43 Відповісти
Ну, если тамбовского волка таким считать! Просто неточности перевода!
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16.09.2021 17:45 Відповісти
Соболезнования погибшим и скорейшего выздоровления пострадавшим. (((
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16.09.2021 18:28 Відповісти
Можете "посміяться" Реальний випадок: іду з внуком по лісу - шукаємо гриби Під березою лежить Ф-1 з ПОЛОВИНОЮ підривника! Телефоную товаришу шо сидить "на інформації" Відповідає: зараз потрібні поліцаї вибухотехніки" Вони повинні організувать очеплення і ліквідацію! Питаю: " І скільки їх ждать? Я повинен очеплення кілька годин організовувать? Вони не хочуть "на хутор" прогуляться? Хай ідуть і шукають!"
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16.09.2021 18:52 Відповісти
Я и на капканы в Карпатах натыкался. Идешь-идешь, и бац - капкан, прямо по пути на тропке.

Местные не сильно жалуют "диких" туристов. Они ж денег не приносят.

На 90% кто-то из местных и прикопал.
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17.09.2021 22:19 Відповісти
 
 