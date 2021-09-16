Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж
ВІП-ложу на матчі "Динамо-Бенфіка" заповнили олігархи, депутати, міністри і великі бізнесмени.
Про це пише у Фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
"З якихось невідомих причин саме на цей матч з‘їхались різні впливові люди об‘єднані різними важливими темами для розмов. У віп-ложі був, наприклад, Ігор Коломойський (на фото він спілкується з керівником фракції президента у парламенті Давидом Арахамією) та бізнес-партнер Євген Гєллер, був керівник Нафтогазу Юрій Вітренко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністріа Немчинов, голова бюджетного комітету ВР Арістов, Борис Баум, авжеж Микола Тищенко, віце-прем‘єр Уруський, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, депутат Іванук, футбольні завсідники брати Суркіси, депутат Сергій Льовочкін та багато інших", - написав Ткач.
Також на фото видно, що в ложі були присутні другий президент Леонід Кучма, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і журналіст Дмитро Гордон.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, матч "Динамо-Бенфіка" закінчився нічиєю.
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Этим двоим жуликам и скотам, более нежные должности не удалось придумать?
бімбою папізже, коли кріза мінєт
у этих персонажей, а именно у тех, кто занимает государственные должности спросят про цель встречи с коломойшей, это конечно должны сделать соответсвующие гос органы, но очень сомнивають
Обсуждение процедуры деолигархизации.
Бугагагагагагагага
Удивительно как несколько сотен бандитов имеют целую 35-миллионную (или сколько там ещё осталось) страну.
И почему на этой ветке куда-то пропали все зебилы?
Да, бывают в жизни повороты,
Думал, что Коломойский немного умнее, вымазываться в говно на людях это зашквар