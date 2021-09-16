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Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж

ВІП-ложу на матчі "Динамо-Бенфіка" заповнили олігархи, депутати, міністри і великі бізнесмени.

Про це пише у Фейсбуці журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

"З якихось невідомих причин саме на цей матч з‘їхались різні впливові люди об‘єднані різними важливими темами для розмов. У віп-ложі був, наприклад, Ігор Коломойський (на фото він спілкується з керівником фракції президента у парламенті Давидом Арахамією) та бізнес-партнер Євген Гєллер, був керівник Нафтогазу Юрій Вітренко, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, міністр кабінету міністріа Немчинов, голова бюджетного комітету ВР Арістов, Борис Баум, авжеж Микола Тищенко, віце-прем‘єр Уруський, власник мережі АТБ Геннадій Буткевич, депутат Іванук, футбольні завсідники брати Суркіси, депутат Сергій Льовочкін та багато інших", - написав Ткач.

Також на фото видно, що в ложі були присутні другий президент Леонід Кучма, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко і журналіст Дмитро Гордон.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, матч "Динамо-Бенфіка" закінчився нічиєю.

Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 01
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 02
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 03
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 04
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 05
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 06
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 07
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 08
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 09
Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач 10

Автор: 

Гордон Дмитро (116) Коломойський Ігор (3122) Кучма Леонід (495) Льовочкін Сергій (159) олігарх (931) Суркіс (321) футбол (1581) Геллер Євген (14) Арахамія Давид (1104) Вітренко Юрій (632) Ляшко Віктор (1513) Ткач Михайло (136) Арістов Юрій (47) Тищенко Микола (351) Немчінов Олег (208) Олексій Чернишов (275) Баум Борис (8) Уруський Олег (159)


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Топ коментарі
+60
Борьба с олигархами в самом разгаре.

Коломойский сводил своих марионеток на футбол.
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16.09.2021 17:25
+58
Сходняк. Авторитеты сьехались к вору в законе.
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16.09.2021 17:25
+49
Зебилье, в этом матче вы проиграли. Совсем.
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16.09.2021 17:24
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футбольные завсегдатаи - братья Суркисы, Источник:

Этим двоим жуликам и скотам, более нежные должности не удалось придумать?
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16.09.2021 22:16 Відповісти
А нашо воно їм? Вони і так мілліонери.
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17.09.2021 18:09 Відповісти
Там би їх усіх і накрити.
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16.09.2021 23:26 Відповісти
бимбою
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17.09.2021 09:38 Відповісти

бімбою папізже, коли кріза мінєт
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17.09.2021 10:02 Відповісти
Зеленського Єрмак не відпустив, але Хламідія йому все перекаже.
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17.09.2021 00:16 Відповісти
всього парочка рпг і стільки проблем для України було би вирішено...
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17.09.2021 01:27 Відповісти
Была бы у меня возможность, финансовая,я бы регулярно с девушкой любимой на море в театр и кино ежедневно дарить цветы каждый день выполнять любые желания особенно если это молодая девушка студентка слушался и тому подобное а вышла замуж за меня подарил квартиру без всяких там условий бесплатно и пенсию всю на личные расходы просто так, взамен ничего не надо, только бы если бы студентка университета какого нибудь престижного например аграрный или национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова вышла замуж за меня от18 до23лет короче не старше, просто у меня ниразу не было девушки хотя я этого хотел ещё с детства девушку и семья дети свои родные и всё.
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17.09.2021 01:47 Відповісти
ау, власть, вы братаетесь с олигархами, преступниками которых народ никак не может отправить в тюрьму.
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17.09.2021 02:47 Відповісти
Олигархи и привели эту власть к власти.
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17.09.2021 07:17 Відповісти
Наша элита решает как жить простому нариду. За это и голосовали.
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17.09.2021 08:08 Відповісти
шо їм ваша зима та газ по 1000 $, їм- чим дорожче - тим ліпше, їм тепло то затишно 24/7.
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17.09.2021 08:41 Відповісти
мне еще нравяться наши журналисты!!! продолжение статьи будет?

у этих персонажей, а именно у тех, кто занимает государственные должности спросят про цель встречи с коломойшей, это конечно должны сделать соответсвующие гос органы, но очень сомнивають
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17.09.2021 09:31 Відповісти
Причина встречи с коломойским банальная.

Обсуждение процедуры деолигархизации.

Бугагагагагагагага
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17.09.2021 10:16 Відповісти
Бандитский сходняк 90-х.

Удивительно как несколько сотен бандитов имеют целую 35-миллионную (или сколько там ещё осталось) страну.

И почему на этой ветке куда-то пропали все зебилы?
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17.09.2021 09:51 Відповісти
Зебилы собираюи деньги заплатить зеленскому и коломойскому за газ и отопление
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17.09.2021 12:25 Відповісти
На портрет бубочки дрочат.
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17.09.2021 18:07 Відповісти
Гордон чтоле?
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17.09.2021 10:26 Відповісти
І що тут такого, чого ми не знаємо про цю владу? Вони просто обговорювали закон про олігархів. Головний месник тим, хто його відарвав від схем по розкраданню України пан бородата бабуля давав інструкції кого туди вписати.
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17.09.2021 10:42 Відповісти
Сходняк!
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17.09.2021 12:07 Відповісти
Абхазский отброс мурыжит Коломойского...

Да, бывают в жизни повороты,

Думал, что Коломойский немного умнее, вымазываться в говно на людях это зашквар
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17.09.2021 12:23 Відповісти
А где членограй и ледя?
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17.09.2021 12:26 Відповісти
Ну як де? Дома, грае Ленкі своєю піпеткою. На піаніно. Вона приперла його з Ермаком з Кривого Рогу, свекруха, баба Рімма, не пожаліла.
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17.09.2021 18:05 Відповісти
На верхньому фото Арахамія вмовляє Коломойського перестати фінансувати "слуг народу" і здатися американській Феміді.
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17.09.2021 12:38 Відповісти
Бригада
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17.09.2021 15:30 Відповісти
Якось соромно запитати, а "Динамо", київська, українська команда, чи малансько-малороська з рештками зброду ОПЗЖ і доживших до цього часу комуняк-соціалістів, і решти, які завжди були проти України?
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17.09.2021 16:20 Відповісти
та це придумки ткача. Це ніякий не сходняк. Сиділи просто купкамиі і спостерігали як динамо мучиться. Банкету не було, бо не виграли і брати не проставлялись. А розмова Ігоря Валерійовича з хамовитим членом була непростою.Недарма ж І.В. прикривали двоє. Скоріш за все, І.В. сказав все, що думає про Єрмака. і вимагав, напевне, повернути ключ від ларца, где лежить золото Лаприкона
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17.09.2021 17:31 Відповісти
Я ни на что не намекаю но носы у этих ребят просто на подбор.

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17.09.2021 18:00 Відповісти
зазвичай в країнах є своя мафія, а у нас у мафії є ціла країна
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17.09.2021 22:13 Відповісти
в лучших традициях постсовка семок только не хватает и прилипших к щекам лушпаек и потом где ещё себя людям показать и неформально пообщаться часика два-три.... правда есть ещё баньки но то уже после "футбола" интимная часть так сказать....
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18.09.2021 18:38 Відповісти
Парад уродов.
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18.09.2021 23:31 Відповісти
Мені хлопці з Талібану здаються симпатичнішими, чим морди цих хазяїв життя.
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19.09.2021 20:48 Відповісти
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