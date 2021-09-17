У Києві затримали вбивцю жінки-заробітчанки з Чернігівської області, яка ночувала в наметі на березі Дніпра. ВІДЕО+ФОТО

У Києві знайшли вбивцю жінки, яка приїхала в місто на заробітки з Чернігівської області. У неї не було житла, тому оселилася в наметі в Оболонському районі на березі річки Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

У поліції нагадали, що постраждалу з травмою голови і без ознак життя виявили перехожі в наметі біля води. За скоєння тяжкого злочину фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув'язнення.

Правоохоронці розшукували двох чоловіків, які обґрунтовано підозрювалися у вбивстві жінки на березі річки. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили їхні особи.

Як розповів заступник начальника поліції Києва Андрій Гарастюк, під час відпрацювання території Труханового острова співробітники управління карного розшуку з працівниками Деснянського, Дніпровського, Оболонського управлінь поліції і військовослужбовцями Нацгвардії виявили фігуранта.



Фото: сайт поліції

"Ми ретельно відпрацьовували прилеглі території біля місця скоєння злочину та сусідні райони, перевіряли підозрілих осіб, залучили до спільних відпрацювань військовослужбовців Національної гвардії України. За залагодженої роботи усіх підрозділів ми виявили чоловіка, який підходив під орієнтування, а згодом його впізнав свідок. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 66-річний іноземець, який не має постійного місця проживання у Києві. Інший чоловік наразі має статус свідка у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Слідчі за погодженням із Київською міською прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Правоохоронці звернулись із клопотанням до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.