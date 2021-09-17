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У Києві затримали вбивцю жінки-заробітчанки з Чернігівської області, яка ночувала в наметі на березі Дніпра. ВІДЕО+ФОТО

У Києві знайшли вбивцю жінки, яка приїхала в місто на заробітки з Чернігівської області. У неї не було житла, тому оселилася в наметі в Оболонському районі на березі річки Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відділу комунікації поліції Києва.

У поліції нагадали, що постраждалу з травмою голови і без ознак життя виявили перехожі в наметі біля води. За скоєння тяжкого злочину фігуранту повідомлено про підозру. Йому загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув'язнення.

Правоохоронці розшукували двох чоловіків, які обґрунтовано підозрювалися у вбивстві жінки на березі річки. В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили їхні особи.

Як розповів заступник начальника поліції Києва Андрій Гарастюк, під час відпрацювання території Труханового острова співробітники управління карного розшуку з працівниками Деснянського, Дніпровського, Оболонського управлінь поліції і військовослужбовцями Нацгвардії виявили фігуранта.

У Києві затримали вбивцю жінки-заробітчанки з Чернігівської області, яка ночувала в наметі на березі Дніпра 01
Фото: сайт поліції

"Ми ретельно відпрацьовували прилеглі території біля місця скоєння злочину та сусідні райони, перевіряли підозрілих осіб, залучили до спільних відпрацювань військовослужбовців Національної гвардії України. За залагодженої роботи усіх підрозділів ми виявили чоловіка, який підходив під орієнтування, а згодом його впізнав свідок. Фігуранта затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 66-річний іноземець, який не має постійного місця проживання у Києві. Інший чоловік наразі має статус свідка у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Слідчі за погодженням із Київською міською прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Правоохоронці звернулись із клопотанням до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Автор: 

Київ (19457) Нацполіція (15163) вбивство (3088) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+46
Бідна жінка. Приїхала працювати, складала копійку, видно, заощаджувала навіть на житлі, чи ще не встигла знайти, а йде холод.

І отака звірина її вбила.
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17.09.2021 09:01
+23
Яку новину не прочитаєш, іноземці то вбили, то вкрали, то ще щось. Може пора вже всіх на "історіческую родіну".
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17.09.2021 08:55
+20
Такому підозрюваному сидіти у в'язниці з дахом над головою і дармовими харчами буде за щастя.
Вбиту жінку дуже жаль.
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17.09.2021 09:12
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Что это ещё за "иностранец" ?
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17.09.2021 08:54 Відповісти
молдаванин
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17.09.2021 08:57 Відповісти
з ПМР..?
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17.09.2021 15:01 Відповісти
Паспорта у бича нет,вот и иностранец.
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17.09.2021 08:57 Відповісти
Судя по нарисованному портрету Эрнест Хемингуэй...
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17.09.2021 09:18 Відповісти
до того, как начал увлекаться мучным и сладким.
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17.09.2021 09:23 Відповісти
пинды..уей
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17.09.2021 09:28 Відповісти
Эрнест Хемунгуэй умер в 61 году )
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17.09.2021 17:54 Відповісти
А вот и нет, он умер на тысячу девятьсот лет лет позже.
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19.09.2021 08:08 Відповісти
швейцарец
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17.09.2021 11:32 Відповісти
Сірієць чи афганець
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17.09.2021 08:55 Відповісти
а може бульбараш
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17.09.2021 10:22 Відповісти
Яку новину не прочитаєш, іноземці то вбили, то вкрали, то ще щось. Може пора вже всіх на "історіческую родіну".
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17.09.2021 08:55 Відповісти
Однажды пару лет назад общался с одним опером на эту тему. Он говорил что если убрать из Киева всех нацменов то среди преступлений останется процентов 8 -10 от того что сейчас есть, и то в основном бытовуха где кто-то кого-то по синьке зарезал.

Расклады такие:

- цигане: кражи, наркота;

- грузины: квартирные кражи,уличный гопстоп

- азера: мошенничества,крупные аферы, подделка документов

- кавказцы: рекет, разбой,заказные убийства и выкрадення

- армяни: мелкие мошенничества, и еще что-то (забыл) но помоему связанное с угоном авто
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17.09.2021 14:20 Відповісти
Понятно.
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17.09.2021 08:57 Відповісти
у нас бомжи иностранцы?
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17.09.2021 08:58 Відповісти
нет, бомжиха была наша, украинка.
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17.09.2021 09:23 Відповісти
тот кто ее убил бомж, читайте статью

Это - 66-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в Киеве Источник:
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17.09.2021 09:37 Відповісти
це ти бомж - а она на території своєї держави, тобто дома
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17.09.2021 12:20 Відповісти
слышь ты, кацапсина номерная, твои - это на паРаше, на сранях-рязанях.
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18.09.2021 00:22 Відповісти
Бідна жінка. Приїхала працювати, складала копійку, видно, заощаджувала навіть на житлі, чи ще не встигла знайти, а йде холод.

І отака звірина її вбила.
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17.09.2021 09:01 Відповісти
так, пекла після смерті не існує! Пекло - тут!
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17.09.2021 09:31 Відповісти
може пару грошей заробила, от за них і вбили, бо випити не було за що
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17.09.2021 10:25 Відповісти
цыган
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17.09.2021 09:04 Відповісти
Будьте толерантнее. Представитель ромской национальности.
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17.09.2021 13:04 Відповісти
Такому підозрюваному сидіти у в'язниці з дахом над головою і дармовими харчами буде за щастя.
Вбиту жінку дуже жаль.
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17.09.2021 09:12 Відповісти
Выродок-деградант убил хорошую женщину-трудягу, чтобы захватить заработанные ею 2-3 тысячи гривен.

15 лет - это детский срок за столь варварское преступление: в США этот выродок получил бы приговор 30-40 лет заключения или вообще пожизненное.
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17.09.2021 23:55 Відповісти
по идее, участковый должен быть в курсе...
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17.09.2021 09:13 Відповісти
на подходе еще 5000 таких иностранцев...
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17.09.2021 09:31 Відповісти
Этот бесправный иностранец ТАК ВЫГОДНО "подходит" стать убийцей, что я очень досадую, что настоящий убийца будет на свободе...
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17.09.2021 09:33 Відповісти
Та не "досадуй". Сообщи о настоящем убийце и все будет ОК.
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17.09.2021 10:40 Відповісти
"иностранец". какой-то ха4 вонючий небось опять. женщину жаль как, шо ж она так подставилась
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17.09.2021 11:03 Відповісти
Чурка одичавшая.От татаромонголов с кацапами приполз,убил женщину тварь Боже,упокой её душу...
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17.09.2021 11:10 Відповісти
коломойша
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17.09.2021 11:44 Відповісти
Нормальный человек к родственникам в Украину, из той же раши приехать не может, самолеты не летают, поезда не ходят, теперь еще ковид. Зато дермо всякое, сепарня, вражеская агентура, ворье всех пошибов беспрепятственно попадает и преспокойно тут живет. Зачем нам такое огромное по численности МВД, прикордонная служба, если толку от них никакого?
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17.09.2021 12:43 Відповісти
автобусов полно в рашкованию катается
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17.09.2021 20:55 Відповісти
У нас конкретно тетка одинокая там, возраст, плохо видит, не может она несколько суток в автобусе ехать.
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18.09.2021 10:03 Відповісти
из белгорода в харьков не нужно ехать несколько суток
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18.09.2021 10:11 Відповісти
Она не в Белгороде, а мы не в Харькове, прикинь. Да и я не про то, не может и не может, а ворью и бандитам это ведь не мешает.
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18.09.2021 10:17 Відповісти
прикинь мне вообще насрать на вашу рашкованскую тетку. но доехать поездом до белгорода, сесть на автобус, доехать до харькова, сесть на поезд - сложнейшая задача.
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18.09.2021 10:29 Відповісти
Взаимно Ваня, мне на тебя тоже. Тем более, что твои умственные способности не позволяют тебе понять, что не может она, будучи практически слепой, трястись 3000 км. с пересадками в бусе с подобными тебе.
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18.09.2021 11:53 Відповісти
Мальчик, ты дурак? Поезд не метро и сейчас даже каждый день не ходит.
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19.09.2021 08:13 Відповісти
что еще за "нормальный человек" из раши?
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17.09.2021 16:14 Відповісти
Гореть этим убийцам в аду, за убийство невинной, бедной женщины.
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17.09.2021 22:07 Відповісти
Жінку жаль. А ВБИВЦІ ПО ЗАСЛУГАМ.
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18.09.2021 07:31 Відповісти
 
 