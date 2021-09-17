Температурний режим, відсутність шумового забруднення і чистота: в Києві інспектори контролюватимуть стандарти перевезень у громадському транспорті. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 17 вересня, в Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень, які контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на маршрутах міста.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.
"Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах цілком конкретних речей: температурний режим в салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плакату із портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю та багато іншого", – зазначив Усов.
За його словами, для фіксації порушень інспектори будуть "озброєні" постійно включеними боді-камерами.
Заступник голови КМДА розповів, що особисто поспілкувався з інспекторами перед виходом на рейди і закликав їх не боятися нічого, крім неефективності і зв'язків з маршруточних мафією.
"Один склад Комунальної служби перевезень ми вже в повному складі звільнили. Якщо треба буде - звільнимо і наступний", - підкреслив Костянтин Усов.
Нагадаємо, для реального контролю температурного режиму в салонах автобусів КСП придбала спеціальні термометри. Вони отримали сертифікати калібрування "Укрметртестстандарт".
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В троллейбусах-трамваях кондиционеры ведь. Да и по времени дольше можно наслаждаться поездкой.
Кстате, нащщёт шума: ачо с метром делать будем? Самая убитая маршрутка так не тарахтит
Если в салоне зимой будет холодно, а водила жлобится включить печку
в "Богдане", тесак идёт в дело. Отрубленные головы водил - на специальном коммунальном стенде "За права клиента".
На дорозі всіх підрізає,
Бо шансон в салоні рубає:
Владімєрський централ!
Владімєрський централ!
Владімєрський централ!
Владімєрський центра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-трал!
Руку піднімаю, тіпа зупиняю,
І в салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю,
На когось падаю, на когось кашляю,
І дві гривні для воділи із кишені дістаю.
Трохи матюкаю, трохи підскакую,
А сусіди всі мене із різних боків "I love you",
На коліна встаю, трошки подихаю,
І до виходу пролізти між ногами пробую.
Їде маршрутка, як велика собача будка,
На дорозі всіх підрізає,