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Температурний режим, відсутність шумового забруднення і чистота: в Києві інспектори контролюватимуть стандарти перевезень у громадському транспорті. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 вересня, в Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень, які контролюватимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на маршрутах міста.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов у своєму Telegram-каналі.

"Очима цих інспекторів місто фіксуватиме дотримання на маршрутах цілком конкретних речей: температурний режим в салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв, відсутність шумового й візуального забруднення всередині автобусу, наявність уніфікованого інформаційного плакату із портретом і даними водія, технічний стан транспорту, чистоту, наявність форменного одягу у водіїв, пристосованість автобусу до перевезення осіб з інвалідністю та багато іншого", – зазначив Усов.

За його словами, для фіксації порушень інспектори будуть "озброєні" постійно включеними боді-камерами.

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Заступник голови КМДА розповів, що особисто поспілкувався з інспекторами перед виходом на рейди і закликав їх не боятися нічого, крім неефективності і зв'язків з маршруточних мафією.

"Один склад Комунальної служби перевезень ми вже в повному складі звільнили. Якщо треба буде - звільнимо і наступний", - підкреслив Костянтин Усов.

Нагадаємо, для реального контролю температурного режиму в салонах автобусів КСП придбала спеціальні термометри. Вони отримали сертифікати калібрування "Укрметртестстандарт".

Автор: 

КМДА (2369) перевезення (1008) транспорт (1391)


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Топ коментарі
+2
Чому температурний контроль ввели зараз, а не тоді коли була спека?
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17.09.2021 10:04
+2
Ну терь заживём.

Кстате, нащщёт шума: ачо с метром делать будем? Самая убитая маршрутка так не тарахтит
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17.09.2021 10:08
+1
жена каждый день ездит на 220-м маршруте, летом задохнуться можно,зимой замёрзнуть,а в дождь льёт с потолка....зато цены на проезд поднимают.
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17.09.2021 10:05
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Чому температурний контроль ввели зараз, а не тоді коли була спека?
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17.09.2021 10:04 Відповісти
Бо тоді усі маршрути залишились би без транспорту. А так їм дали пів року на усунення недоліків. А на початку літа почнеться треш та угар
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17.09.2021 10:12 Відповісти
У нас на деяких маршрутах ходять великі автобуси( є і тролейбуси) з кондиціонерами. В спеку заходиш туди і лєпота.
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17.09.2021 10:29 Відповісти
жена каждый день ездит на 220-м маршруте, летом задохнуться можно,зимой замёрзнуть,а в дождь льёт с потолка....зато цены на проезд поднимают.
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17.09.2021 10:05 Відповісти
Не нравится маршрутка за 8 грн., пусть ездит коммунальным транспортом с пересадками 3а 16 - 24 грн.

В троллейбусах-трамваях кондиционеры ведь. Да и по времени дольше можно наслаждаться поездкой.
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17.09.2021 10:18 Відповісти
я так понимаю что тебе и на телеге в дождь нравится.
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17.09.2021 10:29 Відповісти
Нет, не нравится то, что за услугу берут деньги и не выполняют ее должным образом.
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17.09.2021 10:46 Відповісти
8 грн - яка відсталість.
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17.09.2021 10:51 Відповісти
Ну терь заживём.

Кстате, нащщёт шума: ачо с метром делать будем? Самая убитая маршрутка так не тарахтит
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17.09.2021 10:08 Відповісти
через месяц будут искать новых перевозчиков на маршруты... о, забыли добавить - и кассовые аппараты всех обязать поставить!...
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17.09.2021 10:08 Відповісти
По опыту Европы - кассовые аппарпты это неплохо. Особенно тем, что дисциплину придется ужесточить.
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17.09.2021 10:13 Відповісти
кассовые можно и нужно... после того, как "смотрящих" и требующих мзду посадить водилами маршруток... сделать предельно прозрачными конкурсы на распределение маршрутов и наказуемыми реально сговоры, а в итоге - поднять цены на проезд, потому что мало кто захочет работать на таких условиях... развивать коммунальный транспорт (не исключено, что дотационный, но адресно)...
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17.09.2021 10:35 Відповісти
А відстань між сидіннями будуть контролювати?
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17.09.2021 10:10 Відповісти
Шумове забруднення - Доведеться повністю закрити метро
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17.09.2021 10:48 Відповісти
Мається на увазі гидотна блатна "музичка".
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17.09.2021 11:13 Відповісти
Новая толпа бездельников...
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17.09.2021 11:08 Відповісти
Туда набрать только что переехавших афганцев, которые не знают языка. И кроме бодикамеры на боку должен висеть большой тесак.

Если в салоне зимой будет холодно, а водила жлобится включить печку

в "Богдане", тесак идёт в дело. Отрубленные головы водил - на специальном коммунальном стенде "За права клиента".
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17.09.2021 11:12 Відповісти
Ну... в некоторые маршрутки им для начала нужно просто зайти...
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17.09.2021 11:34 Відповісти
Супер. Жаль лето пропустили, когда не понятно почему, автобусы и троллейбусы с кондиционерами их нифига не включали .
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17.09.2021 12:02 Відповісти
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17.09.2021 14:12 Відповісти
Їде маршрутка, як велика собача будка,
На дорозі всіх підрізає,
Бо шансон в салоні рубає:
Владімєрський централ!
Владімєрський централ!
Владімєрський централ!
Владімєрський центра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-трал!
Руку піднімаю, тіпа зупиняю,
І в салон, як Джекі Чан, через вікно залітаю,
На когось падаю, на когось кашляю,
І дві гривні для воділи із кишені дістаю.
Трохи матюкаю, трохи підскакую,
А сусіди всі мене із різних боків "I love you",
На коліна встаю, трошки подихаю,
І до виходу пролізти між ногами пробую.
Їде маршрутка, як велика собача будка,
На дорозі всіх підрізає,
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17.09.2021 14:15 Відповісти
Зачем эти клоуны нужны? их что мало? автобусы нужны с кондюками, что они там мерять собрались? Что мешает аппараты в автобусы поставить как в Польше? Жадность?...да.
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17.09.2021 16:46 Відповісти
Еще одна доильная контора, которая вряд ли чем то будет заниматься. Будут только перевозчиков кошмарить и бабло стричь.
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18.09.2021 21:06 Відповісти
 
 