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У полі соняшнику на Дніпропетровщині поліція виявила плантацію конопель на 28 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині поліцейські виявили насадження конопель вартістю майже 28 млн гривень. 7000 нарковмісних кущів росли на полі в Криничанському районі серед насаджень соняшнику.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Згідно з даними поліції, огляд земельної ділянки провели працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області, поліцейський відділення поліції № 6 Кам’янського РУП спільно з фахівцями відділу аеропідтримки УМАЗ Департаменту патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що поле орендоване приватною агрофірмою для ведення сільськогосподарських робіт. Як виявилось, серед рослин соняшнику були висаджені коноплі. Зразки рослин направили на проведення експертизи, решту – знищили.

Керівник агрофірми встановлений, зараз поліцейські проводять заходи для встановлення осіб, причетних до посадки та культивування нарковмісних рослин.

У полі соняшнику на Дніпропетровщині поліція виявила плантацію конопель на 28 млн грн 01

За результатами експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Прикордонники виявили на Донеччині 200 тис. кущів конопель. ВІДЕО

У полі соняшнику на Дніпропетровщині поліція виявила плантацію конопель на 28 млн грн 02
Фото: сайт поліції

Автор: 

коноплі (103) канабіс (67) Дніпропетровська область (3716)


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Топ коментарі
+12
'добра' і весела конопелька це для бездуховних гейропейців.

Православним треба бухати і за ножі хапатись.
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17.09.2021 11:14
+10
генетики будущего научатся выращивать коноплю в форме кукурузы и подсолнечника, и тогда хрен вам, менты поганые!
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17.09.2021 11:06
+10
Корешки сожгут...а вершки ментам пойдут...😀
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17.09.2021 11:18
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какой замусоренный семенной фонд подсолнечника... и так тяжело бороться с дурьянами)))
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17.09.2021 11:06 Відповісти
На том поле главная культура ж не подсолнухи А то шо спалили это результат того шо в цене не сошлись...
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17.09.2021 11:11 Відповісти
генетики будущего научатся выращивать коноплю в форме кукурузы и подсолнечника, и тогда хрен вам, менты поганые!
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17.09.2021 11:06 Відповісти
у меня знакомая обнаружила плантацию под Киевом,позвонила ментам,так те ещё ехать не хотели.
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17.09.2021 11:08 Відповісти
... так те ещё ехать не хотели.

Это она легко отделалась. А ведь могли бы и с обыском к ней нагрянуть, и дело какое-нибудь на нее открыть
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17.09.2021 11:53 Відповісти
В моїх мисливських угіддях, негідники, ідіть злодіїв ловіть, а не бур'ян збирайте.
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17.09.2021 11:12 Відповісти
'добра' і весела конопелька це для бездуховних гейропейців.

Православним треба бухати і за ножі хапатись.
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17.09.2021 11:14 Відповісти
Оценка 28 млн думаю завышена. Скорее всего определяют тупо по весу собранного, а выдирают кусты, непонятно зачем с корнями. Конопля, вроде как однолетнее растение и вырывание с корнями, ничем иным как повышением показателей не объясняется
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17.09.2021 11:14 Відповісти
Корешки сожгут...а вершки ментам пойдут...😀
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17.09.2021 11:18 Відповісти
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17.09.2021 11:45 Відповісти
А алкоголь тем временем разрешен... Объясните в чём логика?
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17.09.2021 11:20 Відповісти


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17.09.2021 11:20 Відповісти
Оставьте агрария в покое...
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17.09.2021 11:24 Відповісти
судя по ценам на олию скоро будет наоборот.
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17.09.2021 11:27 Відповісти
неправильно сформулировано заглавие :

на участке с коноплей обнаружен подсолнух ...
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17.09.2021 11:31 Відповісти
Цікаво що плантації маковиння не обнаружують так само як і аптеки що збувають ящиками пігулки від кашлю з певною назвою.
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17.09.2021 11:45 Відповісти
А где там плантация? Судя по кучке, это наноплантация , а цена указана в Зимбабвийских долларах
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17.09.2021 12:07 Відповісти
Если ехать по дороге НО1 со стороны Кировограда, на границе с Черкасской областью с дороги тоже видны посадки конопли.
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17.09.2021 12:13 Відповісти
Вместо воров, грабителей - дергаем коноплю.
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17.09.2021 12:16 Відповісти
Ой, і ці чекали, коли виросте, шоб раптом виявити.
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17.09.2021 12:26 Відповісти
в ценах на наркотики самый завалящий мусор разбирается лучше наркоманов. чтобы не продешевить
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17.09.2021 12:39 Відповісти
А ЧТО ТАМ СО ВЗРЫВОМ ЛЮДЕЙ В ДНЕПРЕ !!!???
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17.09.2021 13:48 Відповісти
Нелюди ,разве так можно!
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17.09.2021 16:17 Відповісти
Да легализуйте уже ... И пилиция будет заниматься ловлей бандитов а не страдать хернёй..
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17.09.2021 17:35 Відповісти
тож дичка шо не бачите
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17.09.2021 20:49 Відповісти
Да. З прошлого года. Там было поле промышленной конопли. Менты типа работают.
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18.09.2021 12:27 Відповісти
Єто промышленная конопля. Для наркоманов безтолковая. Настоящая - низкорослая.
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18.09.2021 12:26 Відповісти
Ого які ці кущі великі.
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18.09.2021 19:22 Відповісти
Страна дебилов, где пропагандируют гомосексуализм и проводят марши, и запрещают курить траву.
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19.09.2021 10:54 Відповісти
хоть бы посмотрели что ето дикий бурьян пожелтевший а не товарная конопля. Хотя всем пофиг. Мусора себе раскрытие преступления запишут и премии и повышение званий заработают. Да еще с хозяина поля денег срубят.
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19.09.2021 11:10 Відповісти
 
 