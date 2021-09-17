У полі соняшнику на Дніпропетровщині поліція виявила плантацію конопель на 28 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині поліцейські виявили насадження конопель вартістю майже 28 млн гривень. 7000 нарковмісних кущів росли на полі в Криничанському районі серед насаджень соняшнику.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Згідно з даними поліції, огляд земельної ділянки провели працівники управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області, поліцейський відділення поліції № 6 Кам’янського РУП спільно з фахівцями відділу аеропідтримки УМАЗ Департаменту патрульної поліції. Правоохоронці встановили, що поле орендоване приватною агрофірмою для ведення сільськогосподарських робіт. Як виявилось, серед рослин соняшнику були висаджені коноплі. Зразки рослин направили на проведення експертизи, решту – знищили.
Керівник агрофірми встановлений, зараз поліцейські проводять заходи для встановлення осіб, причетних до посадки та культивування нарковмісних рослин.
За результатами експертизи вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження за ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
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Это она легко отделалась. А ведь могли бы и с обыском к ней нагрянуть, и дело какое-нибудь на нее открыть
Православним треба бухати і за ножі хапатись.
на участке с коноплей обнаружен подсолнух ...