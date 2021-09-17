Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру "Весна" відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні в Києві "Центр громадянських свобод" провів акцію "Свободу Весні".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

25 років білоруський правозахисний центр "Весна" захищає права людини і допомагає людям, а зараз правозахисники самі потребують підтримки.

За останній рік десятки членів "Весни" були затримані в Білорусі. Семеро правозахисників досі залишаються за ґратами - це Алесь Беляцький, Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, Леонід Судаленко, Тетяна Ласиця, Андрій Чепюк і Володимир Лабкович.

Організатори акції звернулися до українських ЗМІ з проханням більше приділяти уваги Білорусі і включатися в процес солідарності.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.