УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6341 відвідувач онлайн
Новини Фото Репресії в Білорусі
874 0

Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру "Весна" відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні в Києві "Центр громадянських свобод" провів акцію "Свободу Весні".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

25 років білоруський правозахисний центр "Весна" захищає права людини і допомагає людям, а зараз правозахисники самі потребують підтримки.

За останній рік десятки членів "Весни" були затримані в Білорусі. Семеро правозахисників досі залишаються за ґратами - це Алесь Беляцький, Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, Леонід Судаленко, Тетяна Ласиця, Андрій Чепюк і Володимир Лабкович.

Організатори акції звернулися до українських ЗМІ з проханням більше приділяти уваги Білорусі і включатися в процес солідарності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі почали справу через пошкодження знака на кордоні з Україною

Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 01
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 02
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 03
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 04
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 05
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 06
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 07
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 08
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 09
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 10
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 11
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 12
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 13
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 14
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 15
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 16
Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру Весна відбулася в Києві 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

Білорусь (7929) Київ (19457) Лукашенко Олександр (2654) правозахисники (377) репресії (1622)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 