Акція солідарності з правозахисниками білоруського центру "Весна" відбулася в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На пішохідному мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні в Києві "Центр громадянських свобод" провів акцію "Свободу Весні".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
25 років білоруський правозахисний центр "Весна" захищає права людини і допомагає людям, а зараз правозахисники самі потребують підтримки.
За останній рік десятки членів "Весни" були затримані в Білорусі. Семеро правозахисників досі залишаються за ґратами - це Алесь Беляцький, Марфа Рабкова, Валентин Стефанович, Леонід Судаленко, Тетяна Ласиця, Андрій Чепюк і Володимир Лабкович.
Організатори акції звернулися до українських ЗМІ з проханням більше приділяти уваги Білорусі і включатися в процес солідарності.
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