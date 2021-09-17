У квартирі житлового будинку в Кривому Розі сталася пожежа, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 вересня, в одному із житлових будинків Кривого Рогу пролунав вибух. На місце події вирушили рятувальники, швидка і газова служба. Пізніше в ДСНС уточнили, що в квартирі сталася пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

На місці було встановлено, що пожежа виникла в житловій кімнаті квартири, розташованої на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

"Під час пожежі постраждав власник квартири, чоловік 1969 року народження, внаслідок пожежі отримав, попередньо, отруєння продуктами горіння. Від госпіталізації відмовився. Із сусідньої квартири співробітниками Служби порятунку за допомогою апарату захисту органів дихання врятовано хлопчика, 2011 року народження (вивели по сходовій клітині на свіже повітря). Стан дитини задовільний, госпіталізації не потребує", - зазначають у ДСНС.

Пожежу було локалізовано о 10:28 та ліквідовано о 10:35.









Раніше місцеве видання "Перший міський" повідомляло про те, що стався вибух.

17 вересня приблизно о 10:15 на лінію "101" надійшло повідомлення про вибух в одному з житлових будинків на вулиці Мухіної. Заявниця розповіла, що пролунав вибух у будинку, в якому вона живе. За її словами, на землі лежить дверна або віконна рама. На місце події терміново вирушили співробітники ДСНС, карети швидкої допомоги та фахівці Криворізької газової служби.

Відомо, що в приміщенні в цей час перебували троє дітей і 52-річний чоловік. Усіх їх рятувальники вивели на свіже повітря і передали медикам.

"Що саме вибухнуло в квартирі, поки не відомо. На місці події перебувають голова райради і начальник Криворізького районного управління поліції", - підкреслює видання.

Також дивіться: 14-річний хлопець загинув на Черкащині, намагаючись розібрати боєприпас часів Другої світової війни, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж









