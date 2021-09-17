СБУ "накрила" в Дніпрі ботоферму з 5 тис. ботів, яка працювала на замовлення РФ на зрив нацпрограми вакцинації в Україні. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідована ботоферма, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність "ферми" - понад 5000 спамерських пошукових роботів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було направлено на дискредитацію української влади і зрив національної програми вакцинації.

За матеріалами слідства, координатором й адміністратором виявленої ботоферми була мешканка Дніпра. Російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, його налаштування здійснювали дистанційно.

Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. За його допомогою адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів в мережі "Фейсбук", які нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані.

Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдо профілі.

Оплату за свої послуги адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

У межах кримінального провадження слідчими СБУ проводиться досудове розслідування. Докази причетності окремих осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема комп’ютерне обладнання та сотні sim-карток мобільного оператора.

Заходи із викриття зловмисників проводилися Управлінням СБУ у Дніпропетровській області за кураторства Департаменту кібербезпеки СБУ під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

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Фото: сайт СБУ