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СБУ "накрила" в Дніпрі ботоферму з 5 тис. ботів, яка працювала на замовлення РФ на зрив нацпрограми вакцинації в Україні. ФОТОрепортаж

Кіберфахівці СБУ запобігли новим спробам інформаційно-підривної діяльності проти України. У Дніпрі ліквідована ботоферма, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність "ферми" - понад 5000 спамерських пошукових роботів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За задумом кураторів, масове поширення фейкової інформації серед українських інтернет-користувачів було направлено на дискредитацію української влади і зрив національної програми вакцинації.

За матеріалами слідства, координатором й адміністратором виявленої ботоферми була мешканка Дніпра. Російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, його налаштування здійснювали дистанційно.

Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. За його допомогою адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів в мережі "Фейсбук", які нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані.

СБУ накрила в Дніпрі ботоферму з 5 тис. ботів, яка працювала на замовлення РФ на зрив нацпрограми вакцинації в Україні 01

Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдо профілі.

Оплату за свої послуги адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

СБУ накрила в Дніпрі ботоферму з 5 тис. ботів, яка працювала на замовлення РФ на зрив нацпрограми вакцинації в Україні 02

У межах кримінального провадження слідчими СБУ проводиться досудове розслідування. Докази причетності окремих осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема комп’ютерне обладнання та сотні sim-карток мобільного оператора.

Заходи із викриття зловмисників проводилися Управлінням СБУ у Дніпропетровській області за кураторства Департаменту кібербезпеки СБУ під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.

Дивіться також: "Армія" в 50 тисяч ботів: СБУ накрила на Харківщині ботоферму, яка поширювала замовні матеріали з РФ. ФОТОрепортаж

СБУ накрила в Дніпрі ботоферму з 5 тис. ботів, яка працювала на замовлення РФ на зрив нацпрограми вакцинації в Україні 03
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Дніпро (3273) СБУ (12809) боти (97)


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Топ коментарі
+14
антивакцинаторы-любители . не всегда стойки в своих убеждениях . для этого их и подпитывают ботами . типа не сцы . ты не один такой упирайся до упора
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17.09.2021 13:20
+12
Каждый день 5 тысяч ботов, 50 тысяч ботов... Фото столика с ноутбуком, и роутера перемещающегося из одной новости в другую.
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17.09.2021 13:21
+12
бедноватая, прямо нищинская какая-то ферма ))) табуретка и стульчик ))) экономят на ботах сволочи )))))
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17.09.2021 13:28
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Хто із антивакцинаторів ісчіз?
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17.09.2021 13:15 Відповісти
Шевченко і Іваненко
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17.09.2021 13:18 Відповісти
какой еще Шевченко???
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17.09.2021 13:25 Відповісти
Андрюха з Маріуполя і він прямо казав що болт клав на це.
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17.09.2021 13:26 Відповісти
може він уже в рейс пішов?
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17.09.2021 13:29 Відповісти
Казав що це буде його останній рейс.
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17.09.2021 13:36 Відповісти
Нет. Он стал Нешевченко.

Иногда заходит.
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17.09.2021 13:38 Відповісти
Ботоферму накрыли в Днепре, а Андрюха из Мариуполя.

"У городі бузина, а в Києві дядько".
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17.09.2021 13:40 Відповісти
А я з Північного полюса. Пиши, що хочеш. І він пише, що хоче.
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18.09.2021 06:42 Відповісти
і що, вони всі казали, що вони боти з Дніпра?
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20.09.2021 10:31 Відповісти
Татьяна Лайф
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17.09.2021 14:19 Відповісти
На фига РФ нанимать ботов в Украине если можно использовать своих что много надежнее и безопаснее? Благодаря ВПН вообще не проблема кому угодно *украинцем? стать.
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17.09.2021 13:17 Відповісти
антивакцинаторы-любители . не всегда стойки в своих убеждениях . для этого их и подпитывают ботами . типа не сцы . ты не один такой упирайся до упора
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17.09.2021 13:20 Відповісти
просто там сегодня не много ниже уже была статья про задержание очередной украинской интернет ячейки в лице отдельных граждан из интернет-группы сепарского направления по заказу из РФ.
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17.09.2021 13:22 Відповісти
Бред...
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17.09.2021 13:19 Відповісти
Кто не силен в IT могу привести уровень "перемоги" киберполии. Это как раньше менты обезвреживали бабушек торгующих семечками и сигаретами поштучно.
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17.09.2021 13:59 Відповісти
Согласен, накрыли видать такого уже "айтишника" с большой буквы, что если бы он вышел на улицу с надписью на футболке - "Я БОТ" менты бы мимо него прошли!! Это он точно сам к ним пришел!!!
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17.09.2021 15:53 Відповісти
Ну примеры "выбросов" дайте.

Чтобы можно было доказательно говорить с дикарями
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17.09.2021 13:21 Відповісти
Каждый день 5 тысяч ботов, 50 тысяч ботов... Фото столика с ноутбуком, и роутера перемещающегося из одной новости в другую.
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17.09.2021 13:21 Відповісти
А в твоем понимании это должен быть 10000 м2 офис, с кондиционерами, освещением и 5-тью тысячами столов с компьютерами?
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17.09.2021 14:21 Відповісти
Ну хотя бы на стол ей должно было денег хватить
С табуретки работать явно неудобно
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17.09.2021 15:43 Відповісти
Ро́бот, или бот (мн. ч. боты), а также интернет-бот и тому подобное (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. bot, сокращение от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA чеш. robot) - специальная https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0 программа , выполняющая https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F автоматически и/или по заданному https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 расписанию какие-либо действия через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81 интерфейсы , предназначенные для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8 людей .

Нафига им стол?
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17.09.2021 17:12 Відповісти
Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. Джерело:
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17.09.2021 17:23 Відповісти
Ви всьо врьоті - заявили ще знайдені боти.
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17.09.2021 13:24 Відповісти
Брєд,люди просто робили фейкові акаунти і продавали їх.Це не одинокий випадок, багато молоді так заробляє. Але подали як над важку спецоперацію бравого СБУ проти підлого ворога))Тобто замість роботь головне зробити видимість роботи))
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17.09.2021 13:24 Відповісти
С формальной точки зрения, именно точки зрения законности, тетка - соучастник преступления в составе организованной группы, что сильно удлиняет ей срок. Так что те люди, которые подрабатывают, выставля фейковые аккаунты на продажу кому попало, потом не должны удивляться, почему им шьют всё подряд, начиная от статьи 190-й , и заканчивая 111-й.
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17.09.2021 14:05 Відповісти
Тобто ,якщо сєпари їдять рошенку ,аюо дивляться 95 квартал, то Зеленський і Порох також співучасники?
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17.09.2021 23:14 Відповісти
Не, только наоборот, те, кто едят рошенку, соучастники барыги, и их всех надо в тюрьму за преступления Пороха. Ну а тех, кто смотрит 95-й квартал, через пару лет - тоже всех туда же. А твоя аналогия неточна.
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18.09.2021 03:56 Відповісти
бедноватая, прямо нищинская какая-то ферма ))) табуретка и стульчик ))) экономят на ботах сволочи )))))
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17.09.2021 13:28 Відповісти
Я ось на порошенковій фермі сиджу. Канахфет - ящиками стоїть. Всі Рошен. І торти привозять, для тих хто залишаеться після роботи попрацювати, поботити.
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17.09.2021 13:47 Відповісти
Не жартуйте так )) я тут одному нещодавно написав що я порохобот і за кожне повідомлення написане у відповідь на моє 100 грн отримую , так він всі свої коменти видалив ))) падло таке , не дав мені заробити )) дивіться щоб у Вас торти не відібрали )))
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17.09.2021 19:47 Відповісти
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18.09.2021 06:45 Відповісти
Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. Джерело:
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17.09.2021 17:24 Відповісти
я це також прочитав... але примушувати бота (ботів) працювати навкарячки - це знущання )))

скільки б годин Ви витримали сидячи на стільчику трохи нижчому за табуретку, яка служить робочим столом?

тобто дуже не зручно...
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17.09.2021 17:41 Відповісти
Ну, з ноута можна і з ліжка працювати, але СБУшнику не дуже комільфо зніматися з ноутом в чужому ліжку, там можуть якісь іграшки від жночої нудьги в кадр попасти, а потім колеги підколами дістануть.
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17.09.2021 17:58 Відповісти
так... можно і в ліжку і на підвіконні і ще....десь ))) але ж то в своє задоволення і як кому зручно...

(до речі ліжка і не видно))) тобто один стілець і табуретка??? один стілець і одна табуретка..
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17.09.2021 18:04 Відповісти
Може там в цей час на ліжку якраз допит з пристрастю проходив... кульмінацію...
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17.09.2021 18:11 Відповісти
може))))... (багата уява )))...)
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17.09.2021 18:52 Відповісти
Ну теперь кривая вакцинации попрет вверх....ничто не помешает...😀
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17.09.2021 13:30 Відповісти
Їм самим не смішно? Шкільний театр якийсь.
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17.09.2021 14:56 Відповісти
нахера цапам "срыв вакцинации" если зеленские-ермаки и так прекрасно справились
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17.09.2021 13:30 Відповісти
коцапам завидно - у них у самих украинские ботофермы вакцинацию срывают

Причём точно так же
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17.09.2021 13:34 Відповісти
Аквариуса не видели? Знатный антиковидун
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17.09.2021 13:32 Відповісти
Так это же заграничный москаль, это не бот, это просто упоротый чел.
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17.09.2021 13:59 Відповісти
Он где-то и Индийском океане сюда по-собачьи плывет Нюрнберг-2 над вакцинаторами организовывать. Манечка у него такая. Хотя он и материалы Нюрнберга-1 хреновастенько знает.
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17.09.2021 17:20 Відповісти
Хоспадя, чо нашу власть то дискредитировать? Сами успешно справляются
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17.09.2021 13:32 Відповісти
Повісити суку.
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17.09.2021 13:33 Відповісти
Обменять на летчицу.
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17.09.2021 13:41 Відповісти
хрень какая...это новость для дебилов,чтоб быстрее бежали колоться...
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17.09.2021 13:35 Відповісти
всё, шапочку из фольги можно снимать?
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17.09.2021 13:37 Відповісти
А шо, в Макшанії інтернет відключили? І шо дасть така "боротьба" з вакцинаціею Макшанії? Прсто якесь дуболомство.
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17.09.2021 13:40 Відповісти
Чёт маловато людей на ветке. Всех остальных сбу в днепре накрыла?
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17.09.2021 13:40 Відповісти
Всех остальных забанили и деактивировали.

Остались только "правильные".
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17.09.2021 13:43 Відповісти
Если так, то меня должны были в первых рядах деактивировать. Банили уже несколько раз. Тут что-то другое!
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17.09.2021 13:47 Відповісти
Значит ты - правильный, но буйный.
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17.09.2021 13:49 Відповісти
Надеюсь местная сумашедшая антиваксерша Alisa Ivanenko тоже в списке или просто в бане
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17.09.2021 13:40 Відповісти
СБУ продолжает имитировать деятельность.
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17.09.2021 13:41 Відповісти
Лейтенант Баканов, младшой. Боротьба з ворогом.
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17.09.2021 13:43 Відповісти
Странно, почему сбу её накрыло?
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17.09.2021 13:49 Відповісти
Может они ее покрыли всем отделом?
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17.09.2021 14:24 Відповісти
А там есть шо срывать?
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17.09.2021 13:57 Відповісти
Зачем им это???
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17.09.2021 14:33 Відповісти
Кацапам? Все просто.

Ферма тут, на місці щоб:
1) відпрацювати свої мережеві та соціальні технології
2) вивчати нашого пересічного люмпена: які слова/фрази/підняті питання заходять, які ні, на яких можна підняти галас, які байдужі

3) збирати базу лайкаючих/підписників по окремих питаннях, яких потім уже таваріщ майор за монітором буде розкручувати для агентурної мережі
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17.09.2021 16:39 Відповісти
Ого! я такого не знав.
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17.09.2021 21:03 Відповісти
СБУ накрила ботоферму... тряпочкою. Завтра - мільйон ширнутих.
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17.09.2021 14:44 Відповісти
Прямо падёж петяботов.
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17.09.2021 15:34 Відповісти
Працівники СБУ викрали та вивезли в ліс підприємця, катували та змусили віддати 7 біткоїнів
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17.09.2021 15:46 Відповісти
А каким законом запрещено агитировать против экспериментального, непроверенного годами исследований препарата, который может быть опасным для жизни и здоровья?
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17.09.2021 16:36 Відповісти
Для тих хто просто "проти", є лише одне питання: запропонуйте альтернативу. Є така?
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17.09.2021 16:41 Відповісти
Скоріше всього - піднімати імунітет. А вакцинаторам не розповідати маячню, що "занадто сильний імунітет вбиває", а розкладати все по поличках, що до чого.
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18.09.2021 06:52 Відповісти
Маячня повна. Щепитися і так ніхто не хоче, навіщо витрачати московії такі ресурси.
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17.09.2021 16:41 Відповісти
Щоб показати свою бурну діяльність після провалу з "кацапгнерівцями".
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18.09.2021 06:54 Відповісти
сбу само ботоферму замутило и потом рапортует об успешном ее закрытии, молодцы
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17.09.2021 17:47 Відповісти
Антиваксерів треба деактивовувати на всіх форумах. Це реальне лихо, яке невідомо звідки сере, вони ж всі під проксі: Австралії, Канади, Америки, Німеччини. Нормальна та адекватна людина ніколи не буде переконувати людей та нав'язувати всім свою хибну думку, те що роблять антиваксери та антикоівідники - це злочин.
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17.09.2021 23:42 Відповісти
Дай Бог, щоб перші не вимерли від ковіду, а другі - від наслідків вакцинування. Дуже всім цього бажаю.
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18.09.2021 06:49 Відповісти
 
 