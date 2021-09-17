Зеленський на зустрічі з паралімпійцями: Ви - супермени, у яких немає недоліків, а є суперздатність. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою зустрівся зі спортсменами української збірної - чемпіонами і призерами ХVI літніх Паралімпійських ігор - 2020 у Токіо.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Президент зауважив, що до національної збірної України на Паралімпійських іграх у Токіо увійшли спортсмени практично з кожного регіону. Вони здобули 98 нагород, найбільше – 20 медалей – завоювали дніпропетровці, на другому місці – спортсмени з Донецької області, які вибороли 15 нагород.
"За кожною медаллю стоять тренери, лідери, лікарі, помічники і ще багато інших важливих людей. Тож нашу збірну реально представляли спортсмени з 24 областей України та Автономної Республіки Крим", – додав Зеленський.
Глава держави також зазначив, що половина спортсменів цьогорічної збірної України вперше була на Паралімпіаді. Але здолавши хвилювання і страх, 18 атлетів-дебютантів здобули майже 30 медалей. А взаємна підтримка серед українських паралімпійців допомогла розкрити потенціал, і кожен другий спортсмен завоював медаль.
Зеленський висловив думку, що термін "люди з обмеженими можливостями" не зовсім підходить паралімпійцям.
"За всю історію ви завоювали майже 600 медалей з плавання, бігу, стрільби і ще десятків видів спорту. Ваші можливості – не обмежені. У вас – надможливості. Вам вдається те, на що не завжди здатні всі інші. У паралімпійців України завжди високе місце у загальнокомандному заліку. Шосте. П'яте. Третє. Можна сказати, що тут і завдяки вам – Україна у G7", – зазначив президент.
"Ваша душа – це ваша сила. Ви рекордсмени. І супермени. У вас немає вад. У вас є суперздібність. Ви не бачите тільки перешкод. І бачите ціль. Ви не чуєте злобу критиків, а слухаєте голос вашого серця. Ви не стоїте на місці, ви рухаєтеся тільки вперед. Ви показали: коли українці починають щось 24 серпня – це буде великим успіхом", – наголосив президент
Раніше повідомлялося, що Зеленський присвоїв паралімпійцю Кріпаку звання "Герой України".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
супермены, у которых нет недостатков, а есть
суперспособность, а я - ваш приговор
@freeukrman
Війна з Московією яку Зеленський продовжує не помічати і не коментувати набирає все нових обертів.
Поправте хтось якщо я не правий, але сьогодні ВПЕРШЕ ЗА 5 РОКІВ Московія знову обстріляла місто Щастя. "
Просто припинити стріляти" в дії.
Но ты ты чудо зелёное, тоже в каком-то смысле параолимпиец. Без мозга страной управляешь! Я уже не говорю о избирателях твоих! Только не получается...