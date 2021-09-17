Правоохоронці перевіряють інформацію про масове "мінування" заправок та супермаркетів на Луганщині. ФОТОрепортаж

Поліція перевіряє інформацію про масове мінування автозаправних станцій і супермаркетів на Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила прессекретар Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай.

"Сьогодні, 17 вересня, об 11.42 до поліції надійшла анонімна інформація про замінування об'єктів промисловості, автозаправних станцій та супермаркетів з певними вимогами. Негайно розгорнуто роботу ситуаційного центру, який очолює начальник ГУНП. Особовий склад ГУНП, Сєвєродонецької та Старобільської поліції піднято по тривозі, мобільні екіпажі, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та бійці спецпідрозділів разом з працівниками ДСНС, СБУ та інших силових відомств відпрацьовують усі об'єкти", - йдеться в повідомленні.

Зараз частина об'єктів вже відпрацьована, небезпечні предмети не виявлені. Ситуація під контролем правоохоронних органів.

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