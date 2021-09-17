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Новини Фото Агресія Росії проти України
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СБУ провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу кордону з Росією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ провела масштабні тактико-спеціальні навчання в Чернігівській і Сумській областях. У заходах було задіяно понад 1,5 тис. осіб і більш як 100 одиниць техніки, зокрема безпілотні літальні апарати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, тренування проводили в умовах, максимально наближених до реальних. У ході навчань було посилено режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших стратегічно важливих об’єктах обох регіонів.

За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вони планували завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах України.

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На виконання свого завдання "зловмисники" намагалися вчинити "диверсії" на декількох оборонних і промислових об’єктах.

Для викриття і знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

СБУ провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу кордону з Росією 01

У заключній фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації "диверсантів" у районі прикордонного пункту пропуску. Під час затримання "зловмисники" чинили збройний супротив.

У заходах брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Збройних Сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

СБУ провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу кордону з Росією 02

Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України. Крім того, учасники тренувань відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для ефективної протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

Після завершення заходів їх організатори проаналізували рівень виконання поставлених завдань. Також було визначено напрямки подальшого вдосконалення порядку дій для запобігання і нейтралізації загроз державній безпеці України.

СБУ провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу кордону з Росією 03
СБУ провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу кордону з Росією 04
СБУ провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу кордону з Росією 05
СБУ провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу кордону з Росією 06
СБУ провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу кордону з Росією 07
Фото: сайт СБУ

Автор: 

Сумська область (3664) військові навчання (2775) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+3
Альфачей неплохо приодели, хотя ещё есть над чем работать, да и бронетехника у них скромновата для операций в военное время. Кстати там тех недоделанных сбушников в Сумах, которые напали на горепограничников уже повыгоняли на мороз или припрятали от глаз долой, чтобы пересидеть и снова бдеть?
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17.09.2021 14:55
+3
в год по 100 учений... на выходе - только дрожь экономики... разогнать их давно пора...
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17.09.2021 14:56
+1
Никому из погронцов СБУшники в этот раз физиономии не набили? Автоматы не позабирали?
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17.09.2021 14:54
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Лесные ботофермы накрывали.
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17.09.2021 14:48 Відповісти
Никому из погронцов СБУшники в этот раз физиономии не набили? Автоматы не позабирали?
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17.09.2021 14:54 Відповісти
Нет, ни один срочник ростом 1,5 метра, от банды бухих наркоманов из эсбу под 2 метра ростом и весом от 100 кг. не пострадал. Всех наркоманов и алкоголиков из фээсбу посадили руководить учениями, поэтому нападений со стороны эсбушников, на рабов-срочников, больницы, школы, садики и стратегические обёъкты от эсбушных бухарей и наркоманов не пострадали, полиция и другие органы надежно охранали эти объекты от недореформированных недоумков, способный только создавать схроны и их выявлять, или пускать торпеды и из задерживать.
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18.09.2021 08:35 Відповісти
Альфачей неплохо приодели, хотя ещё есть над чем работать, да и бронетехника у них скромновата для операций в военное время. Кстати там тех недоделанных сбушников в Сумах, которые напали на горепограничников уже повыгоняли на мороз или припрятали от глаз долой, чтобы пересидеть и снова бдеть?
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17.09.2021 14:55 Відповісти
Я бы таких кадров не увольнял, пусть отработают, это нужно иметь навыки, чтобы напасть на вооруженных людей и забрать у них оружие.
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17.09.2021 17:15 Відповісти
Навик називається я начальник -ти дурак, давай сюди автомат.
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18.09.2021 00:32 Відповісти
Так таких кадров вагоны в нарко и алкодиспансерах, и они активно убивают людей сидя за рулями иномарок в бухом состоянии. Так, что в перед с новой предвыборной программой.
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18.09.2021 08:40 Відповісти
Нет, участвовало в бухалове целых два отдела эсбу, а козлами отпущения сделали - только 2-х.
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18.09.2021 08:37 Відповісти
в год по 100 учений... на выходе - только дрожь экономики... разогнать их давно пора...
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17.09.2021 14:56 Відповісти
а хто візьме на себе відлов по базарних колибах і хостелах? бо аж кишать...
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17.09.2021 15:10 Відповісти
Диверсантами могут оказаться волонтеры, привезшие одеяла, сигареты и прочие полезные вещи для погранцов в критический для страны момент, нужно научиться быстро и качественно обезвредить этих врагов...
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17.09.2021 18:52 Відповісти
Цирк на дроті , який ми всі оплачуємо .
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17.09.2021 23:03 Відповісти
СБУ занимается строго контрабандой всего чего только можна. Начиная с сигарет. Какие там терористы или ещё чтото? Главное нелегальные деньги. Я бы эту структуру вообще убрал. Бесполезные дармоеды
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22.02.2022 18:10 Відповісти
СБУ эту хуже бандитов. Они занимаются всем от вывозом или возом контрабанды, до заказных убийств
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22.02.2022 18:11 Відповісти
 
 