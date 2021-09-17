СБУ провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу кордону з Росією. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СБУ провела масштабні тактико-спеціальні навчання в Чернігівській і Сумській областях. У заходах було задіяно понад 1,5 тис. осіб і більш як 100 одиниць техніки, зокрема безпілотні літальні апарати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними відомства, тренування проводили в умовах, максимально наближених до реальних. У ході навчань було посилено режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших стратегічно важливих об’єктах обох регіонів.

За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вони планували завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах України.

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На виконання свого завдання "зловмисники" намагалися вчинити "диверсії" на декількох оборонних і промислових об’єктах.

Для викриття і знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

У заключній фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації "диверсантів" у районі прикордонного пункту пропуску. Під час затримання "зловмисники" чинили збройний супротив.

У заходах брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Збройних Сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України. Крім того, учасники тренувань відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для ефективної протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

Після завершення заходів їх організатори проаналізували рівень виконання поставлених завдань. Також було визначено напрямки подальшого вдосконалення порядку дій для запобігання і нейтралізації загроз державній безпеці України.











Фото: сайт СБУ