Робота шахт і заводів призупинена. Жителів ОРДЛО на автобусах масово примусово відправляють у Ростовську область для голосування, - Лисянський. ФОТО

З ОРДЛО в Ростовську область прибули перші автобуси з жителями окупованих територій Донбасу. Для цього була організована ціла система, яка курується з "республіканських виборчих центрів". На виборчих дільницях РФ жителів окупованого Донбасу пропускають голосувати в першу чергу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, засновник "Східної правозахисної групи".

17 вересня, рано-вранці з ОРДЛО в Ростовську область прибули перші автобуси, які доставили жителів окупованих територій з російськими паспортами для участі у виборах до Держдуми РФ. Весь шлях зайняв менше трьох годин.

Лисянський розповідає, що групи "виборців" організовані по 30 осіб. Старший групи скидає дані в міський "виборчий штаб", міський виборчий штаб вже передає інформацію в "республіканський". Інформація передається про явку жителів ОРДЛО на дільниці, за кого зробили вибір, і яка різниця з раніше переданими списками про участь (тобто план і факт). Для взяття участі в голосуванні жителям ОРДЛО необхідно при собі мати т.зв. паспорт НЗФ "ДНР" і паспорт РФ. А проголосувати ті, хто приїхали, зможуть тільки за федеральним списком, тобто за кандидатів у депутати по мажоритарних округах вони голосувати не будуть.

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"Роботи шахт і заводів припинені, в центрі міст ОРДЛО підганяють автобуси, людей примусово вивозять на голосування в Ростовську область. Всі сили кинуті, щоб показати картинку для російських ЗМІ, нібито люди добровільно їдуть на вибори", - говорить Лисянський.

"СПГ" вдалося з'ясувати адреси територіальних виборчих комісій Ростовської області, куди звозять жителів ОРДЛО. Так, у Матвєєво-Курганському районі - 11 дільниць, м. Таганрог - 9 дільниць, м. Гуково - 5 дільниць, в Некліновському районі - 5 дільниць, м. Донецк (Ростовської області) - 4 дільниці, у Куйбишевському районі - 3 дільниці, Родіоново- Несвєтаєвському районі - 3 дільниці, Каменськ-Шахтинському - 2 дільниці, у Новошахтинську - 2 дільниці, Красносулінському районі - 2 дільниці.

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При цьому є дані про територіальний розподіл - куди повезуть жителів окупованого Донбасу. Наприклад, жителі м. Краснодон ОРЛО їдуть голосувати в м. Донецк (Ростовська область), жителі м. Свердловськ ОРДЛО їдуть голосувати в Гуково (Ростовська область), жителі м. Антрацит ОРЛО їдуть голосувати в м. Новошахтинськ (Ростовська область).

Також є дані про людей, які проїжджають через КПП. Так, жителі ОРДО, які їдуть на голосування через КПП "Успенка", голосуватимуть в Матвєєво-Курганському районі, ті, які їдуть на голосування через КПП "Маринівка", голосуватимуть в Куйбишевському районі. Якщо слідують через КПП "Новоазовськ" - будуть голосувати в Некліновському районі та м. Таганрог (Ростовська область).

"Можна побачити, що це масштабне підвезення, яка реалізовується тільки під прямим керівництвом російських кураторів. По суті, таким способом відпрацьовується технологія, коли жителів будь-яких прикордонних країн з Росією, можна таким чином завозити на вибори. Кількісне розширення населення "русского мира" - ось головна ідеологія нинішнього Кремля", - резюмував Лисянський.