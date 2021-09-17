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Чоловік жорстоко вбив кота в Чернівецькій області, знявши це на відео: Зоозахисники вимагають притягнути його до відповідальності. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області чоловік зняв відео, на якому з особливою жорсткістю б'є кота. На жаль, тварині не вдалося вижити.

Про це в Facebook повідомляє громадська організація UAnimals, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий злочин проти тварин, від якого стигне кров у жилах, сколихнув українську спільноту. Мешканець села Керстенці у Чернівецькій області з особливою жорстокістю навмисно вбив кота шляхом побиття головою об землю. Моторошне відео ми побачили в соціальних мережах і вирішили одразу ж реагувати. Разом із юристкою UAnimals ми підготували та надіслали заяву до Відділення поліції №2 м. Хотин ГУНП в Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні.

UAnimals вимагають внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину, а саме жорстокого поводження з твариною (рудим котом), що призвело до його смерті, склад якого передбачений ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України, і почати досудове розслідування.

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Чоловік жорстоко вбив кота в Чернівецькій області, знявши це на відео: Зоозахисники вимагають притягнути його до відповідальності 01
Чоловік жорстоко вбив кота в Чернівецькій області, знявши це на відео: Зоозахисники вимагають притягнути його до відповідальності 02
Чоловік жорстоко вбив кота в Чернівецькій області, знявши це на відео: Зоозахисники вимагають притягнути його до відповідальності 03
Чоловік жорстоко вбив кота в Чернівецькій області, знявши це на відео: Зоозахисники вимагають притягнути його до відповідальності 04

Автор: 

Буковина (847) тварини (462) кіт (21) вбивство (3088) захист тварин (84)


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Топ коментарі
+33
Тільки опущена мразота може катувати і вбивати безвинну істоту.
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17.09.2021 16:32
+30
Животное убило кота...

Эту тварь надо четвертовать....
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17.09.2021 16:31
+24
Лично убил бы падаль, а потом бы закопал и хрен бы нашли падаль! Сильным оно себя почувствовала мразь!
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17.09.2021 16:31
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Тут проблема в тім що психіатрія каже інше. Абсолютно всі маніяки обожнювали собак.
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17.09.2021 16:57 Відповісти
Чтобы твои попытки надикать говна на вентилятор в стиле морального урода были успешны, тебе нужно пастись на сайтах где нето модерации.
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17.09.2021 16:59 Відповісти
Зоошиза она заразная.

Аднака в данном случае выступаю на иё стороне - на фото тварюка та ещё.
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17.09.2021 16:59 Відповісти
Ну с этим сложно поспорить.
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17.09.2021 17:04 Відповісти
Такі і тепер у ківів всю Україну вбивають , а зоофілам піх....
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17.09.2021 16:56 Відповісти
Особенно радует, как тут цитируют какие-то законы.

А кто их писал ? Под чью диктовку ? За какие коврижки ?

Карме всё равно, считается кот животным или вещью.

От Кармы ещё никто не уходил - у этого дяди многообещающее будущее.
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17.09.2021 16:57 Відповісти
Если бы карма существовала на самом деле, то разве дожил бы Джугашвили до своих лет?

Это всё побасёнки на случай, когда очень хочется, чтоб кое-кому прилетела ответка, но прекрасно знаешь, что этого не будет.
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17.09.2021 17:30 Відповісти
Джугашвили ждал выстрела в спину от каждого охранника в коридоре.

И умирал 2 или 3 суток в луже собственной мочи - осмысливал прожитое.
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17.09.2021 17:43 Відповісти
И проклятия продолжают сыпаться на его голову.
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17.09.2021 17:44 Відповісти
Можно пройтись по реанимациям и нарыть вагон и маленькую тележку народа, который ничего такого не сотворил, но умирает ещё тяжче.
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17.09.2021 17:47 Відповісти
Кому где тяжче - никто не может знать.
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17.09.2021 18:39 Відповісти
тоесть получается карма гасит не тех кого надо? но это же тогда противоречит её определению
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17.09.2021 18:41 Відповісти
Карма не лише зараз.
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18.09.2021 04:56 Відповісти
Якщо не зараз, то карма потім на дітях відіграється. Всякі ганни герман тому приклад
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18.09.2021 10:15 Відповісти
Джугашвили чист перед кармой аки стеклышко

Его намерения были благими. Лично он никого не убивал.

Весь гнев кармы падает на растрельщиков
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17.09.2021 19:17 Відповісти
А банки Джугашвили грабил лично. Что он делал с охранниками ?
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18.09.2021 00:12 Відповісти
Подпаивал?
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18.09.2021 10:18 Відповісти
У меня на причале один мудак развел псарню..собака ощетинилась, щенков не потопил..а начал кормить..а щенков аж 8 !!!...И они подросли ..кругом блохи..они всю ночь гавкали...там же рядом еще взрослый кобель и две суки... Там же приезжают родители с детьми по соседству..дети лезут к этим облелым собакам..отогнать нельзя.. дети сразу собачки радость..родители боятся что будет лишай или глисты..

Приехал другой мудак..насыпал им отравы...И сам уехал домой...все начали сдыхать в муках вой стоны... дети плачут рядом ..собачки умирают ... короче поздыхали... и куча котов тоже штук 5 или 6 ...Этот поц что развел псарню тоже чуть не плачет...

Вконце концов пошел выкопал яму и всех закопал...
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17.09.2021 17:06 Відповісти
Прямо хєппи энд
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17.09.2021 17:17 Відповісти
Фелини по такому сюжету снял бы неплохой фильм...
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17.09.2021 17:26 Відповісти
Дарма ти того поца, що собак завів, закопав. Це перебор. Може він би більше не робив псарні. Треба було на перший раз пробачити.
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17.09.2021 18:50 Відповісти
Что то очень похоже что другой мудак это именно ты.
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18.09.2021 10:18 Відповісти
Нафига мне котов травить...они крыс гоняют и мышей...А собак я могу и армаатурой убить шоб не мучались..нафига мне этот концерт сдухающих жывотных рядом...зрелище не из приятных...
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18.09.2021 17:24 Відповісти
Интересно, а если подойти и прорезать разок в челюсть этого ублюдка , то наверное уже проблемы будут у защитника кота, а не у лысого выродка. Ну вот реально как этого негодяя наказать? Когда со злостью бьешь человека не сильно больше по массе, последствия непрогнозируемые, и в случае травмы ублюдка, получается тебя под суд а живодеру вообще наверное ничего не будет, максимум штрафик ...Мир несправедлив
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17.09.2021 17:28 Відповісти
эту гниду прорезать раз ..надцать...- и выпустить..- в речку...
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18.09.2021 03:40 Відповісти
Так уже была подобная история в Запорожье что жирная уродка с мужем на камеру раздавила котенку голову. После резонанса к ним ночью еще до полиции зашли люди от)(уярили битами, спалили дом и авто. Вот как
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18.09.2021 11:34 Відповісти
Уж на что я не люблю зоозащитников... но это реально не человек. Его надо изолировать от общества. Как там со статьёй за издевательство над животными?
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17.09.2021 17:28 Відповісти
Увы, человек выглядит просто невменяемым. Максимум что ему светит, это принудительное лечение, и то не факт. Очень странно пытаться применять к нему общечеловеческие нормы морали. Лечить и еще раз лечить.
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17.09.2021 17:48 Відповісти
Я к нему нормы морали и не применяю . Пусть лечат, если признают, что больной. Но терзание котов - это ещё не повод считаться невменяемым. Иначе все бы с собой "на дело" кота таскали и при шухере начинали его мучить .
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17.09.2021 18:10 Відповісти
эту мразь надо прихуярить.. и всЁ)))
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18.09.2021 03:38 Відповісти
мразюка проклятая...... пухнастики это такое чудо животное подаренное человечеству от природы.. как можно безобидное животное просто так терзать и убивать? (( у меня вот дремает рядом 2 годика .а до него вислоушка умер...прожил с нами в любви 17 лет и 2 месяца....умер на руках сердце..как он пришел ко мне прощаться перед уходом под ванную умирать в одиночестве,смотрели друг другу в глаза пока он не испустил последний выдох... это....((
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17.09.2021 18:05 Відповісти
..ну зачем ты так про это...- у меня кошка любит меня больше жизни...)))
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18.09.2021 03:36 Відповісти
что не так? про что это? ((
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18.09.2021 09:28 Відповісти
А наші не прощалися. Йшли. Я бігала шукала їх, заглядала скрізь. Бабуся казала: вони пішли помирати.

Тут у клініці усипили, бо не було шансів на одужання.
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18.09.2021 05:00 Відповісти
мой домашний котик был медвежонок .добряк на улице ниразу не был ...это долго он прожил 17 лет..... отёк лёгких я.он кашлять начал периодически . потом ему совсем стало плохо ему уколы делали пару раз .отпускало но ненадолго....потом узи я сделал сердца и лёгких и приговор....и однажды он при мне хорошо я дома был.... заскрипел закашлялся бедняжка .я понимал что на этот раз всё.....( сидел я за компом .он сада меня мявкнул....я повернулся и сказал что сейчас родненький минутку...пока дописал его уже не было....я побежал его искать и звать по квартире ..нигде нет...он отозвался из под ванной в окошко залез..пошол туда умирать....я боялся что прийдётся всё ламать чтобы достать тело..... он ко мне немножко подтянулся уже из последних сил....я едва достал до головы и подтянул к себе вытянул....он уже был быстро слабый.... полежал на полу на двух местах я не отходил....потом я рядом с ним лёг на пол гладил его и смотрел ему в глаза и мы прощались друг с другом с ним а он со мной... судорги дёрнули его тело и он вывалил язычок свой и всё.... я закрыл ему глаза и на утро похоронил....вот такая история печальная...(( до сих пор вспоминаем его...
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18.09.2021 09:38 Відповісти
у меня собак тоже прожил 16 лет. У него бывали плохие времена, конечно, на старости лет, но в тот день когда я пришел домой и взглянул ему в глаза, то я понял - все. Это было в прошлом году. В тот вечер он еще не плохо так покушал, залез в свою любимую будку, а на утро его не стало. Он умер сытый, в любви, в своей любимой будке. Но перед этим месяца за два ко мне пришел котик и я не смог его не взять. По этому мне было легче перенсти горьче утраты ведь нашлась замена моему другу. И сейчас я не готов заводить собашку, хватает и кота, который у меня такой - хоть к ране прикладывай.
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18.09.2021 09:51 Відповісти
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18.09.2021 10:00 Відповісти
Жаль терять животину, конечно, но в нашем с тобой случае - это логический конец истории. Главное, что питомец был счастлив, а остальное не важно

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18.09.2021 10:04 Відповісти
За котика не гріх і черепок проломити цьому дебілові!
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17.09.2021 19:09 Відповісти
Данные сюда сбрасывате
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17.09.2021 19:36 Відповісти
Виродок. Якщо бездомні собаки можуть бути загрозою (особливо, якщо збираються в зграї), то коти такою загрозою не є, навпаки, завдяки їм вирішується серйозна проблема з гризунами, яких вони регулярно знищують і при цьому ніколи не нападають на людей. Котів слід берегти і погань, яка кривдить їх має сидіти за ґратами. Відносно собак, то якщо людина вбиває собаку яка на неї напала це є самообороною і немає каратися, а от свідоме знущання над ними теж має каратися, хоча, влада мала б дбати про те, аби зграї псів не бігали містами, а власники вигулювали своїх у намордниках та прибирали їхнє лайно.
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17.09.2021 19:59 Відповісти
100% собаки и коты это совершенно разные истории и дела так сказать....
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18.09.2021 10:03 Відповісти
Интресно знать биографию живодера - может он завезён из кацапстана
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17.09.2021 23:45 Відповісти
А у моего знакомого есть книжка примерно 60-х годов "Наш сад" и там целая инструкция как убивать котов, какую отраву ложить и куда и как капканы делать, затем как добить раненое и умирающее животное...
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17.09.2021 23:53 Відповісти
к чему ты эту хню зарядил???- спали эту гадость и морду набей дураку тому, если....
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18.09.2021 03:35 Відповісти
кому? автору Книжка как ухаживать за садом...
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18.09.2021 08:21 Відповісти
мразь
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18.09.2021 00:30 Відповісти
Я не знаю, що важливіше радісне обличчя людини чи життя кота. Але знаю, що смерть кота не була на марно.
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18.09.2021 00:40 Відповісти
Ці фото хтось робив. Такий самий садист?
Жорстокість до тварин є предтечею жорстокості до людей. Це дегенератизм, розклад особистості. З самого дитинства таке проявляється. Дорослим треба дуже уважно слідкувати за дитиною, щоб садизм не робив дитині задоволення
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18.09.2021 01:14 Відповісти
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18.09.2021 01:31 Відповісти
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18.09.2021 01:32 Відповісти
Убийство животных снимала на мобильный телефон 37-летняя жена подозреваемого.!!!

Затем женщина прислала его своему товарищу. А тот решил выложить видеозапись в социальные сети.

У подозреваемых изъяли мобильные телефоны, на которых хранились видеозаписи. Следователи открыли уголовное производство по статье о жестоком обращении с животными.

Если вину мужчины докажут, он может провести за решеткой до восьми лет.
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18.09.2021 01:37 Відповісти
быдло грязное (((((((((( жалко не удается с такими мразями на месте переговорить............(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

ребята, кто поближе- найдите\переговорите с тварью, не ехать\искать же.....
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18.09.2021 03:33 Відповісти
Я в Одессе далеко добираться. И времени нету. Могу передать секретное оружие которое его быстро уберет без следов и пыли.
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18.09.2021 13:05 Відповісти
Наказывать за такое безусловно надо,но восемь лет это бред.За человека меньше дают.А всякие зоо... непонятно кто не животных любят,они людей ненавидят.Этот чел одна крайность,зоо другая.И те и этот психически не нормальные.
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18.09.2021 09:46 Відповісти
ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК:

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/16/n_16545524.shtml Житель Калуги убил соседа из-за котенка

Хоть герой сюжета и кацап, но я пожал быему руку!!! И кацапа на тот свет отправил, и сам сел, и котенка спас. Правильный русский

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18.09.2021 09:55 Відповісти
Скажу еще одно. Это не город, в котором есть ничейные коты. Это село, тут все коты чейные. И если это соседский кошара, то сосед этого выродка должен кинуть в хату этой мрази коктейль молотова. Пусть со своей ****** и личинами зимует на улице скатина. Ну а если этот котик его и он убил своего друга, то гореть этой падле в аду триллион лет...
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18.09.2021 10:34 Відповісти
Таких нелюдей ружно сразу утилизировать. А их детей и внуков отправлять в штрафбат на фронт, чтоб там раскрыли свои скрытые способности с пользой для общества и искупили вину предка- недоноска
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18.09.2021 11:26 Відповісти
разве что минные поля "разминировать". ибо в блиндаже с такими мрозями я не стал бы ночевать...
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18.09.2021 11:27 Відповісти
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