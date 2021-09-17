Чоловік жорстоко вбив кота в Чернівецькій області, знявши це на відео: Зоозахисники вимагають притягнути його до відповідальності. ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області чоловік зняв відео, на якому з особливою жорсткістю б'є кота. На жаль, тварині не вдалося вижити.

Про це в Facebook повідомляє громадська організація UAnimals, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий злочин проти тварин, від якого стигне кров у жилах, сколихнув українську спільноту. Мешканець села Керстенці у Чернівецькій області з особливою жорстокістю навмисно вбив кота шляхом побиття головою об землю. Моторошне відео ми побачили в соціальних мережах і вирішили одразу ж реагувати. Разом із юристкою UAnimals ми підготували та надіслали заяву до Відділення поліції №2 м. Хотин ГУНП в Чернівецькій області", - йдеться в повідомленні.

UAnimals вимагають внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального злочину, а саме жорстокого поводження з твариною (рудим котом), що призвело до його смерті, склад якого передбачений ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України, і почати досудове розслідування.

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