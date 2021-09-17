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Людина-невидимка, "Деолігархізація" в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Людина-невидимка

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство не встановило, чи був "слуга народу" Трухін за кермом автомобіля під час ДТП, - в.о. директора ДБР Сухачов

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Дива на трасі

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"Деолігархізація" в самому розпалі

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський, Арахамія, Вітренко, міністри і депутати разом сходили на футбол, - журналіст Ткач. ФОТОрепортаж

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Спецзавдання

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Новий челендж

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Діалог з МВФ

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Зе!податки

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Виборець з ОРДЛО

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Ініціатор переходу на латиницю

Людина-невидимка, Деолігархізація в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Путін в ізоляції

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Коломойський Ігор (3122) путін володимир (23803) фотожаба (13851) Арахамія Давид (1104) Трухін Олександр (159)


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Топ коментарі
+33
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17.09.2021 23:46
+29
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17.09.2021 23:33
+29
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17.09.2021 23:35
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Нет, конечно: правильная изоляцию путлера - в деревянном ящике, прикопанном на два метра под землю.
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17.09.2021 23:20 Відповісти
»Как жалок 🤢🤡шут , на троне короля,как глуп 73%🐏🐐народ , который , то позволил «…
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17.09.2021 23:27 Відповісти
Дякуйте Всесвіт, що змінилась влада, інакше за другий термін попередника вже 99% населення сиділи би на субсидіях, а олігарх став би ще багатшим
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17.09.2021 23:54 Відповісти
А зараз забагатіли. Що ж Ви на челенж не виходите- СтопСубсидія? Мамка заругает?
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18.09.2021 00:02 Відповісти
розумійте як хочете, але олігарху вигідний бідний нарід, якому можна платити копійки на своїх підприємствах. Тому 73% українців може мудріші ніж ви думаєте
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18.09.2021 00:10 Відповісти
К сожалению, 73% ще тупiшi, чем мы думали)))
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18.09.2021 00:27 Відповісти
може не вони тупіші, а дехто інший... )
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18.09.2021 00:34 Відповісти
Не может)))
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18.09.2021 00:35 Відповісти
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18.09.2021 04:11 Відповісти
Смєтуни скінчились!

Так і не розпочавись. Мабуть намазувати платіжки на податки їх влаштовує більше, ніж піввареника!
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18.09.2021 08:57 Відповісти
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18.09.2021 04:07 Відповісти
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17.09.2021 23:33 Відповісти
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17.09.2021 23:35 Відповісти
Чи дупа )
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17.09.2021 23:40 Відповісти
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18.09.2021 11:10 Відповісти
Щоб тобі діти фото онуків з такими артефактами кидали.
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18.09.2021 17:24 Відповісти
Краще тисячі слів - цілування Арахамії і коломойського по дьоснах

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17.09.2021 23:38 Відповісти
Сначала отчёт, потом жалобы, потом деньги просить.
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18.09.2021 11:41 Відповісти
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17.09.2021 23:39 Відповісти
Походу лысый у них самый умный раз не попёрся покеровать державой.
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18.09.2021 11:38 Відповісти
Perhod' na Latinitsu.
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18.09.2021 17:26 Відповісти
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17.09.2021 23:40 Відповісти
люды добри, цэ ж щур
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18.09.2021 01:38 Відповісти
Картинка суппер!
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18.09.2021 11:39 Відповісти
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17.09.2021 23:46 Відповісти
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18.09.2021 09:00 Відповісти
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19.09.2021 07:45 Відповісти
 
 