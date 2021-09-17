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Людина-невидимка, "Деолігархізація" в розпалі, Путін в ізоляції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Людина-невидимка
Дива на трасі
"Деолігархізація" в самому розпалі
Спецзавдання
Новий челендж
Діалог з МВФ
Зе!податки
Виборець з ОРДЛО
Ініціатор переходу на латиницю
Путін в ізоляції
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Топ коментарі
+33 Sila Sahin
показати весь коментар17.09.2021 23:46
+29 KAISERWALD
показати весь коментар17.09.2021 23:33
+29 KAISERWALD
показати весь коментар17.09.2021 23:35
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Так і не розпочавись. Мабуть намазувати платіжки на податки їх влаштовує більше, ніж піввареника!