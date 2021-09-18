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На кордоні з Польщею та Угорщиною затримано 14 нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

За добу прикордонники Мукачівського та Львівського загонів запобігли незаконному перетину кордону громадянами Афганістану, Бангладеш, Гвінеї, Сенегалу, Сирії, Ємену та Марокко.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Чотирьох нелегальних мігрантів затримали прикордонники відділу "Косино" Мукачівського загону. Про появу невідомих у прикордонні військовослужбовців поінформував місцевий житель. Згодом прикордонники затримали чотирьох іноземців. Жодних документів затримані не мали. Троє з них повідомили, що є громадянами Афганістану, ще один назвався громадянином Бангладеш. Наразі ця інформація перевіряється.

До того ж, в с. Мужієво Берігівського району оперативники спільно нарядом від відділу "Лужанка" та співробітниками патрульної поліції зупинили "БМВ", яким українець перевозив групу з чотирьох громадян Афганістану для їх переправлення через державний кордон.

Крім того, міжвідомча група з оперативників, військовослужбовців відділу "Дякове", співробітників Національної та міграційної поліції, під час реалізації оперативної інформації, в н.п. Виноградів, у готелі, виявила двох громадян Сирії, одного громадянина Ємену та ще одного – Марокко. Разом з ними перебував провідник – наш краянин. Іноземці незаконно перебували в Україні та мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.

А прикордонники відділу "Смільниця" Львівського загону, також в ході реалізації оперативної інформації, спільно з поліцейськими, зупинили "Хюндай". Автівкою громадянин Єгипту (має посвідку на постійне проживання в Україні) перевозив двох іноземців без документів, вони назвалися громадянами Гвінеї та Сенегалу.

Також дивіться: Затримано китайців, які нелегально працювали на Тернопільщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Відносно всіх затриманих складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Щодо пособників – поінформовано Нацполіцію про можливі ознаки правопорушення за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Слідчі дії тривають", - резюмується в повідомленні.

На кордоні з Польщею та Угорщиною затримано 14 нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба 01
На кордоні з Польщею та Угорщиною затримано 14 нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба 02
На кордоні з Польщею та Угорщиною затримано 14 нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба 03
На кордоні з Польщею та Угорщиною затримано 14 нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба 04

Держприкордонслужба ДПСУ (5975) нелегали (383)


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Топ коментарі
+6
Редактор , Вы меня извините ,но выдержать этот КАЦАПСКИЙ ПЕРЕВОД ПРОСТО ТРУДНО

Первоисточник ,на который журналист ссылается, заучит так : «спільно з нарядом від відділу «Лужанка» !!!!!

ЛУЖАНКА !!!!! Сколько раз Вас исправлять ?
кто сделал жтот перевод «совместно нарядом от отдела "Лужники" и сотрудниками патрульной полиции Источник:

????????
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18.09.2021 11:41
+2
Так надо исправлять их постоянно


Лужанка - это единственная река https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2 Угольско-Широколужанского заповедного массива , куда на нерест заходит «краснокнижный» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C лосось дунайский (Hucho hucho).
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18.09.2021 11:55
+1
За грибами ходили, не иначе. Заблудились.
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18.09.2021 11:39
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За грибами ходили, не иначе. Заблудились.
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18.09.2021 11:39 Відповісти
Редактор , Вы меня извините ,но выдержать этот КАЦАПСКИЙ ПЕРЕВОД ПРОСТО ТРУДНО

Первоисточник ,на который журналист ссылается, заучит так : «спільно з нарядом від відділу «Лужанка» !!!!!

ЛУЖАНКА !!!!! Сколько раз Вас исправлять ?
кто сделал жтот перевод «совместно нарядом от отдела "Лужники" и сотрудниками патрульной полиции Источник:

????????
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18.09.2021 11:41 Відповісти
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18.09.2021 11:47 Відповісти
ЛУЖАНКА- теперь Астей (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Астей, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA венг. Asztély) - село в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Великобыйганьской сельской общине https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Береговского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Закарпатской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины . Находится непосредственно возле государственной границы Украины с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F Венгрией .

Первое упоминание о селе датируются в 1492 г. В XIV-XVIII веках селом владели различные феодалы (Булчуи, Лоньои, Липовци, Уйхеи, Торновци, Мотхузаи, Перени и Телеки). В 1566 село подверглось опустошительному набегу крымских татар.

В 1946 году указом ПВС УССР село Астель переименовано в Лужанкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-1 [1] .

В 1991 году селу возвращено историческое названиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-2 [2] .

потому КПП С ВЕНГРИЕЙ называется ЛУЖАНКА официально
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18.09.2021 11:58 Відповісти
ПОЭТОМУ и минеральная вода ЛУЖАНСКАЯ пишется
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18.09.2021 12:01 Відповісти
у них до сих пор "лужники"! совсем одно и то же...
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18.09.2021 14:45 Відповісти
Вообще то « ЛУЖАНЕ» - в древние времена были заселены в Закарпатье для ведения хозяйства

было жто во времена Даниила Галицкого отсюда и п название Лужанка.
а минеральная вода ЛУЖАНСКАЯ качается из скважин в Солочине свалявского района . Воды там почти не осталось , бо владелец качает ее из браконьерских и официальных скважин . Потому он привозит из соседних источников Поляна с другим минеральным составом воду в цистернах и помешивает ее в Лужанскую

Местные органы он оплачивает из налички с браконьерских скважин , как и генпрокуратуру в Киеве - потому экоинспееция его не трогает
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18.09.2021 15:28 Відповісти
скворечник поехал совсем нахер...
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18.09.2021 14:48 Відповісти
Они постоянно так пишут
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18.09.2021 11:49 Відповісти
Так надо исправлять их постоянно


Лужанка - это единственная река https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2 Угольско-Широколужанского заповедного массива , куда на нерест заходит «краснокнижный» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C лосось дунайский (Hucho hucho).
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18.09.2021 11:55 Відповісти
Зачем !? Чтобы это теперь за наши налоги содержать ? Европа нам такой "друг" что нам надо как Беларусь, всю ту шваль понаехавшую силой в гейропу выталкивать.
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18.09.2021 11:44 Відповісти
Отже пропонуєш Україні завозити кольорових до України і як твоя улюблена білорасєя силоміць виштовхувати до ЕС
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18.09.2021 12:55 Відповісти
Походу кто-то пропускает из Белоруси, нелегалов, так же и не только нелегали могут прийти, отсюда и драка погранцов с сбушниками в Сумской обл. Не просто ттак произошла
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18.09.2021 12:34 Відповісти
я б их 3.14здил как собак за незаконное вторжение в страну что б все чорножопые знали что так делать нельзя
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18.09.2021 12:45 Відповісти
Опять зверушки! Да еще и внж в Украине. Может, пора начать контроль за мигрантами?
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18.09.2021 12:54 Відповісти
ПРОЧИТАЛ БАБАЗЯНИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОСТИТЕ УЖАС...КТО К НАМ ПРЁТ.....ВЛАСТЬ ОПОМНИСЬ! НЕМЕДЛЕННО ПОДСРАКУ ВСЕМ И ЗА БАРЬЕР ТУДА ОТ КУДА ПРИШЛИ. НЕНАКАПЛИВАЙТЕ ЭТОТ БИОМУСОР НА ПЛОЩАДКАХ БУДЬТЕ МУЖИКАМИ....НЕ ЖУЙТЕ СОПЛИ....((
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18.09.2021 14:27 Відповісти
Плять как не прочитаю то их просто пачками хватают на границы с Евросоюзом, а кого-то вообще интересует как они сюда то попадают?! Я очень рад что о наши доблестные погранцы охраняют неприкосновенность границ стран евросоюза, но может пора бы уже подумать о той бедной стране в которую они собственно и несут свою нелегкую службу? Или это у них бизнес такой. Взять бабла, привезти на границу а потом доблестно их повязать?
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18.09.2021 19:49 Відповісти
Нахрена,і що тепер бідна Україна з ними робити буде,люди рвуться в богату Европу,хай собі їдуть,
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19.09.2021 10:03 Відповісти
 
 