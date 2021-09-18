На кордоні з Польщею та Угорщиною затримано 14 нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

За добу прикордонники Мукачівського та Львівського загонів запобігли незаконному перетину кордону громадянами Афганістану, Бангладеш, Гвінеї, Сенегалу, Сирії, Ємену та Марокко.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Чотирьох нелегальних мігрантів затримали прикордонники відділу "Косино" Мукачівського загону. Про появу невідомих у прикордонні військовослужбовців поінформував місцевий житель. Згодом прикордонники затримали чотирьох іноземців. Жодних документів затримані не мали. Троє з них повідомили, що є громадянами Афганістану, ще один назвався громадянином Бангладеш. Наразі ця інформація перевіряється.

До того ж, в с. Мужієво Берігівського району оперативники спільно нарядом від відділу "Лужанка" та співробітниками патрульної поліції зупинили "БМВ", яким українець перевозив групу з чотирьох громадян Афганістану для їх переправлення через державний кордон.

Крім того, міжвідомча група з оперативників, військовослужбовців відділу "Дякове", співробітників Національної та міграційної поліції, під час реалізації оперативної інформації, в н.п. Виноградів, у готелі, виявила двох громадян Сирії, одного громадянина Ємену та ще одного – Марокко. Разом з ними перебував провідник – наш краянин. Іноземці незаконно перебували в Україні та мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.

А прикордонники відділу "Смільниця" Львівського загону, також в ході реалізації оперативної інформації, спільно з поліцейськими, зупинили "Хюндай". Автівкою громадянин Єгипту (має посвідку на постійне проживання в Україні) перевозив двох іноземців без документів, вони назвалися громадянами Гвінеї та Сенегалу.

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Відносно всіх затриманих складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Щодо пособників – поінформовано Нацполіцію про можливі ознаки правопорушення за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Слідчі дії тривають", - резюмується в повідомленні.







