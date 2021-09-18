На кордоні з Польщею та Угорщиною затримано 14 нелегальних мігрантів, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
За добу прикордонники Мукачівського та Львівського загонів запобігли незаконному перетину кордону громадянами Афганістану, Бангладеш, Гвінеї, Сенегалу, Сирії, Ємену та Марокко.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДПСУ.
Чотирьох нелегальних мігрантів затримали прикордонники відділу "Косино" Мукачівського загону. Про появу невідомих у прикордонні військовослужбовців поінформував місцевий житель. Згодом прикордонники затримали чотирьох іноземців. Жодних документів затримані не мали. Троє з них повідомили, що є громадянами Афганістану, ще один назвався громадянином Бангладеш. Наразі ця інформація перевіряється.
До того ж, в с. Мужієво Берігівського району оперативники спільно нарядом від відділу "Лужанка" та співробітниками патрульної поліції зупинили "БМВ", яким українець перевозив групу з чотирьох громадян Афганістану для їх переправлення через державний кордон.
Крім того, міжвідомча група з оперативників, військовослужбовців відділу "Дякове", співробітників Національної та міграційної поліції, під час реалізації оперативної інформації, в н.п. Виноградів, у готелі, виявила двох громадян Сирії, одного громадянина Ємену та ще одного – Марокко. Разом з ними перебував провідник – наш краянин. Іноземці незаконно перебували в Україні та мали намір незаконно потрапити до країн ЄС.
А прикордонники відділу "Смільниця" Львівського загону, також в ході реалізації оперативної інформації, спільно з поліцейськими, зупинили "Хюндай". Автівкою громадянин Єгипту (має посвідку на постійне проживання в Україні) перевозив двох іноземців без документів, вони назвалися громадянами Гвінеї та Сенегалу.
Відносно всіх затриманих складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Щодо пособників – поінформовано Нацполіцію про можливі ознаки правопорушення за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Слідчі дії тривають", - резюмується в повідомленні.
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Первоисточник ,на который журналист ссылается, заучит так : «спільно з нарядом від відділу «Лужанка» !!!!!
ЛУЖАНКА !!!!! Сколько раз Вас исправлять ?
кто сделал жтот перевод «совместно нарядом от отдела "Лужники" и сотрудниками патрульной полиции Источник:
????????
Первое упоминание о селе датируются в 1492 г. В XIV-XVIII веках селом владели различные феодалы (Булчуи, Лоньои, Липовци, Уйхеи, Торновци, Мотхузаи, Перени и Телеки). В 1566 село подверглось опустошительному набегу крымских татар.
В 1946 году указом ПВС УССР село Астель переименовано в Лужанкуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-1 [1] .
В 1991 году селу возвращено историческое названиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)#cite_note-2 [2] .
потому КПП С ВЕНГРИЕЙ называется ЛУЖАНКА официально
было жто во времена Даниила Галицкого отсюда и п название Лужанка.
а минеральная вода ЛУЖАНСКАЯ качается из скважин в Солочине свалявского района . Воды там почти не осталось , бо владелец качает ее из браконьерских и официальных скважин . Потому он привозит из соседних источников Поляна с другим минеральным составом воду в цистернах и помешивает ее в Лужанскую
Местные органы он оплачивает из налички с браконьерских скважин , как и генпрокуратуру в Киеве - потому экоинспееция его не трогает
Лужанка - это единственная река https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2 Угольско-Широколужанского заповедного массива , куда на нерест заходит «краснокнижный» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C лосось дунайский (Hucho hucho).