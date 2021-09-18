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Новини Фото ДТП
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Поліцейський в Одесі поїхав на червоне світло, це спричинило смертельну ДТП. ФОТО

У суботу, 18 вересня, в Одесі працівник поліції, за попередніми даними, поїхав на червоне світло і зіткнувся з іншим автомобілем, водій якого загинув.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що зіткнулися автомобілі KIA та Mazda в суботу. Водій KIA ,1955 року народження, загинув.

"Надзвичайна подія сталася сьогодні, 18 вересня, близько шостої години ранку на вулиці Семена Палія. За попередньою інформацією, автомобілем Mazda керував 25-річний працівник поліції поза службою, який проїхав на червоне світло світлофора. Його доставили в лікарню з травмою голови і грудної клітки, де перевірять на наявність алкоголю в крові", - наголошується в повідомленні.

Правоохоронці повідомили, що відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Після збору матеріали буде передано до Державного бюро розслідувань.

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Поліцейський в Одесі поїхав на червоне світло, це спричинило смертельну ДТП 01

Автор: 

ДТП (4467) Одеса (5451)


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Топ коментарі
+4
цього посадять він же не з слуг урода ...
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18.09.2021 16:58
+3
Вне службы граждане друг от друга ничем не отличаются- пора это всем запомнить!
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18.09.2021 16:58
+3
ЗЕлені попадають у власний капкан , шкода що страждають невинні люди! Колись Врадіїївка почала дорогу до Майдану 2013го ...
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18.09.2021 17:11
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т.е. пока не понятно был ли трезв копчик (скорее всего теперь уже бывший)
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18.09.2021 16:51 Відповісти
скорее всего телефонный ************...если был выпивши то вряд ли бы на красный дернул, только сильно пьяный...а сильно пьяный было бы видно сразу...но еще больше похоже что покойный поехал на желтый, а мент уже на красный после желтого
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18.09.2021 17:34 Відповісти
А им можно на красный? А то преследовать, запугивать, покрывать преступников оказалось, что можно
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18.09.2021 16:52 Відповісти
Вроде можно, если включена мигалка и сирена, как и скорой
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18.09.2021 17:32 Відповісти
По предварительной информации, автомобилем Mazda управлял 25-летний работник полиции вне службы...
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18.09.2021 18:07 Відповісти
цього посадять він же не з слуг урода ...
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18.09.2021 16:58 Відповісти
Раніше саджали тільки за фото порошенка.
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18.09.2021 17:38 Відповісти
сотрудник полиции...в 25 лет на Мазде...поверь его даже от работы не отстранят..
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18.09.2021 20:15 Відповісти
побачимо, пішаків завжди жертвують , якщо ні то не пішак ...
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18.09.2021 20:22 Відповісти
Да не городи ерунду.
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18.09.2021 21:26 Відповісти
Вне службы граждане друг от друга ничем не отличаются- пора это всем запомнить!
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18.09.2021 16:58 Відповісти
Да ты шо?? А чего же тогда ментов ..судейских и прокурорских если что то сажают в специальные "красные" зоны..а не в обычные...которые для всех других граждан???
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18.09.2021 17:09 Відповісти
Я з тобою корів не пас, бидло- тикай своїм друзям по підворітні.
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18.09.2021 18:10 Відповісти
Монастирскій -на вихід з пресухою. Чому те що можна п"яним ЗЕленим - то нє пазволєно їхнім мінтам?
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18.09.2021 17:09 Відповісти
ЗЕлені попадають у власний капкан , шкода що страждають невинні люди! Колись Врадіїївка почала дорогу до Майдану 2013го ...
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18.09.2021 17:11 Відповісти
было бы неплохо,если бы ментяра сдох в больничке.
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18.09.2021 17:28 Відповісти
Мабуть він не з «слуг народу», якщо відразу виявили, що він був за кермом???
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18.09.2021 17:46 Відповісти
Забувся, що не на службовому авто їде.
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18.09.2021 18:01 Відповісти
очередной правохоронитель...
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18.09.2021 18:08 Відповісти
Как уже задрали эти мусора с двойными стандартами.
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18.09.2021 18:40 Відповісти
Ничего себе "поехал", вмял бочину на треть ширины салона. Не "поехал" а низко пролетал, внебрачный сынок Зайцевой.
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18.09.2021 18:48 Відповісти
Понятно, что вне службы. Нет проблесковых маячков и росписи на машине. Полицейский отдыхал....
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18.09.2021 19:33 Відповісти
 
 