Поліцейський в Одесі поїхав на червоне світло, це спричинило смертельну ДТП. ФОТО
У суботу, 18 вересня, в Одесі працівник поліції, за попередніми даними, поїхав на червоне світло і зіткнувся з іншим автомобілем, водій якого загинув.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Одеської області.
Зазначається, що зіткнулися автомобілі KIA та Mazda в суботу. Водій KIA ,1955 року народження, загинув.
"Надзвичайна подія сталася сьогодні, 18 вересня, близько шостої години ранку на вулиці Семена Палія. За попередньою інформацією, автомобілем Mazda керував 25-річний працівник поліції поза службою, який проїхав на червоне світло світлофора. Його доставили в лікарню з травмою голови і грудної клітки, де перевірять на наявність алкоголю в крові", - наголошується в повідомленні.
Правоохоронці повідомили, що відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Після збору матеріали буде передано до Державного бюро розслідувань.
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