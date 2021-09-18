Буковинець на Volkswagen обстріляв Daewoo з пневматичного пістолета після суперечки з водієм, - поліція Чернівців. ФОТОрепортаж

Поліцейські Чернівців затримали хулігана, який стріляв із пневматичного пістолета по автомобілю, в якому перебували двоє дорослих і троє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло на спецлінію "102" 17 вересня близько 20:00. За словами заявника, він їхав автомобілем Daewoo Lanos однією з вулиць Чернівців, а водій легковика Volkswagen кілька разів вистрілив у його транспортний засіб і поїхав у невідомому напрямку.

Після спілкування із заявником і свідками правоохоронці встановили, що на перехресті у потерпілого виникла суперечка з водієм автомобіля Volkswagen Bora. Водій іномарки почав переслідувати Daewoo Lanos і під час руху стріляв по транспортному засобу з предмета, схожого на пістолет.

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"В автомобілі заявника у той час перебувало троє дорослих і троє дітей 8, 14 і 15 років. Порівнявшись з автомобілем потерпілих, зловмисник вистрілив у бік вікон пасажирських дверей і зник із місця події. Унаслідок пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей праворуч. Ніхто з людей унаслідок стрілянини не постраждав", - розповіли в поліції.

Співробітники поліції встановили транспортний засіб правопорушника, маршрут його руху та місце перебування, а згодом затримали зловмисника, 22-річного буковинця. Затримання відбулось у порядку статті 208 (затримання уповноваженою посадовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. У нього правоохоронці вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та автомобіль.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

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