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Буковинець на Volkswagen обстріляв Daewoo з пневматичного пістолета після суперечки з водієм, - поліція Чернівців. ФОТОрепортаж

Поліцейські Чернівців затримали хулігана, який стріляв із пневматичного пістолета по автомобілю, в якому перебували двоє дорослих і троє дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

Зазначається, що повідомлення про стрілянину надійшло на спецлінію "102" 17 вересня близько 20:00. За словами заявника, він їхав автомобілем Daewoo Lanos  однією з вулиць Чернівців, а водій легковика Volkswagen кілька разів вистрілив у його транспортний засіб і поїхав у невідомому напрямку.

Після спілкування із заявником і свідками правоохоронці встановили, що на перехресті у потерпілого виникла суперечка з водієм автомобіля Volkswagen Bora. Водій іномарки почав переслідувати Daewoo Lanos і під час руху стріляв по транспортному засобу з предмета, схожого на пістолет.

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"В автомобілі заявника у той час перебувало троє дорослих і троє дітей 8, 14 і 15 років. Порівнявшись з автомобілем потерпілих, зловмисник вистрілив у бік вікон пасажирських дверей і зник із місця події. Унаслідок пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей праворуч. Ніхто з людей унаслідок стрілянини не постраждав", - розповіли в поліції.

Співробітники поліції встановили транспортний засіб правопорушника, маршрут його руху та місце перебування, а згодом затримали зловмисника, 22-річного буковинця. Затримання відбулось у порядку статті 208 (затримання уповноваженою посадовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. У нього правоохоронці вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та автомобіль.

За цим фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

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Буковинець на Volkswagen обстріляв Daewoo з пневматичного пістолета після суперечки з водієм, - поліція Чернівців 01
Буковинець на Volkswagen обстріляв Daewoo з пневматичного пістолета після суперечки з водієм, - поліція Чернівців 02
Буковинець на Volkswagen обстріляв Daewoo з пневматичного пістолета після суперечки з водієм, - поліція Чернівців 03

Автор: 

Нацполіція (15163) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) стрілянина (1778) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+8
Началось.....а это пока только пневматика......
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18.09.2021 18:35
+6
Та навпаки, якщо б він мав вогнепальну, трічі б подумав...
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18.09.2021 18:42
+6
Там нечем думать...
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18.09.2021 18:52
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Началось.....а это пока только пневматика......
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18.09.2021 18:35 Відповісти
Та навпаки, якщо б він мав вогнепальну, трічі б подумав...
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18.09.2021 18:42 Відповісти
Там нечем думать...
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18.09.2021 18:52 Відповісти
Кто "подумав"? У нас 73 процента голосоваших - имбецилы с рождения, токо огнестрелов повыдавать осталось..
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18.09.2021 20:39 Відповісти
шо ж вы имбецилов плодите?

сходите к доктору
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18.09.2021 23:43 Відповісти
напевно бляхер...вони зараз дуже гарячі...
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18.09.2021 18:38 Відповісти
Ты это в бреду пишешь. Статистика говорит что самое быковатое сидят в Жигулях. Я недавно учудил слегка, извинился и никаких вопросов. А на драндулетах и ездят озлобленные существа. Стрелять конечно нельзя, но иногда хочется, слов они не понимают
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18.09.2021 18:51 Відповісти
фольксваген - драндулет?))
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19.09.2021 08:13 Відповісти
Где ты это прочел? Я этого не писал хотя себе такого не хочу. Возмутил очередной наезд на евроблчхеров. Они оказались умнее и купили не наше гамно с автосалонов а вполне нормальные авто так автосироты и воняют на них. Зависть низкое чувство
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19.09.2021 11:39 Відповісти
...По словам заявителя, во время движения на автомобиле Daewoo Lanos по одной из улиц Черновцов, водитель легковушки Volkswagen несколько раз выстрелил в его транспортное средство и уехал в неизвестном направлении. Источник:
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19.09.2021 14:47 Відповісти
Даєві не повезло.
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18.09.2021 18:39 Відповісти
Дятел
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18.09.2021 18:43 Відповісти
Психи повсюду. В психушке сидят только те, кто спалился....
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18.09.2021 18:43 Відповісти
Скоро из рогаток начнут друг в друга стрелять...дебилизация населения прогрессирует...
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18.09.2021 18:46 Відповісти
Придурок. Револьвер Флобера краще. Звісно, якщо дімедролити.
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18.09.2021 18:47 Відповісти
А прикинь, якщо б за кермом део був якийсь журналіст і з перепугу за свою сім'ю у відповідь стрельнув би з вогнепала)))
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18.09.2021 19:01 Відповісти
З травмата.
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18.09.2021 19:04 Відповісти
Соррі, з травмата). Але з такої відстані пукалки наносять майже однакові ушкодження
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18.09.2021 19:07 Відповісти
травмат і вогнепал не наносять однакові ушкодження.
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18.09.2021 22:23 Відповісти
еге ж, от класно, що у нас в країні, коли по тобі і твоїй сім'ї стріляють, захищатись заборонено, правда? можна тільки як страус заховатись. не дай боже людям зброю "роздати"..
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18.09.2021 22:17 Відповісти
Ничего удивительного, так как процент долб...ов на дорогах зашкаливает как никогда.
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18.09.2021 18:47 Відповісти
В каком-то фильме пулемет Максим возили. Правильно, жаль это только в кино
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18.09.2021 18:54 Відповісти
фильм Брат называется))
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19.09.2021 08:15 Відповісти
куево шо не нарвался на жёсткую ответку ...И похоже опять цыганва - это их стиль пуховая жилетка поверх розовой футболки..
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18.09.2021 18:53 Відповісти
Убегают те кто заслужили пендюлей. Мне несколько раз доводилось гонять таких борзых. Сам никогда не прячусь, если моя вина улаживают конфликт
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18.09.2021 18:57 Відповісти
дорога не место для разборок .

а тем более гонятся за ланусом по городу с тремя детьми в салоне окуено в масть и особенно "разумно" потом расстрелять детей и их родителей... - поступок просто тупого беспредельщика.
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18.09.2021 20:01 Відповісти
Прикрываться женщинами и детьми, где-то это уже было. Позвольте узнать ,а как наказывать автобыдло?. А вы не бывали в такой ситуации? Что там произошло я не знаю,но убегают преступники

Оправдывать этого горячего парня нельзя, но и страдать за страдальца считаю глупым
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18.09.2021 20:19 Відповісти
Со стороны молодого долбо#ба наивно было думать, что стрельнув ,разбив стёкла, и трусливо убежать , и ничего за это не будет))))
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18.09.2021 18:56 Відповісти
Нормальные не убегают с перекрестков.
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18.09.2021 19:02 Відповісти
а нормальные шмаляют по авто полному людьми? Где не тонированы окна и видно шо там дети?
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18.09.2021 20:01 Відповісти
Один придурок обиделся на другого придурка. Насрать на обеих
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18.09.2021 20:31 Відповісти
Ты моцк включать не пробовал? То дебилоидное шмаляло по ПРАВОЙ стороне автомобиля! Со всеми занятыми местами! Он водилу хотел наказать?
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18.09.2021 20:45 Відповісти
Я понимаю что чукча писатель, пусть он ещё напишет как гомнодрандулет оказался на левой полосе. Или социально близких не осуждаю?
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18.09.2021 21:42 Відповісти
А на фото глянуть не судьба? А на перестройку в левый ряд перед поворотом налево не слыхал? И соцстатус явление достаточно временное, и лифты социальные в низ работают гораздо охотнее и чаще. Так что не гонорись незнамо чем. Поизучай историю жизни Березовского - как жил, кем был и как закончил
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18.09.2021 23:02 Відповісти
Быдло это не материальное положение а врождённые и как правило унаследованные качества. Ты слышал выражение разбогптевшее быдло? Так это про многих новых у власти. А свои фантазии про поворот налево оставь себе . Он убегал и уже этим не вызывает к меня сочувствия.

Сейчас сочувствуют как правило голодранцам такие же люмпены. Бедность не порок но большое свинство

Почему вы бедные- а потому что дурные, а почему дурные, та потому что бедные
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19.09.2021 08:09 Відповісти
Ошибка природы
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18.09.2021 19:27 Відповісти
пневматический избиратель Зели - народ суровый
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18.09.2021 20:02 Відповісти
Такому дебилу, ничего не стоит пальнуть и из огнестрела...
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18.09.2021 20:05 Відповісти
Смотря в кого. Цветочки мы уже раздавали. Когда закон не работает или защищает только власть, люди берут на себя эту заботу.
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18.09.2021 20:25 Відповісти
На деревянных мечах не дрались? Не дай бог рогатки нашли, это ж вообще пипец будет.
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18.09.2021 20:27 Відповісти
Вчера тут гомнюки радовались смерти соотечественницы в Испании, п сегодня по прохвосту страдают. Так что приход зелени вполне логичен.
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18.09.2021 20:29 Відповісти
Так на сайті одні прахоботи..))
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18.09.2021 23:09 Відповісти
Таке як "буковинець" вже не Українець??
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18.09.2021 23:08 Відповісти
Цензар лічыць што не.
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19.09.2021 00:33 Відповісти
 
 