Загиблого унаслідок російського обстрілу в зоні ООС воїна 57-ї ОМПБр Дем'яна Даниліва поховали на Львівщині. ФОТОрепортаж
У селі Рудники Миколаївського району Львівської області відбулося прощання із військовослужбовцем Дем'яном Данилівим, загиблим на сході України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку заступника голови Стрийської районної ради Михайла Галущака.
"У Рудниках попрощалися із захисником України і всіх нас - Дем'яном Данилівим", - написав він.
Нагадаємо, 13 вересня унаслідок російського обстрілу в Новоайдарському районі Луганської області загинув уродженець Львівщини Дем'ян Данилів.
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