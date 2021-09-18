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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Загиблого унаслідок російського обстрілу в зоні ООС воїна 57-ї ОМПБр Дем'яна Даниліва поховали на Львівщині. ФОТОрепортаж

У селі Рудники Миколаївського району Львівської області відбулося прощання із військовослужбовцем Дем'яном Данилівим, загиблим на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку заступника голови Стрийської районної ради Михайла Галущака.

"У Рудниках попрощалися із захисником України і всіх нас - Дем'яном Данилівим", - написав він.

Загиблого унаслідок російського обстрілу в зоні ООС воїна 57-ї ОМПБр Демяна Даниліва поховали на Львівщині 01
Фото: facebook.com

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Загиблого унаслідок російського обстрілу в зоні ООС воїна 57-ї ОМПБр Демяна Даниліва поховали на Львівщині 02
Фото: facebook.com
Загиблого унаслідок російського обстрілу в зоні ООС воїна 57-ї ОМПБр Демяна Даниліва поховали на Львівщині 03
Фото: facebook.com
Загиблого унаслідок російського обстрілу в зоні ООС воїна 57-ї ОМПБр Демяна Даниліва поховали на Львівщині 04
Фото: facebook.com
Загиблого унаслідок російського обстрілу в зоні ООС воїна 57-ї ОМПБр Демяна Даниліва поховали на Львівщині 05
Фото: facebook.com
Загиблого унаслідок російського обстрілу в зоні ООС воїна 57-ї ОМПБр Демяна Даниліва поховали на Львівщині 06
Фото: facebook.com

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Нагадаємо, 13 вересня унаслідок російського обстрілу в Новоайдарському районі Луганської області загинув уродженець Львівщини Дем'ян Данилів.

Автор: 

похорон (1283) втрати (4395) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+23
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18.09.2021 19:08
+19
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18.09.2021 19:15
+15
Схиляю голову………
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18.09.2021 19:10
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18.09.2021 19:08 Відповісти
Схиляю голову………
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18.09.2021 19:10 Відповісти
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18.09.2021 19:15 Відповісти
Жалко, жалко, жалко. Просто нет слов.
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18.09.2021 19:17 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!

Спочивай з миром, синку....

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18.09.2021 20:02 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА
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18.09.2021 22:00 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ

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18.09.2021 22:10 Відповісти
Підлий ЗЕбох зі своїм "мирам_в_глазах" не вберіг бійця від загибелі, ЗЕтварина (шестьоркі з ОПи) могла б хоч офіційні співчуття висловлювати з приводу втрат.
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18.09.2021 23:00 Відповісти
Боляче і сумно від втрат наших Героїв 😪😪😪
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18.09.2021 23:57 Відповісти
 
 