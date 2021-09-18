Загиблого унаслідок російського обстрілу в зоні ООС воїна 57-ї ОМПБр Дем'яна Даниліва поховали на Львівщині. ФОТОрепортаж

У селі Рудники Миколаївського району Львівської області відбулося прощання із військовослужбовцем Дем'яном Данилівим, загиблим на сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку заступника голови Стрийської районної ради Михайла Галущака.

"У Рудниках попрощалися із захисником України і всіх нас - Дем'яном Данилівим", - написав він.

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Нагадаємо, 13 вересня унаслідок російського обстрілу в Новоайдарському районі Луганської області загинув уродженець Львівщини Дем'ян Данилів.