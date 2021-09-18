Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів. ФОТОрепортаж

У Любуському воєводстві затримали трьох громадян України, яких звинувачують у збуті викрадених у Німеччині мікроавтобусів.

Про це повідомив представник любуської поліції Марцін Малюди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Поліція з міста Зелена Гура на заході Польщі затримала трьох громадян України, підозрюваних у збуті викрадених автомобілів. Схованки з викраденими транспортними засобами виявили в одному з населених пунктів у Жаґаньському повіті. Чоловіків заарештували.

Затриманим на три місяці громадянам України від 24 до 33 років. Один із них вже відомий поліції за подібні злочини. Всім пред'явлено обвинувачення у збуті викраденого, за що їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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У схованках злочинці зберігали мікроавтобуси марки Mercedes Sprinter, які були викрадені в Німеччині.

Чоловіків затримали в невеликому населеному пункті, де вони розбирали на частини викрадені транспортні засоби. За словами поліції, щонайменше три з п'яти виявлених транспортних засобів викрали в Німеччині і їх розшукувала поліція ФРН.

У виявлених автомобілів були видалені номери VIN, завдяки яким можна ідентифікувати автомобіль. Окрім того, поліцейські вилучили глушник GPS, який вмикався під час розбирання автомобілів, а також мобільні телефони, що належали затриманим чоловікам.

Додатково поліція перевіряє, чи не є затримані чоловіки також викрадачами цих автомобілів.

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