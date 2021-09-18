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Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів. ФОТОрепортаж

У Любуському воєводстві затримали трьох громадян України, яких звинувачують у збуті викрадених у Німеччині мікроавтобусів.

Про це повідомив представник любуської поліції Марцін Малюди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Поліція з міста Зелена Гура на заході Польщі затримала трьох громадян України, підозрюваних у збуті викрадених автомобілів. Схованки з викраденими транспортними засобами виявили в одному з населених пунктів у Жаґаньському повіті. Чоловіків заарештували.

Затриманим на три місяці громадянам України від 24 до 33 років. Один із них вже відомий поліції за подібні злочини. Всім пред'явлено обвинувачення у збуті викраденого, за що їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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У схованках злочинці зберігали мікроавтобуси марки Mercedes Sprinter, які були викрадені в Німеччині.

Чоловіків затримали в невеликому населеному пункті, де вони розбирали на частини викрадені транспортні засоби. За словами поліції, щонайменше три з п'яти виявлених транспортних засобів викрали в Німеччині і їх розшукувала поліція ФРН.

У виявлених автомобілів були видалені номери VIN, завдяки яким можна ідентифікувати автомобіль. Окрім того, поліцейські вилучили глушник GPS, який вмикався під час розбирання автомобілів, а також мобільні телефони, що належали затриманим чоловікам.

Додатково поліція перевіряє, чи не є затримані чоловіки також викрадачами цих автомобілів.

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Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 01
Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 02
Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 03
Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 04

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Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 05
Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 06
Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 07
Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 08
Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 09

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Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 10
Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів 11

Автор: 

затримання (4339) Польща (8496) Правоохоронні органи (2708) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+6
Швидше з Домбасу.
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18.09.2021 22:00
+6
твари. ведут себя, как кацапы.
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18.09.2021 22:00
+4
Саме так. Спілкуватись з кацом, як плювати на себе в дзеркало. До речі, биків і серед нас вистачає, ох як забагато. Особливо водіїв. Таке відчуття, що десь відкрився факультет по навчанню довбой..ства і там конкурс на місце постійно зростає.
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18.09.2021 22:11
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І там вже відмітились.
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18.09.2021 21:49 Відповісти
Пускай хорошо проверят ,по любому из рассии.
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18.09.2021 21:58 Відповісти
Швидше з Домбасу.
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18.09.2021 22:00 Відповісти
1000000 % бо в трєніках і на "адидасе"
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18.09.2021 22:18 Відповісти
Скоріше з Троєщини
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19.09.2021 06:36 Відповісти
твари. ведут себя, как кацапы.
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18.09.2021 22:00 Відповісти
Саме так. Спілкуватись з кацом, як плювати на себе в дзеркало. До речі, биків і серед нас вистачає, ох як забагато. Особливо водіїв. Таке відчуття, що десь відкрився факультет по навчанню довбой..ства і там конкурс на місце постійно зростає.
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18.09.2021 22:11 Відповісти
І яких прав та реформ цим тваринам не вистачало ? Блях їм мало, нового по дорожче захотілось. А ще якісь падлюки з поліції і митниці вже документи зробили на крадене.
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18.09.2021 22:14 Відповісти
Шантрапа безпородна. Позорники. Добру рекламу роблять Україні.
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18.09.2021 22:15 Відповісти
Автомобильные угонщики начали орудовать в Европе еще с времен Сссра дохляка.особенно в Италии и Германии...,причем были в этом ратном деле такие авторитеты,что угоняли тачки что даже сами владельцы говорили...,я поставил крутое противоугонное устройство,но тачки все равно скомуниздили наверна рюсские Кулибины...
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18.09.2021 22:18 Відповісти
і де тепер крутим маршрутчикам запчастини брати до спринтерів? знов на газельку пересідать чи шо? ))
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18.09.2021 23:44 Відповісти
Злодії -інтелектуали.Скільки їм дадуть?В Україні злодії навкруги.В Раді-зі стажем,фахові,в Судах,каральних структурах...Да і населення їх наздоганяє.Нам до ЄС -як до Київа-рачки.
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18.09.2021 23:46 Відповісти
Це 100% даунбасята !
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18.09.2021 23:49 Відповісти
Читай уважніше- українці
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19.09.2021 06:38 Відповісти
а що Донбас не Україна? і Крим може не Україна?
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19.09.2021 13:17 Відповісти
в сім"ї,не без урода...
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19.09.2021 00:14 Відповісти
Well i was buying & selling things from Russian tourists in Polska. There were racketeers, clofeline girls, guys who collected from the car traffickers, other things that I do not know. It was sweet early 90s. The common thing was stealing from Germany, selling in Poland. Everyone was OK. Owners, Insurance Co's, it is OK.
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19.09.2021 01:13 Відповісти
на цій ниві головні спеціалісти родом з Львівщини. Там ціла індустрія викрадень налагоджена. Але бувають ексцеси. в 90 одна бригада львівян в кількості 8 чоловік поїхала на промисел в рейх. Уганяли, перебивали і продавали. В одної авторитетної грузинки вкрали Ауді і перепродали. Вбили сімох і тіла спалили в бусі, один лише чудом утік. в 90 в них уже були самопальні ноутбуки, які паралізували будь-яку систему протиугону.
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19.09.2021 06:07 Відповісти
Да,за воровство нужно рубить руку. Вот тогда-то и краж бы не было!
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19.09.2021 11:59 Відповісти
 
 