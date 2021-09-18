Трьох громадян України затримали в Польщі за збут викрадених автомобілів. ФОТОрепортаж
У Любуському воєводстві затримали трьох громадян України, яких звинувачують у збуті викрадених у Німеччині мікроавтобусів.
Про це повідомив представник любуської поліції Марцін Малюди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Поліція з міста Зелена Гура на заході Польщі затримала трьох громадян України, підозрюваних у збуті викрадених автомобілів. Схованки з викраденими транспортними засобами виявили в одному з населених пунктів у Жаґаньському повіті. Чоловіків заарештували.
Затриманим на три місяці громадянам України від 24 до 33 років. Один із них вже відомий поліції за подібні злочини. Всім пред'явлено обвинувачення у збуті викраденого, за що їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.
У схованках злочинці зберігали мікроавтобуси марки Mercedes Sprinter, які були викрадені в Німеччині.
Чоловіків затримали в невеликому населеному пункті, де вони розбирали на частини викрадені транспортні засоби. За словами поліції, щонайменше три з п'яти виявлених транспортних засобів викрали в Німеччині і їх розшукувала поліція ФРН.
У виявлених автомобілів були видалені номери VIN, завдяки яким можна ідентифікувати автомобіль. Окрім того, поліцейські вилучили глушник GPS, який вмикався під час розбирання автомобілів, а також мобільні телефони, що належали затриманим чоловікам.
Додатково поліція перевіряє, чи не є затримані чоловіки також викрадачами цих автомобілів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль