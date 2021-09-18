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Українські спортсмени вибороли три золота чемпіонату світу з веслування. ФОТОрепортаж

Людмила Лузан у парі з Анастасією Четверіковою виборола золото в каное-двійці. Ще дві медалі найвищої проби здобули чоловіки - в каное-четвірках і байдарках-четвірках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету України.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное відбувається у Копенгагені. Перше золото для збірної України вибороли на дистанції 500 м у каное-двійці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.

Ще дві медалі найвищої проби дісталися:

каное-четвірка, 500 м - Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук;
байдарка-четвірка, 500 м - Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін. 

Також Людмила Лузан виборола срібло в каное-одиночці на 500 м.

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Українські спортсмени вибороли три золота чемпіонату світу з веслування 01
Українські спортсмени вибороли три золота чемпіонату світу з веслування 02
Українські спортсмени вибороли три золота чемпіонату світу з веслування 03

Автор: 

НОК (87) перемога (488) спорт (1621)


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Топ коментарі
+8
Слава Украине !
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18.09.2021 22:08
+8
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18.09.2021 22:45
+7
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18.09.2021 22:09
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Слава Украине !
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18.09.2021 22:08 Відповісти
Молодцi!

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19.09.2021 08:51 Відповісти
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18.09.2021 22:09 Відповісти
Красавчики.Взять четыре золота в традиционно англосаксонском виде спорта дорогого стоит.И о многом говорит
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18.09.2021 22:10 Відповісти
англосанксонський, ви впевнені)))? І ні про що не говорить. Після ОІ цей ЧМ так - тренування
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18.09.2021 22:27 Відповісти
Чувак всем известно,що команды Оксфорда и Кембриджа постоянно рубятся в этом виде спорта со дня основания этих универов.Так же как в конном спорте и фехтовании
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18.09.2021 22:35 Відповісти
команды Оксфорда и Кембриджа постоянно рубятся в академической гребле... женское каноэ появилось в спорте вообще недавно. а тем более на чемпионатах мира.
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18.09.2021 22:40 Відповісти
Не съезжай с темы.Модификации никто не отменял.Всё это вёсельный спорт воспетый Джеремом в романе" Двое в лодке не считая собаки".Бриты уже тогда гоняли.Традиции"Морской владычицы"

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18.09.2021 22:54 Відповісти
Здрісті! Виключно 8-ки.
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19.09.2021 08:38 Відповісти
Хороший спорт : ******! Ещё бы нашим четыре золота завоевать по другому спорту, без приставки 'гр"!
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18.09.2021 22:22 Відповісти
гм, академка і байдарка з каноє це різні види
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18.09.2021 22:41 Відповісти
Міняйте ТЕРМІНОВО назву! Три золота й срібло.
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18.09.2021 22:41 Відповісти
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18.09.2021 22:45 Відповісти
перемога. поздравляем.

а если там на фото на задмем плане лодка их рф, то зрада-зрада и ганьба.
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19.09.2021 06:31 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!!ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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19.09.2021 09:48 Відповісти
 
 