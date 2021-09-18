Українські спортсмени вибороли три золота чемпіонату світу з веслування. ФОТОрепортаж
Людмила Лузан у парі з Анастасією Четверіковою виборола золото в каное-двійці. Ще дві медалі найвищої проби здобули чоловіки - в каное-четвірках і байдарках-четвірках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету України.
Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное відбувається у Копенгагені. Перше золото для збірної України вибороли на дистанції 500 м у каное-двійці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.
Ще дві медалі найвищої проби дісталися:
каное-четвірка, 500 м - Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук;
байдарка-четвірка, 500 м - Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.
Також Людмила Лузан виборола срібло в каное-одиночці на 500 м.
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а если там на фото на задмем плане лодка их рф, то зрада-зрада и ганьба.