Українські спортсмени вибороли три золота чемпіонату світу з веслування. ФОТОрепортаж

Людмила Лузан у парі з Анастасією Четверіковою виборола золото в каное-двійці. Ще дві медалі найвищої проби здобули чоловіки - в каное-четвірках і байдарках-четвірках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету України.

Чемпіонат світу з веслування на байдарках і каное відбувається у Копенгагені. Перше золото для збірної України вибороли на дистанції 500 м у каное-двійці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова.

Ще дві медалі найвищої проби дісталися:

каное-четвірка, 500 м - Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк, Тарас Міщук;

байдарка-четвірка, 500 м - Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Ігор Трунов, Іван Семикін.

Також Людмила Лузан виборола срібло в каное-одиночці на 500 м.

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