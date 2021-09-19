"Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!" - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, в Києві заплановано проведення Маршу рівності - мирної ходи на підтримку прав ЛГБТ+. У зв'язку з цим противники заходу збираються в столичному парку ім. Шевченка. Вони проводять свою акцію - "За Європу розвитку, а не грантів".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Акція відстоювання сімейних цінностей і вираження незгоди і протесту проти публічної пропаганди збоченого способу життя (шляхом проведення "гей-параду") проводитиметься з 9:00 19 вересня у парку Шевченка", - зазначають організатори антімарша.

Серед їхніх вимог:

Не ухвалювати законопроєкт 5488, як загрожує реалізації базових прав громадян на свободу слова, думки і віросповідання; Виключити з регулятивних правових актів у сфері освіти і текстів підручників норми і положення про статеве виховання на основі ЛГБТ-ідеології; Заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, в тому числі у формі так званих "маршів рівності", "прайдів", "гей-парадів", "фестивалів квір-культури" тощо.

За даними нашого кореспондента, до гарантування порядку на цій акції залучені співробітники поліції та Нацгвардії.

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ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук