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"Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!" - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, в Києві заплановано проведення Маршу рівності - мирної ходи на підтримку прав ЛГБТ+. У зв'язку з цим противники заходу збираються в столичному парку ім. Шевченка. Вони проводять свою акцію - "За Європу розвитку, а не грантів".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Акція відстоювання сімейних цінностей і вираження незгоди і протесту проти публічної пропаганди збоченого способу життя (шляхом проведення "гей-параду") проводитиметься з 9:00 19 вересня у парку Шевченка", - зазначають організатори антімарша.

Серед їхніх вимог:

  1. Не ухвалювати законопроєкт 5488, як загрожує реалізації базових прав громадян на свободу слова, думки і віросповідання;
  2. Виключити з регулятивних правових актів у сфері освіти і текстів підручників норми і положення про статеве виховання на основі ЛГБТ-ідеології;
  3. Заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, в тому числі у формі так званих "маршів рівності", "прайдів", "гей-парадів", "фестивалів квір-культури" тощо.

За даними нашого кореспондента, до гарантування порядку на цій акції залучені співробітники поліції та Нацгвардії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Києві відбудеться ЛГБТ-марш. Денісова закликає правоохоронців забезпечити дотримання порядку

Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 01
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 02
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 03
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 04
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 05
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 06
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 07
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 08
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 09
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 10
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 11
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 12
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 13
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 14
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 15
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 16
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 17
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 18
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 19
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 20
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 21
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 22
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 23
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 24
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 25
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 26
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 27
Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота! - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка 28

ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

акція (1454) Київ (19461) марш (334) ЛГБТ-спільнота (267) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+22
Сексу теж не було.
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19.09.2021 09:24
+20
Не приковуйте уваги до цих 3,14, і вони самі розбредуться. Шум навколо них - це якраз те, за що вони борються.
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19.09.2021 09:27
+19
ну почему?
были и проститутки...и ******** были...только они сидели тихо,и хороводы не водили.
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19.09.2021 09:26
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Сторінка 4 з 4
нажаль існування психічних відхилень це норма, як брак на виробництві, але браковані деталі не йдуть в серію, їх утилізують, психічно хворих звичайно утилізувати не треба, але й потурати їм у їхніх відхиленнях теж не треба.
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19.09.2021 18:05 Відповісти
Ще раз. Є загальна медична практика і перелік захворювань.

Ваша ж особиста думка щодо браку близька до ідеології нацизму. До речі, нацисти вважали ЛГБТ браком. Як і психічно хворих. Як і цілі нації.
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19.09.2021 21:57 Відповісти
так є практика, лікування, психічних відхилень, в т.ч. гомосятських. браком гомосятину вважали не тільки нацисти, а всі, і вважають і так воно й залишиться, вам не хочеться це сприймати, але доведеться.
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20.09.2021 08:44 Відповісти
Так було раніше. Зараз цього немає від слова зовсім.

В цивілізованому світі, звичайно.
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20.09.2021 11:20 Відповісти
це тобі так хочеться думати
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20.09.2021 12:07 Відповісти
Це доступна всім офіційна інформація.

І якщо Вася, приміром, вважає когось хворим, то це особисті проблеми Васі.
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20.09.2021 16:48 Відповісти
Більш того, якщо Вася свої погляди оприлюднює (приміром, кричить, що Петя бракований або що негр Джон повинен жити у клітці) , то в цивілізованій країні це кримінальне правопорушення.
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20.09.2021 16:58 Відповісти
якщо негр Джон кидається на людей, то має бути в клітці, сампе там тримають не негрів, які кидаються на людей, в'язниця називається. А Вася має право на свою думку, чи ні? Чи щодо бракованих думкаємає бути одна і тілька та, що подобається бракованим? А про свободо слова і поглядів чули, чи коли стосується бракованих, то ні? Якісь подвійні стандарти, тим більш, до вас в ліжко ніхто ж не загалядає і не каже як вам жити, поки ви самі не вилазите з якимись надуманми проблемами.
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20.09.2021 17:56 Відповісти
Свобода людини закінчується там, де починається свобода іншої людини. Тому Вася може мати свою думку та обговорювати її з дружиною вдома. Якщо ж Вася повідомляє Джона чи Петю про те, що вони браковані, це правопорушення, яке зазвичай карається штрафом.

Щодо ліжка: якщо б не заглядали, то особисто вам, приміром, було б однаково, що в ньому роблять люди, які вийшли на мітинг) Коли виходять за свої права жінки, чи інваліди, чи маршрутчики - вам же ок? Тільки ЛГБТ чогось хвилюють.
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21.09.2021 08:10 Відповісти
Во сколько десятков миллионов обойдется бюджету и жителям Киева ета акция? Я уже не говорю за перекрытые дороги и неудобства для киевлян. И ето в то время когда у нас по копейке собирают на помощь тяжело раненным. Зато у нас любят посчитать во сколько обошелся перелет президента в ту или иную страну
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19.09.2021 10:33 Відповісти
А перекрытие для футбола дешевле?)

Или для любых других митингов?
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19.09.2021 10:58 Відповісти
Точняк - отмените все перекрытия! Это нарушение моих прав! Прочь ментов с улиц! Даешь социальный дарвинизм!
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19.09.2021 11:05 Відповісти
Мартишкін синок?
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19.09.2021 17:45 Відповісти
від нього більше користі, ніж від того, що якісь психічно хворі дегенерати пройдуться по вулиці.
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19.09.2021 13:38 Відповісти
Свобода собраний для всех, а не для избранных.
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19.09.2021 13:45 Відповісти
а хто забороняє, збирайтесь собі, ходіть десь, тільки не заважайте.
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19.09.2021 13:47 Відповісти
В Киеве постоянно проводят какие-то мероприятия- митинги, фестивали, марафоны и пр. Вам только митинги ЛГБТ мешают?
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19.09.2021 13:48 Відповісти
вони не пропагують психічних відхилень, і за деяким виключенням проводяться так щоб не заважати, а коли заважають, то об'єктивно заважають і немає різни чи за чи проти чогось, чи лигибитишні
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19.09.2021 14:02 Відповісти
Тобто для вас проблема саме у психічних відхиленнях, які начебто пропагують? Але у світі це не вважають відхиленням, це підтверджено психіатрами. Крім того, мітинги не є пропагандою.
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19.09.2021 14:56 Відповісти
що підтверджено психіатрами, що коли чоловік вважає себе жінкою, це норма, а чому коли вважає себе Наполеоном, то відхилення, а педофілія це теж норма, а зоофілія?
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19.09.2021 18:07 Відповісти
Про жінку та Наполеона - саме так. Зоофілія та педофілія здійснюються проти волі жертви, тому є кримінальним злочином. Як і вбивство, до речі. Тільки до чого тут злочини?
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19.09.2021 21:53 Відповісти
"Про жінку та Наполеона - саме так" - а яка різниця, що одне відхилення, що інше.
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20.09.2021 08:37 Відповісти
Кстати, сегодня также проводился митинг противников ЛГБТ. В центре Киева. Они вам не мешали?)
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19.09.2021 15:02 Відповісти
На 1 мітингувальника по 2 мусоровози.
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19.09.2021 12:52 Відповісти
Такой плакат должен висеть возле Верховной Рады на постоянной основе, там через одного они те...
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19.09.2021 10:36 Відповісти
Припускаю що авторів таких транспорантів від гомосексуальних зв'язків стримує лише церковний осуд... А так би трахали один одного. Гомогеї підорські)))
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19.09.2021 10:41 Відповісти
Нет никакой пропаганды, это выдумка из разряда "Евреи приносят в жертву младенцев". Если бы люди меняли ориентацию, увидев чьи-то отношения, то все геи и лесбиянки давно бы уже превратились в гетеросексуалов. Ведь демонстрация гетеросексуальной ориентации и ее восхваление буквально везде окружает человека с раннего детства.

Мне кажется если ЛГБТ разрешить браки и вписывание обоих в св-ства о рождении детей от суррогатной матери или донора спермы, то по кр. мере в нашей стране они успокоятся и будут проводить меньше акций. В нашей стране геи уже отличаются тем что устраивают не парад в карнавальных костюмах, а одеваются как обычно, чтобы показать что они такие же люди, как все, а не "клоунское оно в помаде и на каблуках" как кацапские СМИ утверждают.
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19.09.2021 10:43 Відповісти
Рост девиантного поведения в странах с активной ЛГБТ пропагандой - доказательство её существования и действенности. У нас их 0.3 процента от общества. И большинство - осужденные за сексуальные действия против малолетних, то есть налицо корреляция между гомосексуализмом и другими отклонениями, социально опасными и даже преступными.

Вообще-то нет, поднимите фото с прошлого прайда - "мужики" в карнавальных костюмах в центре Киева, с косметикой и блестящими нарядами.

Даже там где им дали квоты в правительстве, они не останавливаются, и продолжают борьбу, но уже за права зоофилов, педофилов и ЛГБТ-образование. Потому что это не правозащитники, это политическое движение, которое не останавливается на достигнутом, пока не получит тоталитарный контроль и абсолютные привилегии.

Поэтому, мы обязаны провести референдум по типу венгерского, пока они не получили достаточной поддержки в верхах и низах для необратимости процесса разложения общества.
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19.09.2021 10:56 Відповісти
ніт, не будуть, їм буде мало, от коли гетеросексуалів визнають хворими і за це будуть садити в тюрму, тоді заспокоються, коли всіх посадять
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19.09.2021 13:40 Відповісти
Зто тот случай, когда оправдано применение "новичка"...
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19.09.2021 10:51 Відповісти
Учитывая массы охраны - лучше по старинке: фосгеном или ипритом.
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19.09.2021 10:57 Відповісти
Я б про них і не згадувала, якби вони свої паради не проводили.

Чимось мені комуніздів нагадують.
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19.09.2021 10:56 Відповісти
Обратите внимание, на призывы к массовым убийствам со стороны ЛГБТ-дегенератов. Гомосексуализм - это психическая болезнь, связанная с садо-мазохизмом. Скоро педофилы и психопаты будут проводить свои марши. Хотелось бы, чтобы не ЛГБТ-грантоеды занимались этим вопросом, а учёные.
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19.09.2021 11:03 Відповісти
Так этот лозунг, что цитата из Библии призывает как раз к лесби)
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19.09.2021 11:12 Відповісти
коеф корисної дії пісявпісю мізерний. дітородиця видає на гора до трьох личинок чєловєка. а остальноє пісявпісю чи куда йде на поощрєніє перетворення личинок в людину. і какая разніца як благоє діло виховання гомосапієнса поощрять. ггг
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19.09.2021 11:14 Відповісти
Щось мені здається що там є і московітський слід - чи не так у Криму заборонили усі єговістськи релігії!
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19.09.2021 11:16 Відповісти
А вот для дураков, которые манипулируют понятиями и сознанием ещё цитатки из Ветхого Завета, не Нового, который идиоты не любят. Действуйте, кретины!

"совет святого Павла в послании к Тимофею (2:12), в котором святой говорит: "А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии". Этот отрывок часто используется в качестве основания для запрета женщинам служить священниками.

Далее идут вызывающие беспокойство строки, оправдывающие геноцид, из Первой книги Царств (15:3): "Теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и истреби все, что у него [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него]; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла".

Третьим идет призыв Моисея убивать ведьм в книге Исход (22:18): "Ворожеи не оставляй в живых".

Еще один страшный стих, попавший в список, - из псалма 137, который прославляет страшную месть: "Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень".

испытание Богом Авраама в Бытии, в котором Аврааму предложено принести в жертву своего сына Исаака; поддержка женского послушания в Послании к Ефесянам (5:22): "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу"; и такой же совет святого Петра слугам в Первом послании Петра (2:18): "Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым".

1. Совет святого Павла, разрешать ли женщине учить мужчину в церкви: "А учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии" (Первое послание к Тимофею, 2:12).

2. В этом стихе Самуил, один из старейшин Израиля, отдает приказ о геноциде соседнего народа: "Теперь иди и порази Амалика [и Иерима] и истреби все, что у него [не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него]; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла" (Первая книга Царств, 15:3).

3. Наказ Моисея: "Ворожеи не оставляй в живых" (Исход, 22:18).

4. Последние строки псалма 137, который был превращен в диско-хит группой Boney M, часто не произносятся во время богослужений: "Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень" (псалом 137).

5. Еще одна история, от которой стынет кровь, из книги Судей Израилевых. В ней израильтянин, осажденный в доме разгневанной толпой, отправляет свою наложницу успокоить людей: "Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над нею всю ночь до утра. И отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари, и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой: и вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: вставай, пойдем. Но ответа не было [потому что она умерла]. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место" (книга Судей Израилевых, 19:25-28).

6. Святой Павел осуждает гомосексуализм в открывающей Послание к Римлянам главе: "Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение" (Послание к Римлянам, 1:27).

7. В этой истории из книги Судей Израилевых израильский вождь Иеффай дает обет Богу, который он должен выполнить: "И дал Иеффай обет Господу и сказал: "Если Ты предашь Аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от Аммонитян что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение". И пришел Иеффай к Аммонитянам - сразиться с ними, и предал их Господь в руки его; и поразил их поражением весьма великим, от Ароера до Минифа двадцать городов, и до Авель-Керамима, и смирились Аммонитяне пред сынами Израилевыми.

И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами: она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: "Ах, дочь моя! Ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего! Я отверз [о тебе] уста мои пред Господом и не могу отречься" (книга Судей Израилевых, 11:30-34).

8. Бог обращается к Аврааму и приказывает принести в жертву его сына: "Бог сказал: возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе" (Бытие, 22:2).

9. "Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу" (Послание к Ефесянам, 5:22).

10. "Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым" (Первое послание Петра, 2:18).
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19.09.2021 11:17 Відповісти
У цій дискусії усім краще утримуватися від розпалювання ворожнечі на релігійному грунті.І не займатися вибірковим цитуванням.Пункт 5:згідно тексту Вітхого Завіту натовп, що оточив будинок гостинного іудея вимагав віддати іноземців(вони були чоловіками), щоб"пізнати їх"(!).
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19.09.2021 12:58 Відповісти
Слово Боже вірне та правдиве, а Біблія - не цитатник Мао. Не треба висмикувати з контексту на свій смак що заманеться. Буде саме так, як вчить Біблія, суд і пекло для тих, що не прийняли Божої ласки
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19.09.2021 17:57 Відповісти
Кроха сіьн к отцу прищел

И сказала кроха

Пися в писю хорошо\

А пися в попу плохо!!!
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19.09.2021 11:31 Відповісти
Жодного разу не бачив і не чув, щоб засуджували жінок за те, що вони сплять з іншими жінками. Лише чоловіків цькують. Чому? Бо гомофоби. З свідомістю сформованою совєцькою тюремною субкультурою, а потім підхопленою російською пропагандою з чіткими стереотипами нав'язаними у кіно та серіалах.
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19.09.2021 11:31 Відповісти
А що, лесбіянки окремо марші проводять? Чи прайди, чи ще якось? Дівчатка просто лижуться. чи страпонами працюють, а не намагаються привернути увагу до своїх сексуальних вподобань!
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19.09.2021 12:38 Відповісти
ну там маршами і лесбійки ходять це теж гомосексуалізм тільки жіночий, і вони також кажуть ніби якісь їхні права хтось порушує, правда незрозуміло які і на що.
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19.09.2021 13:44 Відповісти
Лише чоловіків цькують. Чому?

Это особенность конкретно жителей бывшего СССР. Как вы понимаете, чуть ли не у каждого в этой стране, есть какая то связь с лагерями и тюрьмами. Сложно найти человека у которого кто то в роду в них не сидел.

А в тюрьме у мужчин, для этих целей используют самую низшую и презираемую касту заключённых. Вероятно это видение накладывается и на образ геев на свободе. Поскольку буквально вьелось в кровь, за несколько поколений.

Почему ничего против женщин не имеют - хрен ведает. Плохо знаком с этими аспектами их тюремной жизни. Возможно для женщин в тюрьме это не на столько позорно как для мужчин.
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19.09.2021 19:16 Відповісти
Предположение: большинству мужчин будет приятно наблюдать как женщина занимается сексом, с кем бы она это не делала, просто потому что это женщина. А вот если женщина в процессе не участвует - у мужчины начинают возникать претензии...
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19.09.2021 19:21 Відповісти
Очень актуально для Банковой, кстати.

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19.09.2021 11:32 Відповісти
Цікаво, хто з них пасивний?
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19.09.2021 12:32 Відповісти
Да, почему-то у Ермака прозвище "жена Зели". Как же Ленка это терпит, или ей уже все равно. И нет ли на этих голубков "интересного" видео у ФСБ РФ, как компромат, за который их держат за яйца.
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19.09.2021 12:37 Відповісти
Коли якийсь упоротий гомофоб буде вам пояснювати свою позицію проти одностатевих відносин, він обов'язково буде наводити приклад виключно чоловічої статі. І буде розповідати яке це неподобство коли чоловіки шпекають один одного. А при цьому сам мабуть дивиться порно де жінки тра%@ють одна одну. Або дві жінки з одним чоловіком. І це таких людей не бентежить.
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19.09.2021 11:38 Відповісти
Та лизати, чи страпоном працювати якось гігієнічніше, аніж місити гімно в прямій кишці інтимного друга своїм членом😆!
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19.09.2021 12:41 Відповісти
а по суті це все, що чоловік з чоловіком, що жінка з жінкою - психічні відхилення
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19.09.2021 13:45 Відповісти
Там геи, а тут ********.
Шото я запутался...
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19.09.2021 11:43 Відповісти
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19.09.2021 11:54 Відповісти
Меньше б рефлексували на гомо, меньше б їх було на вулицях. В мене таке враження, що "гомо" і "наци" рік через рік міняються місцями, але отримують однакову зарплатню. Ну, щоб все по чесному і без образ
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19.09.2021 12:13 Відповісти
І тим, і іншим - не місце на центральних вулицях великих міст! Десь там на окраїнах міст хай і кучкуються
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19.09.2021 12:43 Відповісти
Спати з чоловіком - це гидота?
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19.09.2021 13:11 Відповісти
Бережіть свої сім'ї.Йде війна задньопривідних проти нас.Їх пацифізм,то лиш обгортка.Всередині ж вірус розпаду,гниття,аморальності.
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19.09.2021 13:17 Відповісти
Лица у них как будто это они геи, и им хочется спрятаться. Сравните с людьми на гей-параде. Все радостные, смелые.
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19.09.2021 13:56 Відповісти
Это борьба тех кто признался себе в этом и этих вторых, которым сильно хочется, но что-то еще мешает |
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20.09.2021 11:53 Відповісти
Случился как-то митинг овощей,
Которые боролись против щей.

Но, чтоб не наломать случайно дров,
Договорились говорить о щах,
И чтоб ни слова о таких вещах,
Которые могли б обидеть поваров.
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19.09.2021 15:25 Відповісти
Левит попробовал,а потом написал

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19.09.2021 15:44 Відповісти
https://tverezo.info/post/144090 Страшен пьяный депутат за рулём автомобиля, а не гей-парад… Не страшны геи на улице. А вот пид…сы во власти, это да! Это проблема.

Ну я могу себе представить, чему могут научить ребёнка в однополой семье, где один родитель - успешный айтишник, а второй - ещё более успешный врач…
И в тот же момент вокруг нас тысячи примеров «правильных семей», где традиционные мама и папа, традиционно настругав жменю детей, традиционно жрут с утра до вечера традиционную водку, а потом традиционный папа метелит традиционную маму. А дети на это традиционно смотрят годами. Нет желания заглянуть в детскую душу? Чему сын или дочь научились?
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19.09.2021 16:59 Відповісти
Та да - даєшь успєшних гомосексуалістов в маси

Каждой парє гомосексуаліство по рєбоьнку
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19.09.2021 23:55 Відповісти
Хіба не успєшних гомосексуалістів ти привів до влади у 2019, чи не успєшними гомосексуалістами ти восхіщаєшься коли дивишся 95 квартал?
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20.09.2021 12:30 Відповісти
Такий пост тільки ГОМІК міг написати.

Чмирив зеленського і вважав за останню курву, я міг проголосувати тільки за те шоб його закопали живим у землю.

А ти пишайся своїми гомосексуальними досягненнями, ви ж скоро захопити всю планету
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20.09.2021 21:29 Відповісти
Сам себе і видаєш. Всі скриті гоміки, які в жопу жаряться біля кожного стовпа кричать про чиїсь, а насправді про свої гомосексуальні досягнення. Звернись до сексопатолога, може він чимось допоможе, бо я тобі не доктор.
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21.09.2021 00:11 Відповісти
А не ********* бачу коли про тебе правду кажуть.

Нормальні люди гомосексуалістів вважають за ментально хворих людей, а ти чомусь ні.

І хто після цього гомік.
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22.09.2021 00:45 Відповісти
Ти не просто гомік, ти підовка привокзальна. Зроби тест на СНІД може ще не пізно.
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22.09.2021 00:51 Відповісти
Що стидаєшся своєї орієнтації?

Так ніхто тебе не змушував захищати содомитів, так що не волай зі свого стійла.
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22.09.2021 00:53 Відповісти
Цікаво спостерігати як скритий ******** переконує себе, що він гетеросексуал. Ти хоч сто разів на день повторюй "цукор" в роті солодко не стане. Продовжуй далі, не зупиняйся на досягнутому.
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22.09.2021 16:49 Відповісти
Дійсно за тобою цікаво спостерігати :

Ну я могу себе представить, чему могут научить ребёнка в однополой семье, где один родитель - успешный айтишник, а второй - ещё более успешный врач…
И в тот же момент вокруг нас тысячи примеров «правильных семей», где традиционные мама и папа, традиционно настругав жменю детей, традиционно жрут с утра до вечера традиционную водку, а потом традиционный папа метелит традиционную маму.

В наступний раз думай що пишеш голубок.
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22.09.2021 23:11 Відповісти
Це написав не я, а він Олексій Петров, який з автоматом в руках, ціною свого життя захищає Україну і таких убогих та обмежених як ти. Тобі до нього, як свині до неба.



https://tverezo.info/post/144090
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22.09.2021 23:42 Відповісти
Хто там що пише не видавай за свою творчість, це по перше, а по друге не все написано бійцями АТО є істиною у першої інстанції, вони і сами скоріш за це цього не хочуть.
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23.09.2021 00:01 Відповісти
Дивись не молись на нього, він не ідол і не Бог, а просто патріот України.

Зрозуміло я тобі написав убога свиня ?
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23.09.2021 00:03 Відповісти
Талібан прийде - порядок наведе
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19.09.2021 18:08 Відповісти


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19.09.2021 20:15 Відповісти
традиционная семья - однополая.

ребёнок, мама, бабушка.
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19.09.2021 20:33 Відповісти
Анекдот на тему: две гетеросексуальные семейные пары прослышали о свингерстве и решили попробовать. Собрались, поменялись и разошлись по разным спальням. Утром после пробуждения у одной из поменявшихся пар состоялся диалог:

- Доброе утро. Тебе понравилось?

- Очень понравилось.

- Тогда пошли поинтересуемся впечатлениями у наших мужчин.
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19.09.2021 21:15 Відповісти
Або варіант: кілька пар зібралися для груповухи, вимкнули світло і почали... Коли раптом один із хлопців вмикає світло:

- Агов, стоп! Я не зрозумів, хто з ким сексом трахається?

- Здурів, чи що? У нас груповуха...

- Та нахрін таку груповуху! Я вчетверте смоктати хій не збираюся!..
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20.09.2021 02:34 Відповісти
В общем полный треш. Доборолась Україна до самого краю. Массовка 5 тыс. насоросяченых буратин против полторы сотни нациков, церковников и семейников вместе взятых. Дальше будет команда фас, нащученая грантоедская полицайня вынесет всех нациков за жабры, добъется полного психологического доминирования в инфорпространстве и соросятина с хабадниками примет все законы по **********, утилизации и замене негритянскими мигрантами местных аборигенов. Европа форева.
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19.09.2021 21:26 Відповісти
Дмитро Корчинський своєю персоною під парасолею.

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19.09.2021 23:11 Відповісти
Це той що патрон Рогозіна ?
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19.09.2021 23:52 Відповісти
Мало проблем в Україні і без дуполюбов ...

Таки гидота
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19.09.2021 23:51 Відповісти
Оставь свою энергию на своих, мне всё одно, что ты брешеш про меня.
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20.09.2021 08:54 Відповісти
Шлюб - це союз чоловіка і жінки (по любові чи як прийдеться) для продовження роду. Яка мета шлюбу одностатевих? Хай узаконюють свої стосунки, чом ні, але називати це шлюбом...
І звісно, ніякої пропаганди цього виродства не має бути, як і не має його бути у законодавстві. Якщо є люди із природнім збоченням - хай це буде підтверджено медично (вони ж розповідають, як це науково обгрунтовано якимися медиками), але навіть тоді українське суспільство не стане до них більш толерантним, бо довідка-то у них буде, але навіщо? Щоб що?
Ну і звісно, чим більше прайдів, лобіювання цього психічного збочення в інфопросторі, тим гірше для них же. Поки вони займаються своїми справами, нікого не чіпаючи, їх ніхто теж не чіпає й не помічає, але чим більше цієї показної девіації, тим більше у них буде проблем. Що, звісно, ставить під сумнів не тільки їх статеву орієнтацію, а й розумові здібності...
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20.09.2021 09:36 Відповісти
Нихрена вы не понимаете в здоровом образе жизни. Люди регулярными массажами простаты профилактируют не только банальный простатит и доброкачественную гиперплазию предстательной железы, но и злокачественные новообразования в тканях простаты, внося ощутимый вклад в профилактику онкозаболеваний в Украине. Не стоит также сбрасывать со счетов профилактику ожирения и запоров. Стоит только ЛГБТ-активисту в час ночи украдкой у холодильника положить в рот лишний пирожок - не успел дойти до кровати, а пирожок уже из организма и выпал. И так 147 раз за ночь. Вот почему члены ЛГБТ-сообщества стройны и привлекательны. Русику Стефанчуку с Юзиком можно было бы это дело и на заметку взять, чтобы воплотить в какую-нибудь весьма полезную законодательную инициативу. И не только это..
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27.09.2021 19:19 Відповісти
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