Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, у центрі Києва відбувся Марш рівності - мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники маршу спустилися вниз бульваром Шевченка до пл.Льва Толстого, де під наглядом правоохоронців спустилися в метро.

Під час руху колони одна жінка лягла на асфальт з метою перешкоджання проведенню маршу. Вона щось говорила про лесбіянок і геїв. При цьому її швидко підняли і відвели в бік (друге відео, 2.26 хв. - Ред.). Інших спроб порушення правопорядку, за даними нашого кореспондента, під час проведення маршу не було.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" організатори Маршу рівності "КиївПрайд-2021", захід минув спокійно і без провокацій.

"Це вже 10-прайд, він минув успішно, він минув спокійно. Провокацій, крім жінки, яка лягла на дорозі і намагалася перепинити рух колони, не було", - сказала директорка громадської організації "КиївПрайд" Льоні Емсон на пресбрифінгу після завершення заходи.









































































































































































Як повідомлялося, головне гасло КиївПрайду 2021 року: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності". Тема маршу в 2021 році: "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки". За словами організаторів, це перший Марш Рівності, який має політичні вимоги до чинної влади у вигляді Маніфесту, який підписали громадські організації, благодійні фонди та представники політичних сил.

Весь периметр ходи було обнесено огорожею, а в місцях перекриття вулиць стояли шеренги правоохоронців.

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ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук