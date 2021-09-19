УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12006 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 949 306

Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 вересня, у центрі Києва відбувся Марш рівності - мирна хода на підтримку прав ЛГБТ+.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники маршу спустилися вниз бульваром Шевченка до пл.Льва Толстого, де під наглядом правоохоронців спустилися в метро.

Під час руху колони одна жінка лягла на асфальт з метою перешкоджання проведенню маршу. Вона щось говорила про лесбіянок і геїв. При цьому її швидко підняли і відвели в бік (друге відео, 2.26 хв. - Ред.). Інших спроб порушення правопорядку, за даними нашого кореспондента, під час проведення маршу не було.

Як повідомили "Інтерфакс-Україна" організатори Маршу рівності "КиївПрайд-2021", захід минув спокійно і без провокацій.

"Це вже 10-прайд, він минув успішно, він минув спокійно. Провокацій, крім жінки, яка лягла на дорозі і намагалася перепинити рух колони, не було", - сказала директорка громадської організації "КиївПрайд" Льоні Емсон на пресбрифінгу після завершення заходи.

Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 01
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 02
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 03
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 04
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 05
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 06
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 07
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 08
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 09
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 10
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 11
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 12
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 13
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 14
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 15
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 16
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 17
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 18
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 19
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 20
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 21
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 22
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 23
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 24
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 25
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 26
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 27
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 28
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 29
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 30
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 31
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 32
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 33
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 34
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 35
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 36
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 37
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 38
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 39
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 40
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 41
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 42
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 43
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 44
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 45
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 46
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 47
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 48
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 49
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 50
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 51
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 52
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 53
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 54
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 55
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 56
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 57
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 58
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 59
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 60
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 61
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 62
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 63
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 64
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 65
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 66
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 67
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 68
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 69
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 70
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 71
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 72
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 73
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 74
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 75
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 76
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 77
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 78
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 79
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 80
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 81
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 82
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 83
Руху ЛГБТ-маршу намагалася перешкодити жінка, яка лягла на асфальт і кричала про перетворення хлопчиків на геїв 84

Як повідомлялося, головне гасло КиївПрайду 2021 року: "Пліч-о-пліч на захист рівноправності". Тема маршу в 2021 році: "Країна для всіх. Закони для життя. Держава для безпеки". За словами організаторів, це перший Марш Рівності, який має політичні вимоги до чинної влади у вигляді Маніфесту, який підписали громадські організації, благодійні фонди та представники політичних сил.

Весь периметр ходи було обнесено огорожею, а в місцях перекриття вулиць стояли шеренги правоохоронців.

Також дивіться: "Не спи з чоловіком, як з жінкою, бо це - гидота!" - противники ЛГБТ-маршу збираються в парку ім.Шевченка. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ВІДЕО і ФОТО: Олег Богачук

Автор: 

Київ (19461) марш (334) ЛГБТ-спільнота (267) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
Бляха, как все заволновались. Прошлась група людей по центру города. Новость дня!!! нахер все остальное, давайте обсуждать геев. Просто безнадега.
показати весь коментар
19.09.2021 12:37
+14
то не безнадега.. то заволновались, опасаясь конкуренции. пассивные..

разве нормальных людей эти парады будут волновать?

ну прошлась группа спокойно, даже тетку на асфальте не поимели (а она явно этого хотела) - так чего устраивать крик?

а нет, пассивные взбудоражились и разволновались... раскричались что им "МЕШАЮТ" конкуренты, мля..

п.с. в той же рашке больше всего о геях/лесби орут (в госдупе, например) именно пид*орасы.. во всех смыслах)
показати весь коментар
19.09.2021 12:44
+12
Там про "костюм путина" очень трогательно
показати весь коментар
19.09.2021 12:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Але ж як раз копи охороняли цей зоопарк, то за що ж їх ненавидіти?



А ось і гомо-анархісти комуністи затасувались - бажають вчиняти гєндерну рєвалюцію, незважаючи на те що їх кгбшні дідусі гєїв відправляли до божевільні, а не по квоті у топ-менеджмент якогось заводу. Нагадаю, що нещодавно представники гомо-анархістів комуністів, в центрі києва нападали на АТОшників - з ножами та молотками, деяких білоруських гєй-анархістів навіть затримали та засудили за це, але ж ми йдемо в європу - нащо згадувати такі незручні факти?

показати весь коментар
20.09.2021 10:16 Відповісти
Легла эта тётка на моих глазах, на повороте с Владимирской вниз на Шевченка, не доходя до жёлтого корпуса. Ох и фотографов набежало!

Вот её фото:

показати весь коментар
20.09.2021 11:05 Відповісти
Позитивно и креативно.
показати весь коментар
20.09.2021 12:43 Відповісти
Та хай собі ходять. Чи від того відношення до людини має бути іншим? Надавно взнав, що однокласник сина гей. А йому майже 40 років. І батьки навіть не здогадуються, що він гей і все бідкаються, що досі не оженився. Гарний, симпатичний інтеллектуал. І що мені пенсіонеру до того? Слава Богу, що совкова дурість по відношенню до геїв скінчилася. Хай живуть і кохаються з ким хотять. Вони просто інші.
показати весь коментар
20.09.2021 17:39 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 