Офіцер Держприкордонслужби одержав від підлеглого близько $1000 хабара за безперешкодне проходження служби. ФОТО

Співробітники СБУ і військової прокуратури в зоні проведення ООС викрили хабарника - офіцера Державної прикордонної служби України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.

19 вересня в безпосередній близькості від лінії розмежування затримано військовослужбовця Донецького прикордонного загону, який одержав хабар у вигляді тактичного одягу (загальною вартістю близько 1000 доларів США) від свого підлеглого за безперешкодне проходження служби.

Хабарника затримано, а в приміщенні прикордонників проводиться обшук.

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