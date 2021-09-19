Офіцер Держприкордонслужби одержав від підлеглого близько $1000 хабара за безперешкодне проходження служби. ФОТО
Співробітники СБУ і військової прокуратури в зоні проведення ООС викрили хабарника - офіцера Державної прикордонної служби України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
19 вересня в безпосередній близькості від лінії розмежування затримано військовослужбовця Донецького прикордонного загону, який одержав хабар у вигляді тактичного одягу (загальною вартістю близько 1000 доларів США) від свого підлеглого за безперешкодне проходження служби.
Хабарника затримано, а в приміщенні прикордонників проводиться обшук.
Топ коментарі
+4 Василий Перминов
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+2 Aserius Nunim
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+1 Иванов Юрий #386693
показати весь коментар19.09.2021 20:12
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Чому немає фото предмету злочину? Служба позоритись не хоче? Бояться що народ засміє?
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