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Кит, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський", помер 1350 років тому, - НАНЦ. ФОТОрепортаж

Кит, останки якого знайшли українські полярники на острові Расмуссен біля станції "Академік Вернадський", жив 1350 років тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

"Нарешті вчені НАНЦ отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані, Польща. Завдяки цьому дослідженню було визначено вік залишків кита: він становить 1350 років (плюс/мінус 30 років). Тільки уявіть: це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира", - зазначається в повідомленні.

Вдалося також з'ясувати, що морський ссавець належить до виду синіх китів. Встановлено, що довжина кита була щонайменше 26 метрів. Він належав до південного (антарктичного) підвиду - це найбільший підвид серед синіх китів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Антарктиду прийшла зима: українських полярників замітає снігом. ФОТО

У НАНЦ заявили, що це відкриття має надзвичайне значення, оскільки всього в музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них належать іншому підвиду. Унаслідок китобійного промислу до 1960-х синій кит був практично повністю винищений. З 1963 року вид перебуває під охороною, але через незаконний (зокрема, радянський та японський) промисел відновлення популяції не відбувалося. На середину 1980-х, за даними міжнародної китобійної комісії, в світі залишалося не більш як 200-1400 особин.

Зараз, попри всі природоохоронні заходи, антарктичний синій кит все одно залишається дуже рідкісним - його чисельність становить 1,6-3 тис. особин, повідомили в НАНЦ, додавши, що для відновлення популяції потрібно ще принаймні 200 років, звичайно, за умови, що не виникнуть інші загрози.

За даними пресслужби, подальші дослідження останків кита включатимуть генетичний аналіз, що дозволить знайти нові відомості про еволюцію синіх китів і демографію їхніх древніх, нині знищених стад.

Дивіться: Науково-дослідний криголам, який купує Україна, вирушить до Антарктиди восени. ІНФОГРАФІКА

Кит, скелет якого знайшли біля станції Академік Вернадський, помер 1350 років тому, - НАНЦ 01
Кит, скелет якого знайшли біля станції Академік Вернадський, помер 1350 років тому, - НАНЦ 02
Кит, скелет якого знайшли біля станції Академік Вернадський, помер 1350 років тому, - НАНЦ 03

Автор: 

Антарктида (99) тварини (463) наука (364)


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Топ коментарі
+26
А що ти хочеш від кацапа? Знайома - працівник турфірми недавно розказала: "Прилітають з Росії кацапи в Прагу на тур Представники фірми їх зустріли привезли в готель допомогли заселиться в заброньовані номери Кацапка вийшла на балкон подивилася навкруги і невдоволено заявляє:

- А пачему нас так далеко ат моря паселили?! Мы что - должны через весь горад акваланги и другое снаряжение тащить?

Ну - у представника фірми спочатку "чєлюсть отпала" , потім давай пояснювать що в Чехії моря нема! В результаті фірма скаргу отримала, суть якої зводилася до того, що вони клієнтів "абманули - в любом туре далжно быть МОРЕ!!!" ...
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20.09.2021 04:39
+12
І Грета Тумблер матюкатися не буде...
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20.09.2021 01:20
+12
В Лапптестане поищи! Там гамна много!
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20.09.2021 07:15
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Умер 1350 лет назад

...

Тоді все норм. Поліцію можна не викликати
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20.09.2021 00:48 Відповісти
І "Грінпіс" не шумітиме .
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20.09.2021 00:56 Відповісти
І Грета Тумблер матюкатися не буде...
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20.09.2021 01:20 Відповісти
Грета "Туборг".
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20.09.2021 08:48 Відповісти
от куда кит в киеве там нет океана
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20.09.2021 01:07 Відповісти
А это не станция метро Вы про экспедицию на южный полюс Антарктиду слышали
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20.09.2021 01:15 Відповісти
А що ти хочеш від кацапа? Знайома - працівник турфірми недавно розказала: "Прилітають з Росії кацапи в Прагу на тур Представники фірми їх зустріли привезли в готель допомогли заселиться в заброньовані номери Кацапка вийшла на балкон подивилася навкруги і невдоволено заявляє:

- А пачему нас так далеко ат моря паселили?! Мы что - должны через весь горад акваланги и другое снаряжение тащить?

Ну - у представника фірми спочатку "чєлюсть отпала" , потім давай пояснювать що в Чехії моря нема! В результаті фірма скаргу отримала, суть якої зводилася до того, що вони клієнтів "абманули - в любом туре далжно быть МОРЕ!!!" ...
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20.09.2021 04:39 Відповісти
"в любом туре далжно быть МОРЕ!!!"
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20.09.2021 09:35 Відповісти
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20.09.2021 09:56 Відповісти
Знакомая не в «Кривом зеркале работает»?
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20.09.2021 10:00 Відповісти
Тобі дать адресу турфірми і її особисті дані викласти?
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20.09.2021 11:19 Відповісти
та к и писали бы что не станция метро а северный полюс
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21.09.2021 11:55 Відповісти
Аміго...ти серйозно?😂
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20.09.2021 08:12 Відповісти
написано метро академика вернадского в киеве откудова кит в киеве в днепр не заплыть..))
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21.09.2021 11:56 Відповісти
У Юры было недавно написано, что трассу до Благовещенска с Николаева начали делать. Очепятка, сэр
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24.09.2021 09:54 Відповісти
Читайте Біблію, там єдине пояснення

Всесвітній потоп, часи Ноя. Інакше його якісь невідомі вікінги притягли з Чорного моря для ритуальних потреб, це вам вже наші науКівці пояснять. А хтось дохторську захистить та буде пенсіон отримувати.

Радіовуглецевий метод нічим калібрувать, це вилами по воді писано, хоч порядок співпадає з біблійним, це точно не "мільйони років"
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20.09.2021 09:18 Відповісти
Так все повзнавайте, що можливо: самець чи самиця, сам помер ? скільки йому було років ? І, звичайно, які зміни сталися за цей час у цього виду.
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20.09.2021 02:46 Відповісти
Кит перед смертью потел ?
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20.09.2021 04:36 Відповісти
... непонятно, но из заголовка труп уже был "синий"
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20.09.2021 05:27 Відповісти
.... у него, рядом смарт лежал с "Діей"?
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20.09.2021 05:25 Відповісти
Не. Походу паспорт с датой рождения))
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20.09.2021 11:04 Відповісти
Открытие , которое прославит Украину на весь мир. Надо ещё найти гамно пингвина.
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20.09.2021 07:03 Відповісти
В Лапптестане поищи! Там гамна много!
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20.09.2021 07:15 Відповісти
Зачем он умер?
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20.09.2021 07:39 Відповісти
Судя по фотке, за ледяным торосом.
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20.09.2021 08:42 Відповісти
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20.09.2021 08:48 Відповісти
Он был не вацинированный
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20.09.2021 09:02 Відповісти
Я думал он это... в Москве на станции метро "Академик Вернадский".
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20.09.2021 08:08 Відповісти
он утонул
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20.09.2021 08:15 Відповісти
он устал
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20.09.2021 08:46 Відповісти
Фоторобот кита из детской книжки.
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20.09.2021 08:43 Відповісти
А ЧЕГО ОНИ КИТОВ КОТОРЫЕ ПЛАСТИК ПЕРЕВАРИВАЮТ НЕ КЛОНИРУЮТ !?
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20.09.2021 09:00 Відповісти
Я сначала подумал, шо в Киеве есть станция метро "Академик Вернадский"...
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20.09.2021 09:35 Відповісти
Уже не думай...
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20.09.2021 10:28 Відповісти
когда-то, кто так же скажет и о человечестве - "этот вид животных подох от придуманной ими же пандемии"......
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20.09.2021 11:05 Відповісти
Вот спасибо англичанам за их "Фарадей", ато был бы у Украины "Академик Вернадський" попытки создать наверное были бы, но на них уходила бы огромная куча бабла с нулевым результатом.... А так раз и все, у Украины есть научная станция в антарктиде, и бабла не с3,14здишь, сумма сделки один английский фунт. Можем делать научные открытия)) Что тут скажешь? Только "Боже! Храни Королеву!!!"
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20.09.2021 17:11 Відповісти
да.. Кит умер - открытие.

Черня это все
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21.09.2021 13:13 Відповісти
Кит, останки которого нашли украинские полярники на острове Расмуссен возле станции "Академик Вернадский", жил 1350 лет назад. Источник:

Нащі жгуть )

Приємно таке читати
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20.09.2021 21:43 Відповісти
Тоже мне "научное открытие " -нашли кости синего кита. В Якутии каждый год кости находят- как не мамонта, так саблезубого медведя и еще чего -нибудь похожего. Вот если бы написали, что Путин сдох или повесился, или повесили, или сунули черенок лопаты в задницу -вот тогда я бы порадовался.
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21.09.2021 09:01 Відповісти
 
 