Кит, скелет якого знайшли біля станції "Академік Вернадський", помер 1350 років тому, - НАНЦ. ФОТОрепортаж

Кит, останки якого знайшли українські полярники на острові Расмуссен біля станції "Академік Вернадський", жив 1350 років тому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного антарктичного наукового центру.

"Нарешті вчені НАНЦ отримали результати радіовуглецевого аналізу зразків, зробленого в лабораторії у Познані, Польща. Завдяки цьому дослідженню було визначено вік залишків кита: він становить 1350 років (плюс/мінус 30 років). Тільки уявіть: це означає, що він помер у сьомому столітті, в епоху вікінгів та цивілізації майя, за три сторіччя до княгині Ольги і князя Володимира", - зазначається в повідомленні.

Вдалося також з'ясувати, що морський ссавець належить до виду синіх китів. Встановлено, що довжина кита була щонайменше 26 метрів. Він належав до південного (антарктичного) підвиду - це найбільший підвид серед синіх китів.

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У НАНЦ заявили, що це відкриття має надзвичайне значення, оскільки всього в музеях світу є лише кілька десятків скелетів синіх китів, і більшість із них належать іншому підвиду. Унаслідок китобійного промислу до 1960-х синій кит був практично повністю винищений. З 1963 року вид перебуває під охороною, але через незаконний (зокрема, радянський та японський) промисел відновлення популяції не відбувалося. На середину 1980-х, за даними міжнародної китобійної комісії, в світі залишалося не більш як 200-1400 особин.

Зараз, попри всі природоохоронні заходи, антарктичний синій кит все одно залишається дуже рідкісним - його чисельність становить 1,6-3 тис. особин, повідомили в НАНЦ, додавши, що для відновлення популяції потрібно ще принаймні 200 років, звичайно, за умови, що не виникнуть інші загрози.

За даними пресслужби, подальші дослідження останків кита включатимуть генетичний аналіз, що дозволить знайти нові відомості про еволюцію синіх китів і демографію їхніх древніх, нині знищених стад.

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