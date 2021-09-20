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6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів: в Україні стартують навчання Rapid Trident-2021. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 вересня, стартують українсько-американські навчання Rapid Trident-2021, у яких візьмуть участь 6000 військовослужбовців із 15 країн-партнерів. Вони відбудуться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України.

"Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021 триватимуть із 20 вересня по 1 жовтня 2021 року. Основна мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці навчання - важливий крок України на шляху до НАТО, вони мають підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних Сил України, США та інших членів НАТО і держав-партнерів.

"Участь у навчаннях візьмуть 6 тис. військовослужбовців із п'ятнадцяти країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що вперше в історії Rapid Trident проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час навчань заплановано спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

Також читайте: Україна стежить за військовими навчаннями Росії та Білорусі, - Данілов

Також повідомляється, що за кілька годин до початку навчань було успішно завершено перекидання одного з підрозділів служби правопорядку Збройних Сил України повітряним способом літаком Іл-76МД.

6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів: в Україні стартують навчання Rapid Trident-2021 01
6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів: в Україні стартують навчання Rapid Trident-2021 02
6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів: в Україні стартують навчання Rapid Trident-2021 03
6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів: в Україні стартують навчання Rapid Trident-2021 04
6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів: в Україні стартують навчання Rapid Trident-2021 05

Фото Іл-76 МД Олексія Треніна

Автор: 

оборона (4780) США (22799) військові навчання (2775) Rapid Trident (12)


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Топ коментарі
+14
Гарних навчань, хлопці !
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20.09.2021 08:54
+9
Чому ж не поміг. Допоміг злити інфу по Вагнерівцям.
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20.09.2021 08:55
+7
Це започатковано Порошенком.

А зеленський нічим війську не поміг.
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20.09.2021 08:52
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Це започатковано Порошенком.

А зеленський нічим війську не поміг.
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20.09.2021 08:52 Відповісти
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20.09.2021 08:55 Відповісти
Чому ж не поміг. Допоміг злити інфу по Вагнерівцям.
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20.09.2021 08:55 Відповісти
Та ще й відвів війська назад від лінії фронту.
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20.09.2021 09:13 Відповісти
И вообще - ПОРОШЕНКО ПРЕЗИДЕНТ МИРА!!! (ничего не напоминает?)
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20.09.2021 12:44 Відповісти
.. так уже есть **Величайший Лидер Современности**... маленькое такое зелёное ничтожество с соответствующей кликухой!! (ничего не напоминает?)
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20.09.2021 16:59 Відповісти
Изучите вопрос изначально.

Rapid Trident, начали проводиться очень давно. Задолго до Пороха.
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20.09.2021 14:32 Відповісти
Так. За Ющенка розпочались.
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20.09.2021 15:33 Відповісти
А ще в селах, через які він проїзжав потім ще тиждень кури добре несуться та надої хороші
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20.09.2021 17:43 Відповісти
Гарних навчань, хлопці !
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20.09.2021 08:54 Відповісти
И почаще этих учений. У параши мало будет желания нападать в открытую при таких учениях.
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20.09.2021 09:00 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧАЩЕ ПРОВОДИТЬ СОРЕВНОВАНИЯ СНАЙПЕРОВ !)

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20.09.2021 09:15 Відповісти
Ну какими нужно быть уПОРОтыми? Здесь речь о многонациональных учениях 2021 года. Везде нужно вставить Порошенко. Он что, сейчас в них участвует, он военный какой армии? Ну просто 3,14 какойто!!!
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20.09.2021 12:50 Відповісти
У вас аллергия и вы зебил?) Увы, не сочувствую)
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20.09.2021 17:31 Відповісти
Кремль скрежещет зубами от ярости, что Петр Порошенко
пользуется огромной поддержкой в мировом сообществе и общается с западными коллегами без переводчика. За «Круглыми столами» у него не
ломаются наушники, как у князя Темнейшего, и не мокнет от пота рубашка, как у Лукашенко. Про нашего Гетьмана болельщики футбола в разных странах не поют на
стадионах хит харьковских болельщиков: «Ла-ла-ла!» и не скандируют кричалку: «Спасибо жителям Донбасса…».

Поэтому московские «повара путина», по заказу ФСБ, круглосуточно продолжают злословить Петра Алексеевича и членов его семьи. За клевету на пятого президента Украины ордынские тролли получают гонорар в двойном размере. Не 11 рублей 80 копеек как обычно платит Пригожин своим ботам, а 23 рубля 60 копеек за каждый гнусный комментарий. За цветной коллаж на Порошенко с гематомами под его глазами, свиным пятачком вместо носа и в форме эсэсовца - размер гонорара утраивается.

Петр Порошенко принял разграбленную страну, которая ведет тяжелую войну с православными фашистами из РПЦ МП Кирилла Гундяева и полностью разваленную армию с предателями генералами и подкупленными Кремлем силовиками. Внутри страны ему также противостоят пророссийские депутаты-предатели из партии: «За жидтя» и «Матькiвщина», которые периодически совершают поездки в Москву на инструктаж в ФСБ.

Президент взял на себя тяжкий груз, но при этом отлично владеет ситуацией и понимает, что продолжение полномасштабной войны с Залесьем - это смерть для Украины.
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20.09.2021 22:02 Відповісти
ОООО це чудово можна і затриматись для зміни клімата

всіх в нашу форму і зачистити передову до границі з мордором.
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20.09.2021 13:06 Відповісти
 
 