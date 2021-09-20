6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів: в Україні стартують навчання Rapid Trident-2021. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 вересня, стартують українсько-американські навчання Rapid Trident-2021, у яких візьмуть участь 6000 військовослужбовців із 15 країн-партнерів. Вони відбудуться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України.

"Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021 триватимуть із 20 вересня по 1 жовтня 2021 року. Основна мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці навчання - важливий крок України на шляху до НАТО, вони мають підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних Сил України, США та інших членів НАТО і держав-партнерів.

"Участь у навчаннях візьмуть 6 тис. військовослужбовців із п'ятнадцяти країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що вперше в історії Rapid Trident проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час навчань заплановано спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.

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Також повідомляється, що за кілька годин до початку навчань було успішно завершено перекидання одного з підрозділів служби правопорядку Збройних Сил України повітряним способом літаком Іл-76МД.













Фото Іл-76 МД Олексія Треніна