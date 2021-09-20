6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів: в Україні стартують навчання Rapid Trident-2021. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 20 вересня, стартують українсько-американські навчання Rapid Trident-2021, у яких візьмуть участь 6000 військовослужбовців із 15 країн-партнерів. Вони відбудуться на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зі зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗС України.
"Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021 триватимуть із 20 вересня по 1 жовтня 2021 року. Основна мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці навчання - важливий крок України на шляху до НАТО, вони мають підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних Сил України, США та інших членів НАТО і держав-партнерів.
"Участь у навчаннях візьмуть 6 тис. військовослужбовців із п'ятнадцяти країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що вперше в історії Rapid Trident проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час навчань заплановано спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.
Також повідомляється, що за кілька годин до початку навчань було успішно завершено перекидання одного з підрозділів служби правопорядку Збройних Сил України повітряним способом літаком Іл-76МД.
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А зеленський нічим війську не поміг.
Rapid Trident, начали проводиться очень давно. Задолго до Пороха.
пользуется огромной поддержкой в мировом сообществе и общается с западными коллегами без переводчика. За «Круглыми столами» у него не
ломаются наушники, как у князя Темнейшего, и не мокнет от пота рубашка, как у Лукашенко. Про нашего Гетьмана болельщики футбола в разных странах не поют на
стадионах хит харьковских болельщиков: «Ла-ла-ла!» и не скандируют кричалку: «Спасибо жителям Донбасса…».
Поэтому московские «повара путина», по заказу ФСБ, круглосуточно продолжают злословить Петра Алексеевича и членов его семьи. За клевету на пятого президента Украины ордынские тролли получают гонорар в двойном размере. Не 11 рублей 80 копеек как обычно платит Пригожин своим ботам, а 23 рубля 60 копеек за каждый гнусный комментарий. За цветной коллаж на Порошенко с гематомами под его глазами, свиным пятачком вместо носа и в форме эсэсовца - размер гонорара утраивается.
Петр Порошенко принял разграбленную страну, которая ведет тяжелую войну с православными фашистами из РПЦ МП Кирилла Гундяева и полностью разваленную армию с предателями генералами и подкупленными Кремлем силовиками. Внутри страны ему также противостоят пророссийские депутаты-предатели из партии: «За жидтя» и «Матькiвщина», которые периодически совершают поездки в Москву на инструктаж в ФСБ.
Президент взял на себя тяжкий груз, но при этом отлично владеет ситуацией и понимает, что продолжение полномасштабной войны с Залесьем - это смерть для Украины.
всіх в нашу форму і зачистити передову до границі з мордором.