18-річний хлопець влаштував стрілянину в університеті Пермі: є загиблі і постраждалі. ВІДЕО+ФОТО

Невідомий відкрив стрілянину в університеті в Пермі. Постріли лунають на території Пермського університету, є загиблі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" джерело в службі швидкої допомоги.

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"Невідомий проник на територію Пермського державного університету і відкрив стрілянину по студентах і викладачах. Є загиблі і постраждалі", - сказало джерело.

Люди самостійно евакуюються з вишу, зокрема вистрибують з вікон.

Пізніше в пресслужбі Пермського державного національного дослідницького університету (ПДНДУ) "Інтерфаксу" підтвердили інформацію про інцидент.

"Я підтверджую інформацію, у нас дійсно сталася стрілянина. Ми з колегами в конференц-залі, частина співробітників закрилися зсередини, інші співробітники закрилися у своїх кабінетах. Був хлопець у масці, який стріляв з травмату", - сказав представник пресслужби.

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ПДНДУ також закликав студентів закритися в аудиторіях. "Якщо ви на цей момент перебуваєте в університеті, якщо ви перебуваєте в аудиторії, будь ласка, постарайтеся закритися зсередини і залишатися на місці. Якщо ви перебуваєте на території кампусу, покиньте територію, якщо це можливо", - йдеться в повідомленні вишу у "ВКонтакте" .

"Якщо ви їдете в університет - розвертайтеся!", - додається в повідомленні вишу.

Як пишуть соцмережі, попередньо встановлено, що стрілянину відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров, нині він забарикадувався в аудиторії корпусу. Знайдено сторінку стрільця в соцмережах, де він поетапно розповідає, як збирався влаштувати теракт.





Пізніше Интерфакс із посиланням на МВС РФ повідомив, що хлопця, який відкрив стрілянину в Пермському держуніверситеті, затримано.

"Сьогодні вранці до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що на території Пермського державного національного дослідницького університету чути звуки пострілів. У результаті проведеної операції нападника затримано співробітниками поліції", - заявили в МВС Росії.

Також про це повідомив сам виш у соцмережах, хоча раніше з'являлася інформація, що людину, яка відкрила стрілянину в Пермському державному університеті, було ліквідовано.

Виш раніше повідомив, що невідомий стріляв по людях з травматичної зброї на території кампусу, на вулиці. Постраждали четверо. Це сталося близько 11 години.

Заняття у виші скасували.

Як пізніше повідомив Telegram-канал BAZA, стрілець Тимур Бекмансуров, який напав на Пермський університет, помер.



Фото: BAZA

Нагадаємо, 18-річний учень коледжу Владислав Росляков 17 жовтня 2018 року влаштував вибух і відкрив стрілянину з рушниці в політехнічному коледжі в Керчі, після чого наклав на себе руки. Жертвами трагедії стали 21 людина, включно зі стрільцем. Крім цього, 46 осіб з пораненнями різного ступеня тяжкості потрапили до медичних установ.