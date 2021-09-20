18-річний хлопець влаштував стрілянину в університеті Пермі: є загиблі і постраждалі. ВІДЕО+ФОТО
Невідомий відкрив стрілянину в університеті в Пермі. Постріли лунають на території Пермського університету, є загиблі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило "Интерфаксу" джерело в службі швидкої допомоги.
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"Невідомий проник на територію Пермського державного університету і відкрив стрілянину по студентах і викладачах. Є загиблі і постраждалі", - сказало джерело.
Люди самостійно евакуюються з вишу, зокрема вистрибують з вікон.
Пізніше в пресслужбі Пермського державного національного дослідницького університету (ПДНДУ) "Інтерфаксу" підтвердили інформацію про інцидент.
"Я підтверджую інформацію, у нас дійсно сталася стрілянина. Ми з колегами в конференц-залі, частина співробітників закрилися зсередини, інші співробітники закрилися у своїх кабінетах. Був хлопець у масці, який стріляв з травмату", - сказав представник пресслужби.
ПДНДУ також закликав студентів закритися в аудиторіях. "Якщо ви на цей момент перебуваєте в університеті, якщо ви перебуваєте в аудиторії, будь ласка, постарайтеся закритися зсередини і залишатися на місці. Якщо ви перебуваєте на території кампусу, покиньте територію, якщо це можливо", - йдеться в повідомленні вишу у "ВКонтакте" .
"Якщо ви їдете в університет - розвертайтеся!", - додається в повідомленні вишу.
Як пишуть соцмережі, попередньо встановлено, що стрілянину відкрив 18-річний Тимур Бекмансуров, нині він забарикадувався в аудиторії корпусу. Знайдено сторінку стрільця в соцмережах, де він поетапно розповідає, як збирався влаштувати теракт.
Пізніше Интерфакс із посиланням на МВС РФ повідомив, що хлопця, який відкрив стрілянину в Пермському держуніверситеті, затримано.
"Сьогодні вранці до чергової частини поліції надійшло повідомлення про те, що на території Пермського державного національного дослідницького університету чути звуки пострілів. У результаті проведеної операції нападника затримано співробітниками поліції", - заявили в МВС Росії.
Також про це повідомив сам виш у соцмережах, хоча раніше з'являлася інформація, що людину, яка відкрила стрілянину в Пермському державному університеті, було ліквідовано.
Виш раніше повідомив, що невідомий стріляв по людях з травматичної зброї на території кампусу, на вулиці. Постраждали четверо. Це сталося близько 11 години.
Заняття у виші скасували.
Як пізніше повідомив Telegram-канал BAZA, стрілець Тимур Бекмансуров, який напав на Пермський університет, помер.
Нагадаємо, 18-річний учень коледжу Владислав Росляков 17 жовтня 2018 року влаштував вибух і відкрив стрілянину з рушниці в політехнічному коледжі в Керчі, після чого наклав на себе руки. Жертвами трагедії стали 21 людина, включно зі стрільцем. Крім цього, 46 осіб з пораненнями різного ступеня тяжкості потрапили до медичних установ.
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Раз человека (видимо с неокрепшими мозгами) можно убедить смсками или еще чем-то отнять жизнь у себя, значит наверняка, попутно можно его-же перед этим заставить выполнить и какую-то полезную работу ,например расстрелять десяток -другой человек, не думаю что это такие себе совпадения, прямо как под копирочку всё и исполнитель всегда погибает, очень удобненько, а то врдруг попадет куда, и там умные людишки покопаются у него в подкорке, и выяснят как именно это было сделано..... Цели до конца непонятны, но одну из них назвать могу, думаю в ближайшее время недоединорошенная дума примет законец, согласно которому доблестные нацгвардейцы, совместно с копами заставят всех россиян, у которых есть на руках законное оружие, сдать его на хранение дорогому государству, при отказе будет разрешено силовое изъятие.... В стране , живущей по Оруелу это абсолютно логичный и необходимый шаг....
Беспокоит другое, этого же человечка можно вооружить не помповым ружьишком, а например 10-ю кило тротила или химическим оружием, которое его научат сделать в чайнике, у себя на кухне, из ингридиентов купленных в магазине для юных садоводов)) и убить не 8-10 человек а 50 или тысячу......
Чому мені не жаль?
Нещодавно проводили глобально нарассєйське тестування закритя нарасєї від всього світу. В результаті цього "тестування" їх нарасєйський Центробанк був вимушений перейти на паперову форму ведення справ!
Нова стрілянина не просто так! Девіз "весь мир нам враг!" набирає силу!
«Житель дома, 1967 года рождения, проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС», - цитирует Informburo.kz сообщение ведомства.
Портал Tengrinews уточняет, что в результате стрельбы погибли два офицера полиции - капитан и майор.
«Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались», - сообщает Tengrinews.
ЧОМУ МЕНІ НЕ СУМНО ?
Мабуть тому що розумію принцип - що Кремляндія посіяла серед свого народу, те вона і пожинає.
На Расєє гарним тоном вважається чмиріти тих хто "нє рускій", заохочується нацизм, ксенофобія, імперське мислення, так чому треба дивуватись що такий "фашизм" і хунта кояться в Кремляндії
Бідна, бідні Расєя, за што єй такіє бєди
А взагалі масові вбивства, це доволі цікава та заманлива штука, шкода що зеленоботи ніде не збираються у великих кількостях, а то хто зна що б могло сталось