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Затримано терориста "ЛНР", який штурмував у 2014 році будівлю управління СБУ в Луганську, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано терориста

Терориста "ЛНР" затримали контррозвідники СБУ. У 2014 році він брав участь у штурмі і захопленні адміністративної будівлі управління СБУ в Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Станиці Луганської у квітні 2014 року приєднався до проросійських збройних угруповань. Разом з іншими бойовиками він зламував двері службових приміщень управління. За завданням ватажків зловмисник шукав документи, брав участь у розграбуванні та знищенні техніки, а також інших матеріальних цінностей, що були в будівлі СБУ.

Після штурму бойовик чергував на зведених терористами барикадах і забезпечував "пропускний режим" на вході до захопленої будівлі. Потім ніс "службу" на блокпості біля Станиці Луганської, перевіряв документи громадян, які перетинали міст через Сіверський Донець, їхні речі та транспортні засоби.

Через конфлікт з іншими бойовиками та ватажками угруповання, він повернувся на підконтрольну українській владі територію та переховувався від українських правоохоронців у різних населених пунктах Луганщини.

Контррозвідники СБУ встановили місце його проживання і затримали у невеличкому селі під селищем Білокуракине.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. За участь у незаконних збройних формуваннях санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

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Затримано терориста ЛНР, який штурмував у 2014 році будівлю управління СБУ в Луганську, - контррозвідка СБУ 01
Затримано терориста ЛНР, який штурмував у 2014 році будівлю управління СБУ в Луганську, - контррозвідка СБУ 02
Затримано терориста ЛНР, який штурмував у 2014 році будівлю управління СБУ в Луганську, - контррозвідка СБУ 03
Затримано терориста ЛНР, який штурмував у 2014 році будівлю управління СБУ в Луганську, - контррозвідка СБУ 04

Автор: 

контррозвідка (470) Луганськ (576) СБУ (12812) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+12
это не верно в корне.. Моторыло воевал во вторую чеченскую, а с ноября 2013 года Моторыло проходил спецподготовку в ростовскои военном лагере в составе группы, которая действовала в Крыму в здании Правительства, захватывала здание СБУ г. Донецка, действовала в Славянске.. ненужно недооценивать врагов, сравнивая их с вчерашним школьником, впервые взявшим калаш в руки..
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20.09.2021 10:54
+8
Чмо мелкое, типа мотороли.
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20.09.2021 10:49
+5
конечно... потому что сбушники и их руководство оказались настолько ссыкливыми, что не только не смоли защитить свое здание, но и позволили просрать 7% территории Украины... так что вопрос о разгоне замудонцев вообще не должен стоять - разогнать и забыть...
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20.09.2021 10:50
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Чмо мелкое, типа мотороли.
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20.09.2021 10:49 Відповісти
это не верно в корне.. Моторыло воевал во вторую чеченскую, а с ноября 2013 года Моторыло проходил спецподготовку в ростовскои военном лагере в составе группы, которая действовала в Крыму в здании Правительства, захватывала здание СБУ г. Донецка, действовала в Славянске.. ненужно недооценивать врагов, сравнивая их с вчерашним школьником, впервые взявшим калаш в руки..
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20.09.2021 10:54 Відповісти
Моторила накуренний клоун, его задача пиар на тв, если б его охраняли как звезду, гнил би в посадке вместе со всеми. А про опит арестанта ничего не известно.
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20.09.2021 11:06 Відповісти
Портнов теж ровернувся на підконтрольну територію з приходом Зелі але його не чіпають.
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20.09.2021 11:22 Відповісти
конечно... потому что сбушники и их руководство оказались настолько ссыкливыми, что не только не смоли защитить свое здание, но и позволили просрать 7% территории Украины... так что вопрос о разгоне замудонцев вообще не должен стоять - разогнать и забыть...
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20.09.2021 10:50 Відповісти
они н ***** ссыкливыми. Они по большей части были в первых рядах боевиков.

К сожалению..

предательство было там массовое. Менты еще в марте купили российские погоны - сказали, им по 2 штуки баксов зарплаты обещали.

С людьми надо было работать. А с ними и сейчас никто не работает.. зп у полицейских - 8 тыс. неудивительно что сейчас в полиции недобор штата 50% а те кто есть - берут взятки поголовно.
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20.09.2021 11:55 Відповісти
И из за этого они родину продадут? У судей и сбушников и другой шоблы зарплаты были по 50 тысяч долларов,и это их не остановило от предательства.
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20.09.2021 12:49 Відповісти
спочатку нарід обирає гамадріл на пости президента та у парламент а потім хтось повинен бути "не сцикливим"?
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20.09.2021 14:36 Відповісти
Обычный имбицил
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20.09.2021 10:51 Відповісти
нах эти фотки забора и мешков если рожу мудака все равно не видно ?
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20.09.2021 10:53 Відповісти
дырявую ложку этому "герою"!
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20.09.2021 10:56 Відповісти
Скорее всего, не очень крупное, там таких где-то треть взрослого мужского населения, но для обменного фонда сгодится.
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20.09.2021 11:23 Відповісти
Где лицо? Может это дибил из параллельного класса или сосед?
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20.09.2021 11:59 Відповісти
8 лет -очень мало за такие преступления ,отдайте его в чешский суд ,хоть у этого ****** и есть(был) паспорт Украины
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20.09.2021 12:46 Відповісти
 
 