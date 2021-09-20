Зніс шлагбаум і відстрілювався від поліцейських: у Києві затримали п'яного водія, який 40 хвилин намагався втекти від переслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці в Київській області затримали водія, який сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання він намагався втекти і стріляв у правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Під час патрулювання міста Вишгород працівники групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції зупинили автомобіль "Audi", водій якого хаотично рухався дорогою.

У відповідь чоловік дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в‘їхав у шлагбаум і спробував втекти.

На вимогу поліцейських зупинитися, чоловік не реагував та продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, однак порушник неодноразово створював аварійні ситуації та здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських.

За 40 хвилин автомобіль вдалося заблокувати та затримати водія у Печерському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Під час освідування було встановлено, що 33-річний чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

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Раніше ж він також притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Вишгородського РУП, а також працівники поліції Києва.

Як з’ясувалося згодом, правопорушник здійснював постріли з пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події вилучено зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.

Автомобіль вилучено та доставлено на спеціально відведений майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

Поліція затримала 33-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.



Фото: сайт поліції