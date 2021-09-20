Зніс шлагбаум і відстрілювався від поліцейських: у Києві затримали п'яного водія, який 40 хвилин намагався втекти від переслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці в Київській області затримали водія, який сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання він намагався втекти і стріляв у правоохоронців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
"Під час патрулювання міста Вишгород працівники групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції зупинили автомобіль "Audi", водій якого хаотично рухався дорогою.
У відповідь чоловік дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в‘їхав у шлагбаум і спробував втекти.
На вимогу поліцейських зупинитися, чоловік не реагував та продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, однак порушник неодноразово створював аварійні ситуації та здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських.
За 40 хвилин автомобіль вдалося заблокувати та затримати водія у Печерському районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Під час освідування було встановлено, що 33-річний чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Раніше ж він також притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Вишгородського РУП, а також працівники поліції Києва.
Як з’ясувалося згодом, правопорушник здійснював постріли з пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події вилучено зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.
Автомобіль вилучено та доставлено на спеціально відведений майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.
Поліція затримала 33-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
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2. Вилучена зброя, ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ...
Звіздець!!!" А як ТАКЕ може бути? Хто йому дав дозвіл на вогнепальну зброю?! Хоч гумові кулі, але ж то зброя!
интересно - в Британии и у Байдена - как бы дали? тоже так же? не убил никого ну и ладно, мусоров и так много.
Диктор раскрашен и "украшен" цацками по самое горло. И базарит как будто заставили говорить на суахили француза - еле-еле совладал с собой шоб не перейти на общепутинский.
Не, не статья это просто жесть.
\\\\\\Как выяснилось впоследствии, правонарушитель осуществлял выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. Источник: \\\\\\\
та даже если нелегальный макаров бы имел, то и так у нас статьи не плюсуются, то есть за то шо стрелял в мусоров - фактически смертная казнь(еще х.з. шо хуже - пожизненно или смертная).
очень интересно - как в других странах за такое.
а если бы с охотничьей рогатки стрелял? а если бы бутылку тяжелую бросил, пустую?
Нужно, или садить в тюрьму за нетрезвость или запретить крутые машины.
однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских.
За 40 минут автомобиль удалось заблокировать..."
Мене цікавить:
1. Скільки разів поліцейські вистрілили в нього на протязі цих 40 хвилин?
2. Чому ні разу на попали в нього?
P.S. В Канаді з нього давно б зробили "решето".
Не смішно, бо правда.