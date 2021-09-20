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Зніс шлагбаум і відстрілювався від поліцейських: у Києві затримали п'яного водія, який 40 хвилин намагався втекти від переслідування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці в Київській області затримали водія, який сів за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання він намагався втекти і стріляв у правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Під час патрулювання міста Вишгород працівники групи реагування патрульної поліції Вишгородського районного управління поліції зупинили автомобіль "Audi", водій якого хаотично рухався дорогою.

У відповідь чоловік дістав зброю та почав направляти її у бік поліцейських, після чого в‘їхав у шлагбаум і спробував втекти.

На вимогу поліцейських зупинитися, чоловік не реагував та продовжував рух. Поліцейські переслідували водія, однак порушник неодноразово створював аварійні ситуації та здійснив близько восьми пострілів у бік службового автомобіля поліцейських.

За 40 хвилин автомобіль вдалося заблокувати та затримати водія у Печерському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Зніс шлагбаум і відстрілювався від поліцейських: у Києві затримали пяного водія, який 40 хвилин намагався втекти від переслідування 01

Під час освідування було встановлено, що 33-річний чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Також дивіться: П'яний колишній прокурор збив на смерть жінку на скутері на Рівненщині й намагався втекти. ФОТОрепортаж

Раніше ж він також притягувався до кримінальної відповідальності за ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Зніс шлагбаум і відстрілювався від поліцейських: у Києві затримали пяного водія, який 40 хвилин намагався втекти від переслідування 02

На місці події працювала слідчо-оперативна група Вишгородського РУП, а також працівники поліції Києва.

Як з’ясувалося згодом, правопорушник здійснював постріли з пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події вилучено зброю, дозвільні документи, патрони та гільзи.

Автомобіль вилучено та доставлено на спеціально відведений майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

Зніс шлагбаум і відстрілювався від поліцейських: у Києві затримали пяного водія, який 40 хвилин намагався втекти від переслідування 03

Поліція затримала 33-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Зніс шлагбаум і відстрілювався від поліцейських: у Києві затримали пяного водія, який 40 хвилин намагався втекти від переслідування 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (19463) Нацполіція (15164) пияцтво (580) Вишгород (71)


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Топ коментарі
+21
Хорошо хоть не завалили при задержании, а то пришлось бы ещё отсидеть за этого мудака.
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20.09.2021 13:03
+9
У нас уже пьяные приключения за рулём стали ежедневной рутиной. Может парламенту стоит обратить внимание на эту проблему? А ну да, у нас и депутаты такой же мусор, шары залили или закинулись бодрящими веществами и пошли куралесить, сори
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20.09.2021 13:03
+9
Пьяных водил нужно сажать. Альтернативы нет.
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20.09.2021 13:05
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Хорошо хоть не завалили при задержании, а то пришлось бы ещё отсидеть за этого мудака.
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20.09.2021 13:03 Відповісти
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20.09.2021 13:26 Відповісти
ну когда же мы узаконим огнестрельное оружие ?
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20.09.2021 13:51 Відповісти
доброго ранку, воно і так законне вже давним-давно
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20.09.2021 17:55 Відповісти
Изолировать эту обезьяну от общества на как можно дольше. Если это тело такое себе позволяет в отношении сотрудников полиции, представляю как оно себя ведет в бытовых условиях
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21.09.2021 10:50 Відповісти
У нас уже пьяные приключения за рулём стали ежедневной рутиной. Может парламенту стоит обратить внимание на эту проблему? А ну да, у нас и депутаты такой же мусор, шары залили или закинулись бодрящими веществами и пошли куралесить, сори
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20.09.2021 13:03 Відповісти
это не проблема, это бизнес, каждое такое приключение - доход на карман. И да, отмазываются не только депутаты, судьи и чиновники, любой желающий может, лишь бы деньги были.
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20.09.2021 13:22 Відповісти
Пьяных водил нужно сажать. Альтернативы нет.
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20.09.2021 13:05 Відповісти
и лишать прав навсегда... при этом не смотреть на чины-погоны-связи...
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20.09.2021 13:13 Відповісти
Нет, так не пойдёт. Если всех начнут сажать по закону,где же полицаи харчеваться будут?
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20.09.2021 13:34 Відповісти
Если клиенту будет светить срок - взятки вырастут в десятки раз. Только единожды заплатив такую взятку, клиент вряд-ли сядет за руль пьяным в следующий раз.
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20.09.2021 13:49 Відповісти
не помощник "слуги",или "слуга"?А то опять придется видеокамеры на ремонт отправлять для отмазки
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20.09.2021 13:07 Відповісти
Скоріше обдароване дитя правосуддя.
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20.09.2021 13:27 Відповісти
В США наверняка бы открыли ответный огонь, никто бы не стал выяснять какими он там пульками стреляет.
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20.09.2021 13:09 Відповісти
В США не в кожному штаті купиш гумостріл. Це, вважається спецзасобом для правоохоронців і легше купити справжній пістолет.
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20.09.2021 13:21 Відповісти
Резинкострелы тут не популярны. А насчет "нелетальных" боеприпасов - то такое, можно по интернету купить вполне свободно. К примеру, 12 кал. резиновые пули и резиновая картечь и все, шо меньше калибром, до мелкашки включительно.

https://madisonguns.com/sellier-bellot-sb12rba-less-lethal-rubber-ball-shotgun-12-gauge-2-75-2-11-16-oz-1-rubber-ball-shot-25rds/?variant=1946
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20.09.2021 16:13 Відповісти
Вы же не забудьте ему ВИП камеру предоставить с интернетом и проститутками.
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20.09.2021 13:10 Відповісти
1. Раніше притягався до кримінальної відповідальності за погрозу вбивства...

2. Вилучена зброя, ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ...

Звіздець!!!" А як ТАКЕ може бути? Хто йому дав дозвіл на вогнепальну зброю?! Хоч гумові кулі, але ж то зброя!
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20.09.2021 13:11 Відповісти
Грабли тоже зброя, вон говорят недавно чувака с граблями в голове привезли... Кто ему грабли выдал - непонятно...
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20.09.2021 13:14 Відповісти
на грабли не нужно разрешение, которое еще и далеко не каждый поличить может
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20.09.2021 13:16 Відповісти
Особливообдарована особа. Думаєте Дмитро з Свинория так легко відмазався б від погрози вбивством? Спитайте хто у нього татко.
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20.09.2021 13:23 Відповісти
Свинорылово это и есть Вышгород?
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20.09.2021 13:36 Відповісти
Ні, це 150 кілометрів від нього.
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20.09.2021 13:39 Відповісти
опять журналисты безобразничают...
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20.09.2021 13:15 Відповісти
А може це, добровільний помічник чи член сім'ї судді? Їм без проблем видають дозвіл на гумостріл, а дітки не бояться вгашені кататися.
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20.09.2021 13:25 Відповісти
у нас будь-який сільський алкаш не боїться вгашеним кататися. Зловлять - то зловлять, можна порішать, не перший раз.
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20.09.2021 13:35 Відповісти
Ну, я знав одного такого. Він вже не те що не сідає за кермо після чарки, а навіть став взагалі менше вживати. Не так там просто і парєшать.
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20.09.2021 13:38 Відповісти
Я таки вгадав це, добровільний помічник правоохоронців. Іншими словами тітухан.
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20.09.2021 14:41 Відповісти
завтра выяснится, что он депутат от СН. Извинятся и скажут, что это не он
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20.09.2021 13:17 Відповісти
Нет, настолько откровенно ссать в глаза мудраму нариту они не смогут. Скажут "не удалось установить, был ли он за рулем".
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20.09.2021 15:15 Відповісти
ага и нет доказательств что стрелял именно он.
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20.09.2021 20:47 Відповісти
Завтра виясниться, що неможливо довести , що то він сидів за кермом.
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20.09.2021 19:15 Відповісти
до пожизненного???

интересно - в Британии и у Байдена - как бы дали? тоже так же? не убил никого ну и ладно, мусоров и так много.

Диктор раскрашен и "украшен" цацками по самое горло. И базарит как будто заставили говорить на суахили француза - еле-еле совладал с собой шоб не перейти на общепутинский.

Не, не статья это просто жесть.

\\\\\\Как выяснилось впоследствии, правонарушитель осуществлял выстрелы из устройства для отстрела резиновых пуль. Источник: \\\\\\\

та даже если нелегальный макаров бы имел, то и так у нас статьи не плюсуются, то есть за то шо стрелял в мусоров - фактически смертная казнь(еще х.з. шо хуже - пожизненно или смертная).

очень интересно - как в других странах за такое.

а если бы с охотничьей рогатки стрелял? а если бы бутылку тяжелую бросил, пустую?
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20.09.2021 13:22 Відповісти
У Байдена сину теж все з рук сходить.
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20.09.2021 13:26 Відповісти
вспоминается аргумент, что если всем раздать пистолеты, то будут бояться стрелять, так вот он точно знал что у полиции пистолеты, и это его остановило?
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20.09.2021 13:33 Відповісти
Тому що, поліції складніше відкрити вогонь ніж цивілу. Цивіл захищає своє життя, а співробітник знаходиться на зміні. Дивно що, вони взагалі його переслідували після першого пострілу.
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20.09.2021 13:36 Відповісти
Так они и не стреляли. У нас страна терпил. Есть только небольшая кучка хозяев, которая всех имеет.
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21.09.2021 07:23 Відповісти
Вы слышали, что бы водитель Таврии или Запорожца пьяным убегал от полиции или отстреливался?
Нужно, или садить в тюрьму за нетрезвость или запретить крутые машины.
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20.09.2021 14:09 Відповісти
На Запорожце от полиции? Не знаю... А от ментов легко))) И потом машину ментов вытягивали из грязи уже трактором))) И трактористом был тот же водила запорожца))) Правда менты об этом так и не узнали )
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21.09.2021 09:37 Відповісти
А почему полицейские в него не стреляли при попытке применить оружие?
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20.09.2021 14:40 Відповісти
Патамуша, це добровільний помічник правоохоронців.
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20.09.2021 14:42 Відповісти
А хто ж зеку видав дозвольні доки на зброю?
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20.09.2021 15:33 Відповісти
"....

однако нарушитель неоднократно создавал аварийные ситуации и осуществил около восьми выстрелов в сторону служебного автомобиля полицейских.

За 40 минут автомобиль удалось заблокировать..."

Мене цікавить:

1. Скільки разів поліцейські вистрілили в нього на протязі цих 40 хвилин?

2. Чому ні разу на попали в нього?

P.S. В Канаді з нього давно б зробили "решето".
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20.09.2021 16:39 Відповісти
нужно еще больше быдловидео о неправомерной остановке мусорами !
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20.09.2021 19:13 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!! Коли буде цьому край!!
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20.09.2021 19:45 Відповісти
В США пристрелили би нахер. А вдруг єто зебил очередной.
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20.09.2021 21:35 Відповісти
На зоні буде авторітєтно розказувати як чмирив поліцейських і стріляв по ним ))

Не смішно, бо правда.
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20.09.2021 21:39 Відповісти
дурдом..менты валят кого не надо...а когда надо было валить устроили погоню с угрозой жизни для остальных... И хер бы отмазались с нашими законами если б завалили не урку, а пьяного слугу народа
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21.09.2021 10:56 Відповісти
 
 