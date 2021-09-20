Затримано ексвійськовослужбовця ЗСУ, який допоміг РФ захопити повітряний простір під час окупації Криму, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали в Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Він "допомагав" російським військам у контролі повітряного простору над окупованою АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Крім того, у 2014 році зловмисник брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них – міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ "Кримаерорух".

За даними слідства, затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. У 2011 році він був завербований російськими спецслужбами і отримав паспорт громадянина РФ.

Під час анексії українського півострову зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої "Самооборони Криму".

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

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