Затримано ексвійськовослужбовця ЗСУ, який допоміг РФ захопити повітряний простір під час окупації Криму, - контррозвідка СБУ. ФОТО
Контррозвідники СБУ затримали в Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Він "допомагав" російським військам у контролі повітряного простору над окупованою АР Крим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Крім того, у 2014 році зловмисник брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них – міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ "Кримаерорух".
За даними слідства, затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. У 2011 році він був завербований російськими спецслужбами і отримав паспорт громадянина РФ.
Під час анексії українського півострову зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої "Самооборони Криму".
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.
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Наоборот, нужно увеличить фото ихних иплищ, чтобы в случае побега (что в нынешних условиях ооочень возможно) народ мог их идентифицировать, словить за холку и оприходовать.
А потом уже фоты делать. Как считаешь?
на последнем фото на столе биометрический украинский паспорт, надо полагать этого баклана, которому захотелось мир посмотреть
К их сожалению они не вошли в круг друзей и родственников Зе&К95.