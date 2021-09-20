УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10654 відвідувача онлайн
Новини Фото Окупація Криму
12 339 40

Затримано ексвійськовослужбовця ЗСУ, який допоміг РФ захопити повітряний простір під час окупації Криму, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Затримано ексвійськовослужбовця ЗСУ, який допоміг РФ захопити повітряний простір під час окупації Криму, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідники СБУ затримали в Херсонській області так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Він "допомагав" російським військам у контролі повітряного простору над окупованою АР Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Крім того, у 2014 році зловмисник брав участь у захопленні українських стратегічно важливих об’єктів на території півострова. Серед них – міжнародний аеропорт і регіональний підрозділ "Кримаерорух".

За даними слідства, затриманий є колишнім військовослужбовцем Збройних Сил України. У 2011 році він був завербований російськими спецслужбами і отримав паспорт громадянина РФ.

Під час анексії українського півострову зловмисник входив до складу незаконного збройного формування так званої "Самооборони Криму".

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Також дивіться: Затримано терориста "ЛНР", який штурмував у 2014 році будівлю управління СБУ в Луганську, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано ексвійськовослужбовця ЗСУ, який допоміг РФ захопити повітряний простір під час окупації Криму, - контррозвідка СБУ 01
Затримано ексвійськовослужбовця ЗСУ, який допоміг РФ захопити повітряний простір під час окупації Криму, - контррозвідка СБУ 02

Автор: 

контррозвідка (470) Крим (14143) окупація (6687) СБУ (12812) військовослужбовці (4744)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
На палю суку
показати весь коментар
20.09.2021 13:18
+20
Уважаемая редакция, может быть хватит размазывать пиксели по иплам государственных и криминальных преступников?

Наоборот, нужно увеличить фото ихних иплищ, чтобы в случае побега (что в нынешних условиях ооочень возможно) народ мог их идентифицировать, словить за холку и оприходовать.
показати весь коментар
20.09.2021 13:38
+19
За паспортом приперлося кацапське порося.
показати весь коментар
20.09.2021 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На палю суку
показати весь коментар
20.09.2021 13:18 Відповісти
Негідник !
показати весь коментар
20.09.2021 13:19 Відповісти
Вот и уголовная статья - за измену! И на тот момент он был гражданин Украины, не надо отмазывать, как гражданина параши!!!
показати весь коментар
20.09.2021 13:19 Відповісти
Он и сейчас гражданин Украины) За паспортом приперся... Сказочный долб....
показати весь коментар
22.09.2021 19:28 Відповісти
Вытрясти всю информацию всем способами из этого ДЛБа, срок 15-ку с пожизненным запретом на въезд и на возможный обмен, только исключительно военных, а не таксистов, рядом проходивших и неудачно посмотревших
показати весь коментар
20.09.2021 13:22 Відповісти
3 года условно?
показати весь коментар
20.09.2021 13:22 Відповісти
Что до 21 года выясняли что он с 11 запоребриковский гражданин?
показати весь коментар
20.09.2021 13:23 Відповісти
Если на момент предательства был парашинец, то кто его принимал и судить как шпиона нанесший ущерб безопасности Украины!!!
показати весь коментар
20.09.2021 13:26 Відповісти
Предателям дают больше, чем шпиенам.
показати весь коментар
20.09.2021 14:03 Відповісти
до 14-го не имели данных о гражданстве РФ, а сейчас за украинским паспортом приперперся и попался
показати весь коментар
20.09.2021 13:45 Відповісти
За загран паспортом как раз 10 годков прошло.
показати весь коментар
20.09.2021 13:49 Відповісти
За паспортом приперлося кацапське порося.
показати весь коментар
20.09.2021 13:24 Відповісти
Життя в українській тюрьмі тепер йому солодше ніж у родной говєні.
показати весь коментар
20.09.2021 13:28 Відповісти
Я то думал воздушное пространство контролируют военные а оказалось чинуши из аэропорта.))
показати весь коментар
20.09.2021 13:30 Відповісти
Воздушное пространство действительно контролируют военные В Украэрорухе есть военный сектор Единой системы управления воздушным движением, Они и имеют главное слово в управлении. Само управление гражданскими и военными самолётами (за исключением боевой авиации) осуществляет гражданский сектор. Этот клоун ранее работал в военном секторе..а после увольнения замом директора аэропорта. Эта категория управленцев отношения к управлению воздушным движением не имеет. Скорее всего зная ..что ..где.. откуда ведётся контроль и управление помог захватить подразделение Украэроруха ну и естественно взять под контроль управление над Крымом.
показати весь коментар
20.09.2021 14:28 Відповісти
Думать,похоже не твое (аэропорт гражданский),твое- лить оградки из бетона для впопучленцев
показати весь коментар
20.09.2021 15:03 Відповісти
Отпустят или обменяют на таксиста
показати весь коментар
20.09.2021 13:30 Відповісти
Юра,здесь ты неправ,Зечмо,теперь его ещё и медалькой наградит,за то,что "он отодвинул границ Украины.
показати весь коментар
22.09.2021 19:20 Відповісти
понять и п.дарасить!
показати весь коментар
20.09.2021 13:35 Відповісти
Уважаемая редакция, может быть хватит размазывать пиксели по иплам государственных и криминальных преступников?

Наоборот, нужно увеличить фото ихних иплищ, чтобы в случае побега (что в нынешних условиях ооочень возможно) народ мог их идентифицировать, словить за холку и оприходовать.
показати весь коментар
20.09.2021 13:38 Відповісти
А это требование Евросоюза, куды мы все так стремимся. Презумпцыя невиновности. Чилавег- похожий, просто так прохожий.
показати весь коментар
20.09.2021 13:41 Відповісти
Ну так можна ж тада лапатой по иплу, шоб уже точно не узнали и не навредили.

А потом уже фоты делать. Как считаешь?
показати весь коментар
20.09.2021 13:43 Відповісти
А я шо? Мнение в ЕС надо спрашивать.А то кредит не дадут.
показати весь коментар
20.09.2021 14:44 Відповісти
Тебя забыли спросить,шелупонь рашистская ,идешь на 3 веселых буквы...
показати весь коментар
20.09.2021 15:06 Відповісти
Тю, а шо такє? Тарговлей газом-на-крави с ****** разве не ЕС занято?будешь атрицать?
показати весь коментар
20.09.2021 15:10 Відповісти
Меняй ник ,баран винторогий, этот уже протух
показати весь коментар
20.09.2021 15:26 Відповісти
Носки свои сними, вонять тухлым не будет .
показати весь коментар
20.09.2021 17:16 Відповісти
я думаю их размыли ещё до цензора
показати весь коментар
20.09.2021 13:42 Відповісти
Та не. В последнее время Цензор всем мутным поцам рожы замылывает.
показати весь коментар
20.09.2021 13:45 Відповісти
В 2011 году он был завербован российскими спецслужбами и получил паспорт гражданина РФ.

на последнем фото на столе биометрический украинский паспорт, надо полагать этого баклана, которому захотелось мир посмотреть
показати весь коментар
20.09.2021 13:42 Відповісти
Отпустят.Зеленые выродки своих не сажают.Был бы ветераном АТО,то посадили бы,а так отпустят,100%...
показати весь коментар
20.09.2021 13:51 Відповісти
бидлятина прокацаплена, на палю скотину
показати весь коментар
20.09.2021 13:55 Відповісти
Неплохо бы публиковать здесь мотивы приезда сюда предателей. Вот это было бы интересно. Ведь знают, что риск велик быть здесь схваченным. Не все ведь за загранпаспортами едут. Бывают иные причины.
показати весь коментар
20.09.2021 14:18 Відповісти
мотив на переднем плане фотографии.
показати весь коментар
20.09.2021 14:44 Відповісти
Молодці ті,хто його відстежував та затримав.
показати весь коментар
20.09.2021 14:28 Відповісти
воно гнида...
показати весь коментар
20.09.2021 15:22 Відповісти
Довічне ув'язнення без права амністії.
показати весь коментар
20.09.2021 16:41 Відповісти
При Зельцмане- Зелемойском многие потянулись по различным причинам,просто глядя на КАДРОВ Зеленского думали,что их,как мелкую сошку не тронут.

К их сожалению они не вошли в круг друзей и родственников Зе&К95.
показати весь коментар
20.09.2021 17:21 Відповісти
Отпустят и поставят в кадровый резерв как Татарова
показати весь коментар
20.09.2021 19:17 Відповісти
Да нет,они за должностями ехали,ведь "біндеровци" проиграли,Зельоные,свои,касапские пришли.
показати весь коментар
22.09.2021 19:24 Відповісти
 
 