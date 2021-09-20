Підприємці на Львівщині щомісяця вивозили до 30 фур деревини з України за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Щомісяця ділки вивозили до 30 вантажівок, в яких містилося близько 1000 кубометрів лісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що протиправну схему організували двоє підприємців Львівщини. Для безперешкодного вивезення лісопродукції до країн ЄС зловмисники фальсифікували документи. Для цього вони залучили службових осіб лісогосподарських підприємств Сумської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Щомісяця за "послугу" придбання необлікованої лісосировини та фальсифікацію документів щодо фактичної кубомаси та сортності продукції ділки оплачували лісничим майже 4 млн грн "відкатів".

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Правоохоронці задокументували зловмисників "на гарячому" під час передачі чергового траншу хабарів посадовим особам лісогосподарських підприємств Сумщини.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 201-1, ст. 368 та ст. 369 КК України, тривають слідчі дії. Додатково встановлюється причетність службових осіб інших підприємств та установ лісової галузі.









