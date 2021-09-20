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Підприємці на Львівщині щомісяця вивозили до 30 фур деревини з України за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

Щомісяця ділки вивозили до 30 вантажівок, в яких містилося близько 1000 кубометрів лісу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що протиправну схему організували двоє підприємців Львівщини. Для безперешкодного вивезення лісопродукції до країн ЄС зловмисники фальсифікували документи. Для цього вони залучили службових осіб лісогосподарських підприємств Сумської, Вінницької, Хмельницької та Київської областей.

Щомісяця за "послугу" придбання необлікованої лісосировини та фальсифікацію документів щодо фактичної кубомаси та сортності продукції ділки оплачували лісничим майже 4 млн грн "відкатів".

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Правоохоронці задокументували зловмисників "на гарячому" під час передачі чергового траншу хабарів посадовим особам лісогосподарських підприємств Сумщини.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 201-1, ст. 368 та ст. 369 КК України, тривають слідчі дії. Додатково встановлюється причетність службових осіб інших підприємств та установ лісової галузі.

Підприємці на Львівщині щомісяця вивозили до 30 фур деревини з України за кордон, - СБУ 01
Підприємці на Львівщині щомісяця вивозили до 30 фур деревини з України за кордон, - СБУ 02
Підприємці на Львівщині щомісяця вивозили до 30 фур деревини з України за кордон, - СБУ 03
Підприємці на Львівщині щомісяця вивозили до 30 фур деревини з України за кордон, - СБУ 04
Підприємці на Львівщині щомісяця вивозили до 30 фур деревини з України за кордон, - СБУ 05

Автор: 

контрабанда (1823) ліс (768) СБУ (12812)


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Топ коментарі
+4
Та то дрібниці, он на Буковині якого дядька спіймали з машиною деревини, то ще той "расхітітєль соціалістіческой собствєнності"!
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20.09.2021 14:26
+3
а таможня, как всегда "ни при чём"...
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20.09.2021 14:23
+1
предприниматели???
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20.09.2021 14:35
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а таможня, как всегда "ни при чём"...
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20.09.2021 14:23 Відповісти
Та то дрібниці, он на Буковині якого дядька спіймали з машиною деревини, то ще той "расхітітєль соціалістіческой собствєнності"!
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20.09.2021 14:26 Відповісти
предприниматели???
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20.09.2021 14:35 Відповісти
а нам наивеличниший предлагает лярд деревьев взамен посадить....
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20.09.2021 14:43 Відповісти
На государство возложено две функции: беречь лес и его же пилить и продавать. Результат на лицо
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20.09.2021 15:16 Відповісти
Зе сказал не вырубить а посадить!
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20.09.2021 15:54 Відповісти
От скотинякі, вроде і не малороси, а таке творять😁😁😁
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20.09.2021 16:30 Відповісти
Конечно виноват водитель Вася И лесник Коля

А таможня ?
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20.09.2021 16:42 Відповісти
Якби тільки на Львівщині.На Сумщині через села пруть фури з лісом.Селяни кажуть,що всі хто "в ділі"-куплені, і добиватись правди-марна справа.Україна-територія безкарності і беззаконня,хто б там щось не розповідав.
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20.09.2021 16:51 Відповісти
Вывозил, вывозил, башлял, башлял. Раз не забашлял мусорам с СеБеУшниками и на тебе прикрыли, ничего откупиться, нужно же бэзпеке кормиться как нибудь
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20.09.2021 20:36 Відповісти
 
 