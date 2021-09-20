Пермський стрілець залишив повідомлення у соцмережах з докладним описом підготовки до теракту. ФОТОрепортаж

Першокурсник юридичного факультету Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину в Пермському державному університеті, напередодні атаки залишив прощальне повідомлення в соцмережах.

Про це пише інструктор зі стрільби і вогневої підготовки Микола Микулич у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Він далеко не дурний. Цікаво, що вибір зброї він зробив як найпростіший, якби він не отримав дробовик, він би їх підпалив, підірвав або протаранив, не факт що з меншими жертвами", - зазначив Микулич, опублікувавши скріншоти послання Бекмансурова з соцмережі.

У листі стрілець пише, що подія не є терактом, а сам він не перебуває в екстремістських організаціях.

















У записці Бекмансуров докладно описав, як готував теракт, відкладав гроші на купівлю зброї і отримував на неї дозвіл.

"Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що прийшов час зробити те, про що я мріяв", - написав він.

Також стрілець докладно розповів, як проходив огляд у психіатра.

Він заявив, що спочатку хотів атакувати школу, в якій навчався раніше, але змінив рішення наприкінці березня, оскільки його навчальний заклад "був занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин життя".





Як повідомлялося, вранці, 20 вересня, Бекмансуров влаштував стрілянину з рушниці в одному з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету. У результаті вісім осіб загинули, близько 20 постраждали.

Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб).