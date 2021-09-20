Пермський стрілець залишив повідомлення у соцмережах з докладним описом підготовки до теракту. ФОТОрепортаж
Першокурсник юридичного факультету Тимур Бекмансуров, який влаштував стрілянину в Пермському державному університеті, напередодні атаки залишив прощальне повідомлення в соцмережах.
Про це пише інструктор зі стрільби і вогневої підготовки Микола Микулич у соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Він далеко не дурний. Цікаво, що вибір зброї він зробив як найпростіший, якби він не отримав дробовик, він би їх підпалив, підірвав або протаранив, не факт що з меншими жертвами", - зазначив Микулич, опублікувавши скріншоти послання Бекмансурова з соцмережі.
У листі стрілець пише, що подія не є терактом, а сам він не перебуває в екстремістських організаціях.
У записці Бекмансуров докладно описав, як готував теракт, відкладав гроші на купівлю зброї і отримував на неї дозвіл.
"Думав про це давно, йшли роки і я зрозумів, що прийшов час зробити те, про що я мріяв", - написав він.
Також стрілець докладно розповів, як проходив огляд у психіатра.
Він заявив, що спочатку хотів атакувати школу, в якій навчався раніше, але змінив рішення наприкінці березня, оскільки його навчальний заклад "був занадто неприємним місцем для того, щоб проводити в ньому останні 10 хвилин життя".
Як повідомлялося, вранці, 20 вересня, Бекмансуров влаштував стрілянину з рушниці в одному з корпусів Пермського державного національного дослідницького університету. У результаті вісім осіб загинули, близько 20 постраждали.
Порушено кримінальну справу за ч.2 ст.105 КК РФ (вбивство двох і більше осіб).
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Я ещё когда служил в Советской армии, в 84 году, понял это)
когда замполит заявил мне, что Россия принесла цивилизацию в Армению))) Когда же я ему сказал, что Армения приняла христианство за 600 лет до России, а университеты были в Армении тогда, когда России ещё не существовало, он долго отказывался мне верить)
Так что вроде бы новость и позитив, у ***** будет меньше резервов.
ну что есть желание намотаться платочком??? А деньжонок хватит??? У ...фараонов хватило. И расчет коэффициента поглощения был правильный. Интересное совпадение да, когда компов не было?
в каSSабских навастях на севодня - нет никакова "пермскага стрелка"
там тока Украина, США, Франция и талибы ...
Сам подорвёт.
Даний опус має бути цікавим для тих, хто ратує за заборону зброї. Якщо б він не купив вогнепалу то, врізався б натовп на автомобілі чи різав навколо себе ножом, підірвав вибухівку, як шахід. Вчинити масове вбивство можна багатьма методами і вогнепал далеко не самий смертоносний.
Можна як завгодно ускладнювати доступ до зброї. Як бачимо в данному випадку він пройшов усі круги аду для отримання бажаної "зеленки". Терористи, які врізалися в хмарочоси навіть отримали ліцензії пілотів. Той хто хоче- шукає можливість.
Висновок, для запобігання масових вбивств доступ до зброї не має ніякого значення. Так само не важливі заборони на ідеологічні течії, якщо вони не закликають до знищення людства. Головне це, можливість мати людині позитивну ідею і можливість її втілити. Бачити перспективу і можливість її реалізації. Авторитарні та кастові соціальні системи неминуче ведуть до терору.
Но, увы, шизофрения. паранойя, дебют бывает, как раз, лет в 18-20.
Надо посмотреть, кто из членов семьи болел.
Такое может случиться в любой точке планеты ,в любое время.
Інакше потрібно визнати що, молодиків в Керчі, Казані та Пермі викохали вони особисто. Соціально-економічне середовище РФ і породжує такі акти.
А Росляков керченский вообще родился и прожил всю жизнь на Вкраїні.
Но у него папа хворый и маман тоже не в себе.
Завтра такое-же может быть в любой точке Украины. Оружия море, сумасшедших тысячи.