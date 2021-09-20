Через шлюз Дніпра вперше пройшов караван із барж і буксира, - Мінінфраструктури. ФОТО

Мінінфраструктури працює над відновленням активних водних перевезень у країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, на Дніпровському каскаді відбувся експеримент із проходженням Каховського шлюзу караваном.

"Уперше в історії був прошлюзований караван завдовжки 235 м і завширшки 17 м, при тому, що робочий розмір шлюзової камери 260 м, а ширина - 18 м. Це важливий крок на шляху поліпшення річкової логістики та підвищення конкурентоспроможності річкового транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що караван складався із 2 барж і 1 буксира, а після успішного експерименту планують провести серію таких шлюзувань для поліпшення річкової логістики.

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У міністерстві підрахували, що караванний тип шлюзування економить час і дозволить судновласникам додатково протягом року зробити 10 рейсів і перевезти до 100 тисяч тонн за навігацію.

"Протягом тривалого часу існувала ініціатива від бізнесу щодо пришвидшення процесу шлюзування. Сьогодні нарешті розпочались експерименти з одночасним проходженням декількох плавзасобів на Каховському шлюзі. Це черговий крок до розвитку водної логістики, яка має стати зручною альтернативою автомобільним та залізничним перевезенням", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Парламент і уряд раніше виділили додаткові 86,2 млн гривень на модернізацію шлюзів і заклали в проєкт бюджету-2022 ще майже 600 млн гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що новий закон про внутрішній водний транспорт дасть старт розвитку річкових перевезень, економічний ефект становитиме мільярди гривень. Також у межах ініційованої президентом програми "Велике будівництво" почалося відродження портів. Частина з них перейде в концесію, як порт "Ольвія" і порт "Херсон".

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