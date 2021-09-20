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Через шлюз Дніпра вперше пройшов караван із барж і буксира, - Мінінфраструктури. ФОТО

Мінінфраструктури працює над відновленням активних водних перевезень у країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства, на Дніпровському каскаді відбувся експеримент із проходженням Каховського шлюзу караваном.

"Уперше в історії був прошлюзований караван завдовжки 235 м і завширшки 17 м, при тому, що робочий розмір шлюзової камери 260 м, а ширина - 18 м. Це важливий крок на шляху поліпшення річкової логістики та підвищення конкурентоспроможності річкового транспорту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що караван складався із 2 барж і 1 буксира, а після успішного експерименту планують провести серію таких шлюзувань для поліпшення річкової логістики.

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У міністерстві підрахували, що караванний тип шлюзування економить час і дозволить судновласникам додатково протягом року зробити 10 рейсів і перевезти до 100 тисяч тонн за навігацію.

"Протягом тривалого часу існувала ініціатива від бізнесу щодо пришвидшення процесу шлюзування. Сьогодні нарешті розпочались експерименти з одночасним проходженням декількох плавзасобів на Каховському шлюзі. Це черговий крок до розвитку водної логістики, яка має стати зручною альтернативою автомобільним та залізничним перевезенням", - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Парламент і уряд раніше виділили додаткові 86,2 млн гривень на модернізацію шлюзів і заклали в проєкт бюджету-2022 ще майже 600 млн гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що новий закон про внутрішній водний транспорт дасть старт розвитку річкових перевезень, економічний ефект становитиме мільярди гривень. Також у межах ініційованої президентом програми "Велике будівництво" почалося відродження портів. Частина з них перейде в концесію, як порт "Ольвія" і порт "Херсон".

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Через шлюз Дніпра вперше пройшов караван із барж і буксира, - Мінінфраструктури 01
Через шлюз Дніпра вперше пройшов караван із барж і буксира, - Мінінфраструктури 02

Автор: 

Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447) Херсонська область (5750)


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Топ коментарі
+23
Судя по фото - караван был подводный.
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20.09.2021 14:38
+3
\\... В министерстве подсчитали, что караванный тип шлюзования экономит время... Наконец, начались эксперименты с одновременным прохождением нескольких плавсредств на Каховском шлюзе. .. - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.... \\

Мне одному показалось, что такие проводки во всем мире существуют давно и очень давно?
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20.09.2021 15:04
+2
да уж...фото информативное и по теме статьи...
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20.09.2021 14:46
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Судя по фото - караван был подводный.
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20.09.2021 14:38 Відповісти
Цензор в "ударе". У них то бомжи из МВД то подводные караваны . Аплодирую стоя!!!!
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20.09.2021 15:11 Відповісти
хорошая мысль. или караван барж-дирижаблей.
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21.09.2021 00:56 Відповісти
да уж...фото информативное и по теме статьи...
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20.09.2021 14:46 Відповісти
Фото "В ожидании корована"?
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20.09.2021 15:00 Відповісти
На фото стадо сусликов пляшет на барже!
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20.09.2021 15:01 Відповісти
де баржа с арбузами??))
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20.09.2021 15:01 Відповісти
3 кавунами , вже проплила.
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20.09.2021 16:12 Відповісти
\\... В министерстве подсчитали, что караванный тип шлюзования экономит время... Наконец, начались эксперименты с одновременным прохождением нескольких плавсредств на Каховском шлюзе. .. - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.... \\

Мне одному показалось, что такие проводки во всем мире существуют давно и очень давно?
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20.09.2021 15:04 Відповісти
А Караван гулять вийде?
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20.09.2021 15:04 Відповісти
странно тока на днепрогесе шлюзы..где там шлюз там нима плотин..очередной фотошоповброс..
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20.09.2021 15:46 Відповісти
ты совсем дурак? как например быть с этим Середньодніпровська ГЕС (до 2016 р. Дніпродзержинська) - є 4-м ступенем середньої частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%96 каскаду гідроелектростанцій на р. Дніпро . Утворює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5 Кам'янське водосховище . Розташована у м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Кам'янське . там тоже есть шлюз и не только там
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20.09.2021 16:12 Відповісти
Караван из подводных лодок и подводного буксира.
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20.09.2021 15:57 Відповісти
Ну вот вы и попали. Теперь вами точно займутся за разглашение гостайны. Ведь действительно баржи использовались для прикрытия тайной переброски подводных суден. Ведь еще год-два и не только подлодки, но и баржи по Днепру ходить не смогут.)))
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20.09.2021 19:13 Відповісти
Кран туда сразу подгоните.Бо если потопят баржу в шлюзе,то надолго заблокируют важный шаг на пути улучшения речной логистики и повышения конкурентоспособности речного транспорта
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20.09.2021 16:02 Відповісти
Секретный фарватер.
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20.09.2021 16:26 Відповісти
Секретный фарватер - это хорошо сказано про направление извилин в ЗЕленом правительстве. Там их как специально собрали всех с очень "утонченным" мышлением. Такое ощущение, что до правления они все прапорщиками служили. Вобщем власть у нас анекдотичная - прапорщики под предводительством Вовочки.
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20.09.2021 19:11 Відповісти
Знов собаки на краю села брешуть? Ой, то пане міністр щось сказав? А я думав хто то бреше, як собака? Начебто однаково, одразу і не разбереш.
А в чем суть брехни? Так все просто. Кто-то решил сэкономить и не платить трижды, а ЗЕленолобые тут-же выдают за свою якобы работу и заслугу.
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20.09.2021 19:09 Відповісти
граждане, в статье ясно сказано "караван прошел".

прошедшее время. это и запечатлили на фото. всё, расходимся.
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21.09.2021 00:59 Відповісти
на фото разные шлюзы
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21.09.2021 16:10 Відповісти
 
 