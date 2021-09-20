У розтраті майже 42 млн грн держкоштів підозрюють двох екскерівників науково-дослідних інститутів, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" та колишньому генеральному директору державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" за фактами службового підроблення та розтрати бюджетних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, державні інститути проводили загальнонаціональну грошову оцінку земель сільгоспризначення за бюджетні кошти, на яку з державного бюджету було виділено 140 млн грн. Оцінка складалася з кількох етапів, один з яких – ґрунтові обстеження.

"З метою створення видимості діяльності з оцінки земель до офіційних документів було внесено недостовірні дані щодо кількості відібраних зразків ґрунту та вартості цих робіт. Внаслідок дій посадових осіб державі було завдано збитків на суму близько 42 млн грн", - сказано в повідомленні.

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