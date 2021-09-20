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У розтраті майже 42 млн грн держкоштів підозрюють двох екскерівників науково-дослідних інститутів, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків директора державного підприємства "Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" та колишньому генеральному директору державної установи "Інститут охорони ґрунтів України" за фактами службового підроблення та розтрати бюджетних коштів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, державні інститути проводили загальнонаціональну грошову оцінку земель сільгоспризначення за бюджетні кошти, на яку з державного бюджету було виділено 140 млн грн. Оцінка складалася з кількох етапів, один з яких – ґрунтові обстеження.

"З метою створення видимості діяльності з оцінки земель до офіційних документів було внесено недостовірні дані щодо кількості відібраних зразків ґрунту та вартості цих робіт. Внаслідок дій посадових осіб державі було завдано збитків на суму близько 42 млн грн", - сказано в повідомленні.

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У розтраті майже 42 млн грн держкоштів підозрюють двох екскерівників науково-дослідних інститутів, - Офіс Генпрокурора 01
У розтраті майже 42 млн грн держкоштів підозрюють двох екскерівників науково-дослідних інститутів, - Офіс Генпрокурора 02
У розтраті майже 42 млн грн держкоштів підозрюють двох екскерівників науково-дослідних інститутів, - Офіс Генпрокурора 03

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корупція (4683) розтрата (259) Офіс Генпрокурора (3249)


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20.09.2021 16:12 Відповісти
и сколько еще таких кормушек в стране....
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20.09.2021 16:21 Відповісти
834, писали уже. Места там заняты, к сожалению.
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20.09.2021 16:44 Відповісти
в рейху піймали бригаду бізнесменів, близьких до Романа Абрамовича. В сиві часи найнялися будувати дорогу біля Москви. Взяли старий проект 70 -х, з допомогою нової техніки оцифрували, проект видали за новий, захистили, отримали фінансування вперед. І все це в грудні місяці. Два тижні роботи і гроші в кишеню. Однак забули заплатити першим авторам. Ті нажалувались СКР і їх до тюрми. А ці так само взяли дельтаплан, оцифрували старе і видали як нове. А про грунти (бонітування) забули. А їм нагадали. А пожалілись ті, кому не заплатили.
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20.09.2021 16:31 Відповісти
...какой то поток сознания
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20.09.2021 19:03 Відповісти
Всё на науку!
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20.09.2021 16:43 Відповісти
Дайош люстрацию науКівців!
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20.09.2021 16:54 Відповісти
 
 