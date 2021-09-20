60 осіб звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці на Дніпропетровщині звільнили з трудового рабства 60 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Фермери мали у власності 500 Га землі у Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області. Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів.

За організацію злочинної діяльності поліцейські затримали трьох осіб 64, 50 та 40 років. 19 вересня за місцями їх мешкання, роботи та в автомобілях відбулися обшуки за участі поліцейських управління карного розшуку, відділу аеропідтримки УМАЗ ДПП за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. В результаті правоохоронці вилучили зброю, набої, паспорти робітників, документацію, банківські картки, гроші та три автомобілі. На момент слідчих заходів у бараках перебували 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють оперативники Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно з поліцейськими відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання ще двох осіб, причетних до торгівлі людьми.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.













