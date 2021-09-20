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60 осіб звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці на Дніпропетровщині звільнили з трудового рабства 60 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

Фермери мали у власності 500 Га землі у Петриківському та Магдалинівському районах Дніпропетровської області. Для обробки полів та збору урожаю овочів вони пропонували робітникам пристойну платню. Натомість людей заселили у бараки й платили лише частину обіцяних коштів.

За організацію злочинної діяльності поліцейські затримали трьох осіб 64, 50 та 40 років. 19 вересня за місцями їх мешкання, роботи та в автомобілях відбулися обшуки за участі поліцейських управління карного розшуку, відділу аеропідтримки УМАЗ ДПП за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. В результаті правоохоронці вилучили зброю, набої, паспорти робітників, документацію, банківські картки, гроші та три автомобілі. На момент слідчих заходів у бараках перебували 60 осіб, які піддавалися трудовій експлуатації.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють оперативники Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно з поліцейськими відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Наразі в порядку ст. 208 КПК України затримано трьох осіб. Їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Також відкрито кримінальне провадження за фактом зберігання боєприпасів без передбаченого законом дозволу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Вживаються заходи для встановлення місця перебування та затримання ще двох осіб, причетних до торгівлі людьми.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

60 осіб звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині, - Нацполіція 01
60 осіб звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині, - Нацполіція 02
60 осіб звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині, - Нацполіція 03
60 осіб звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині, - Нацполіція 04
60 осіб звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині, - Нацполіція 05
60 осіб звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині, - Нацполіція 06
60 осіб звільнили з трудового рабства на Дніпропетровщині, - Нацполіція 07

Автор: 

Нацполіція (15164) рабство (68) Дніпропетровська область (3718)


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Я когда то в 17 лет во время летних каникул подрабатывал на фазенде, копал железо и сдавал его в конце дня, там кроме меня работали еще цыгане у которых были украинские рабы за крышу над головой, еду и бутылку водки вполне себе добровольно.. здесь я тоже думаю речь идет о бомжах.
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20.09.2021 16:43 Відповісти
Так уже даже не прячутся) Ни слова о насилии) Трудовая эксплуатация)))
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20.09.2021 16:52 Відповісти
Зато можно рассказывать как издеваются над заробитчанами на Западе ))
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20.09.2021 16:45 Відповісти
И как фамилия того, кому приглянулись эти 500 га?)
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20.09.2021 16:47 Відповісти
Я что-то не пойму, неужели в Украине такая чудовищная политика решения вопроса с БОМЖАМИ, фактически НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ людьми, которые нуждаются в ОПЕКЕ (и если необходимо для их выживания, то и к принудительному труду): пускать их "по миру" под зиму без средств к существованию, без крыши над головой, без еды? Ведь, они же замерзнут, отморозят себе конечности, будут вести антисанитарный образ жизни, распространяя заразу, заражать других людей, в итоге станут инвалидами и калеками или умрут от переохлаждения, хронического недоедания и сопутствующих заболеваний!? Нет, я понимаю, что этот вопрос конечно решить решить надо, но так кардинально (физически угробить бедолаг) даже мне совестно (а жалости от меня ждать не стоит)! Есть более гуманный и эффективный опыт РАБОТНЫХ ДОМОВ в Великобритании (в конце 19-го века), почему бы его не использовать?
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20.09.2021 17:18 Відповісти
Та возможно иное. Сезон уборки почти всего на исходе. Платить не охота. Крыша ведь всё равно была известно чья. Ну и отломали комедь чуть отлистав крыше за спектакль. Те тоже отчитаются о проделаной работе. А рабсиле денег не дадут. Но свободу подкинут с понтом.
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20.09.2021 18:39 Відповісти
наши фермеры в основном экс барыги и менты .... вот вам пример фермерства.... а закон про землю верещали и тут тоже.....а земля нужна нашим фермерам.....аааа....распродадут иностранцам ...визжали и писчали все ....а оно чем таким гопникам продавать то лучше уж иностранцам продать и пусть люди по 2 урожая собирают и платят налоги. а то сам не гам, и другому не дам .не зьим але понадкушую... уже тошнотики всякие черти протестующие...
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20.09.2021 19:46 Відповісти
Такі явища можливі коли бізнесом займаються корумповані посадовці та кримінальні злочинці.
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21.09.2021 15:08 Відповісти
 
 