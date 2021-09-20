Шахраї організували мережу call-центрів у Харкові і "заробляли" на обмані українців понад 1 млн грн на місяць, - поліція.. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поліція Харкова під час спецоперації припинила діяльність шахрайських call-центрів. Щомісяця зловмисники отримували від злочинної діяльності понад один мільйон гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Як було встановлено під час попереднього розслідування, в Харкові група осіб організувала мережу call-центрів.
"За словами слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області Олександра Кобилки, "оператори" систематично дзвонили громадянам під виглядом співробітників різних банків і, видаючи себе за їх менеджерів, отримували персональні дані потерпілих. Маючи відповідну інформацію, заволодівали їхніми грошима з карткових рахунків через банківські мобільні додатки. Надалі переказували кошти на підконтрольні рахунки. Крім того, учасники протиправної схеми видавали себе за представників фіктивних фінансових бірж і, вводячи громадян в оману, спонукали їх інвестувати гроші в підприємства, яких не існує.
Правоохоронці з силовою підтримкою спецпризначенців полку поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за адресами розташування call-центрів і в інших приміщеннях, які використовувалися зловмисниками для залучення і підготовки їх операторів. Вилучили понад 350 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, "чорнові" записи з організації та обліку роботи операторів", - сказано в повідомленні.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.
Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозри організаторам і учасникам угоди.
Викрили протиправну діяльність групи шахраїв слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області та оперативники управління стратегічних розслідувань області. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Харківська обласна прокуратура.
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350 компов. Сколько ж там работало народу?
Может пора написать нормальный уголовный кодекс? Организаторам нужно без вариантов пожизненное заключение. Уродам-рядовым по 10 лет. И пусть сидят твари от звонка до звонка. За наличие мобилы на зоне еще 5 лет давать. Эти ведь твари прекрасно знали ЧЕМ занимаются. ВСЕМ им нужно влепить максимальные срока. И рыла показать