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Шахраї організували мережу call-центрів у Харкові і "заробляли" на обмані українців понад 1 млн грн на місяць, - поліція.. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Харкова під час спецоперації припинила діяльність шахрайських call-центрів. Щомісяця зловмисники отримували від злочинної діяльності понад один мільйон гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Як було встановлено під час попереднього розслідування, в Харкові група осіб організувала мережу call-центрів.

"За словами слідчого відділу з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області Олександра Кобилки, "оператори" систематично дзвонили громадянам під виглядом співробітників різних банків і, видаючи себе за їх менеджерів, отримували персональні дані потерпілих. Маючи відповідну інформацію, заволодівали їхніми грошима з карткових рахунків через банківські мобільні додатки. Надалі переказували кошти на підконтрольні рахунки. Крім того, учасники протиправної схеми видавали себе за представників фіктивних фінансових бірж і, вводячи громадян в оману, спонукали їх інвестувати гроші в підприємства, яких не існує.

Правоохоронці з силовою підтримкою спецпризначенців полку поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за адресами розташування call-центрів і в інших приміщеннях, які використовувалися зловмисниками для залучення і підготовки їх операторів. Вилучили понад 350 одиниць комп'ютерної техніки, мобільні телефони, "чорнові" записи з організації та обліку роботи операторів", - сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі.

Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів вирішуватиметься питання про повідомлення підозри організаторам і учасникам угоди.

Викрили протиправну діяльність групи шахраїв слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області та оперативники управління стратегічних розслідувань області. Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Харківська обласна прокуратура.

Шахраї організували мережу call-центрів у Харкові і заробляли на обмані українців понад 1 млн грн на місяць, - поліція. 01
Шахраї організували мережу call-центрів у Харкові і заробляли на обмані українців понад 1 млн грн на місяць, - поліція. 02
Шахраї організували мережу call-центрів у Харкові і заробляли на обмані українців понад 1 млн грн на місяць, - поліція. 03
Шахраї організували мережу call-центрів у Харкові і заробляли на обмані українців понад 1 млн грн на місяць, - поліція. 04
Шахраї організували мережу call-центрів у Харкові і заробляли на обмані українців понад 1 млн грн на місяць, - поліція. 05
Шахраї організували мережу call-центрів у Харкові і заробляли на обмані українців понад 1 млн грн на місяць, - поліція. 06

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Автор: 

шахрайство (1080) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харків (5594)


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Топ коментарі
+6
Также интересен факт кто даёт этим кукушкам работать месяцами?Допустим человека обманули, далее по видимому от полицаев следует ответ - ждите, пока не кинут хотя бы 10 тыс лохов, действовать не будем.
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20.09.2021 17:38
+5
Почему в Гамерике за это дают 20 лет? Где Ляшко с вилами?
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20.09.2021 17:32
+3
"пока в стране есть лохи, дела не так уж плохи"...думают "слуги народа"...
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20.09.2021 17:53
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Почему в Гамерике за это дают 20 лет? Где Ляшко с вилами?
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20.09.2021 17:32 Відповісти
Также интересен факт кто даёт этим кукушкам работать месяцами?Допустим человека обманули, далее по видимому от полицаев следует ответ - ждите, пока не кинут хотя бы 10 тыс лохов, действовать не будем.
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20.09.2021 17:38 Відповісти
"пока в стране есть лохи, дела не так уж плохи"...думают "слуги народа"...
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20.09.2021 17:53 Відповісти
Кидал пора вешать, слишком много их развелось, сегодня лично попал хорошо хоть не бабки
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20.09.2021 18:07 Відповісти
Можешь начать с Федорова или Арахамии - они на интернет-мошенничестве стартовые капиталы сделали
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20.09.2021 19:19 Відповісти
Мало того, они способствуют развитию интернет-мошенничества. Рано или поздно, все эти "Дії, Шмії" выстрелят "Джонами Байденами", но уже не в виде фальшивой подписи в петиции президенту, а переписанными на третьих лиц активами и квартирами.
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20.09.2021 19:56 Відповісти
во аферисты работают и людей грабят только сроки за такое никудышние странные сроки маленькие люди организовали серьёзную схему по обману .вложили видно средства. офис, ремонт мебель и техника .красотища..... и грабежом занимались...всех соплю обслугу под шконку....
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20.09.2021 19:32 Відповісти
Когда показывали фото с гей-парада, лица не замазывали, а тут замазывают. Зачем, хотелось бы посмотреть не хероев...
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20.09.2021 19:50 Відповісти
Вы еще премии им выдайте.

350 компов. Сколько ж там работало народу?

Может пора написать нормальный уголовный кодекс? Организаторам нужно без вариантов пожизненное заключение. Уродам-рядовым по 10 лет. И пусть сидят твари от звонка до звонка. За наличие мобилы на зоне еще 5 лет давать. Эти ведь твари прекрасно знали ЧЕМ занимаются. ВСЕМ им нужно влепить максимальные срока. И рыла показать
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20.09.2021 20:15 Відповісти
вот так заканчивается карьера реформатора.
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20.09.2021 20:35 Відповісти
Організована злочинність в місті досі відчуває себе занадто комфортно і поводиться нахабно. На жаль до неї долучилися окремі посадовці державних установ і підприємств.
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21.09.2021 00:05 Відповісти
 
 