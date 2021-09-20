Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині. ФОТОрепортаж
Спецпризначенці швидкого реагування Ізмаїльського загону Держприкордонслужби відпрацювали бойові завдання з оборони кордону в рамках міжнародних навчань JMTG-U.
Про це повідомляє пресслужба Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
" Спецпризначенці відпрацьовували різні бойові завдання: здійснення маршу в складі прикордонних застав, ведення розвідки і зайняття району розташування, організація охорони та оборони району, дії при прийнятті держкордону під контроль підрозділів ЗСУ, розгортання у взводні колони з відкриттям вогню по противнику тощо" - сказано в повідомленні.
Від сьогодні прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського загону братиме участь у міжнародних багатонаціональних навчаннях Rapid Trident-2021, які в єдиному задумі будуть пов'язані зі стратегічними навчаннями.
Цього року прикордонники самостійно виконувати завдання в навчаннях Rapid Trident-2021, перебуваючи в оперативному підпорядкуванні бригади Сухопутних військ ЗСУ. Ключовим моментом буде відпрацювання питання прийняття лінії державного кордону України під охорону.
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та ще й без антикумулятивних екранів
що, важко решітки поставити ?
для погранців абсолютно необхідні, бо крім РПГ у потенційного агресора іншої "арти" не буде