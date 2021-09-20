УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11399 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
2 503 13

Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині. ФОТОрепортаж

Спецпризначенці швидкого реагування Ізмаїльського загону Держприкордонслужби відпрацювали бойові завдання з оборони кордону в рамках міжнародних навчань JMTG-U.

Про це повідомляє пресслужба Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

" Спецпризначенці відпрацьовували різні бойові завдання: здійснення маршу в складі прикордонних застав, ведення розвідки і зайняття району розташування, організація охорони та оборони району, дії при прийнятті держкордону під контроль підрозділів ЗСУ, розгортання у взводні колони з відкриттям вогню по противнику тощо" - сказано в повідомленні.

Від сьогодні прикордонна комендатура швидкого реагування Ізмаїльського загону братиме участь у міжнародних багатонаціональних навчаннях Rapid Trident-2021, які в єдиному задумі будуть пов'язані зі стратегічними навчаннями.

Дивіться також: 6 тис. військовослужбовців із 15 країн-партнерів: в Україні стартують навчання Rapid Trident-2021. ФОТОрепортаж

Цього року прикордонники самостійно виконувати завдання в навчаннях Rapid Trident-2021, перебуваючи в оперативному підпорядкуванні бригади Сухопутних військ ЗСУ. Ключовим моментом буде відпрацювання питання прийняття лінії державного кордону України під охорону.

Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 01
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 02
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 03
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 04
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 05
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 06
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 07
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 08
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 09
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 10
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 11
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 12
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 13
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 14
Спецпризначенці провели тренування з оборони кордону на Львівщині 15

Автор: 

спецпризначенці (219) військові навчання (2775)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Молодці, що провели ті навчання. Але проводити їх є більший сенс все таки на сході та півночі України.
показати весь коментар
20.09.2021 18:33
+2
А про кацапів на Лвому березі Дністра треба забути?
показати весь коментар
20.09.2021 19:50
+1
техніка - няка, БТР-70-80

та ще й без антикумулятивних екранів

що, важко решітки поставити ?

для погранців абсолютно необхідні, бо крім РПГ у потенційного агресора іншої "арти" не буде
показати весь коментар
20.09.2021 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці, що провели ті навчання. Але проводити їх є більший сенс все таки на сході та півночі України.
показати весь коментар
20.09.2021 18:33 Відповісти
А про кацапів на Лвому березі Дністра треба забути?
показати весь коментар
20.09.2021 19:50 Відповісти
Про кацапів не слід забувати, де б вони не знаходились. По лівому чи по правому березі. А ви з якою метою цікавитесь?
показати весь коментар
20.09.2021 20:02 Відповісти
Це було нагадування, що ви вказали не всі напрями, з котрих можуть напасти кацапенSS.
показати весь коментар
20.09.2021 20:07 Відповісти
Ок, приймаю.
показати весь коментар
20.09.2021 21:29 Відповісти
техніка - няка, БТР-70-80

та ще й без антикумулятивних екранів

що, важко решітки поставити ?

для погранців абсолютно необхідні, бо крім РПГ у потенційного агресора іншої "арти" не буде
показати весь коментар
20.09.2021 19:16 Відповісти
Неуважно читали. Вони відпрацьовували також заміну прикордонників, військовими підрозділами ЗСУ.
показати весь коментар
20.09.2021 19:51 Відповісти
талибы с одними ак нагнули армию вооруженную техникой от сша
показати весь коментар
20.09.2021 20:22 Відповісти
Оружие направлено в сторону бойца
показати весь коментар
20.09.2021 20:46 Відповісти
долбо епов всегда хватало
показати весь коментар
21.09.2021 21:03 Відповісти
На 6-м фото у хлопчика слева интересная экипировка чуть ниже спины
показати весь коментар
21.09.2021 11:11 Відповісти
От кого тренироваться оборонять на львовщине? Ладно я понимаю в полесье ближе к границе..а Львовщине от кого...
показати весь коментар
21.09.2021 21:12 Відповісти
 
 